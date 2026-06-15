Már ma este harcba tudnánk szállni Oroszországgal – jelentette ki a német Luftwaffe parancsnoka

Nem nyugszanak az oroszok: tömeges csapást mértek ukrán hadiüzemekre
Az orosz erők mindezek mellett az elmúlt 24 órában ukrán fegyveres erők 99 drónirányító állását is megsemmisítették.
Holger Neumann altábornagy szerint a Luftwaffe pusztító csapásokat mérne az oroszokra, ha Moszkva megtámadna egy NATO-tagállamot.
Németország készen áll arra, hogy „még ma este” harcoljon Oroszország ellen, és megvédi a NATO területének „minden centiméterét” – nyilatkozta a német légierő parancsnoka a The Telegraphnak adott interjúban.
Holger Neumann altábornagy kijelentette, hogy csapataik pusztító légitámadásokat indítanának Oroszország ellen, amennyiben az megtámadná a nyugati szövetséget.
Moszkvának szóló további figyelmeztetésként hangsúlyozta, hogy a NATO-ban „nincsenek különböző biztonsági zónák”, ami azt jelenti, hogy egy Észtország elleni támadás ugyanolyan válaszlépést vonna maga után, mint egy londoni légitámadás.
Neumann altábornagy szerint Oroszország északnyugati részén fekvő Kola-félsziget, Kalinyingrád és a Fekete-tenger is megszenvedné a NATO haragját, ha az kénytelen lenne megvédeni magát.
A Luftwaffe parancsnokának megjegyzései az utóbbi évek legerőteljesebb kijelentései közé tartoznak egy német katonai vezető részéről, és tükrözik Berlin alapvető irányváltását a újrafegyverkezés felé, valamint az európai biztonságban betöltött nagyobb szerepet.
Neumann altábornagy a német légierő újrafegyverkezési programját felügyeli, amely Friedrich Merz álmának része, miszerint meg kell építeni Európa „legerősebb hagyományos hadseregét”.
A kormány több milliárd eurós finanszírozási csomagjának köszönhetően tervezi a légvédelmi rendszerek – köztük a Patriot, az Iris-T és az Arrow 3 rakéták – készleteinek „hatalmas mértékű” növelését.
Mindenekelőtt el akarta oszlatni azokat az aggodalmakat, hogy Németország vonakodna visszavágni Oroszországnak, ha az utóbbi megtámadná a NATO keleti szárnyán lévő kisebb tagállamait.
„Ha konfliktusra kerül sor – remélhetőleg soha, de ha mégis –, akkor területünk minden centiméterét meg fogjuk védeni. Úgy gondolom, ez egy fontos üzenet, különösen az Északi-sarkvidék és a balti szövetségeseink számára”
– jelentette ki.
Annak ellenére, hogy évtizedekig alulfinanszírozták a német hadsereget – ami most gyorsan megfordul –, kitartott amellett, hogy a légierő készen áll „ma este harcolni”, ha Oroszország támadást indít.
Azt mondta: „A »ma este harcolni« azt jelenti, hogy ha valaki most felhív, és azt mondja, hogy itt a következő helyzet áll fenn, akkor most készen kell állnunk – és készen állunk.”
Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP
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Az orosz erők mindezek mellett az elmúlt 24 órában ukrán fegyveres erők 99 drónirányító állását is megsemmisítették.