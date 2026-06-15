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Már ma este harcba tudnánk szállni Oroszországgal – jelentette ki a német Luftwaffe parancsnoka

2026. június 15. 15:38

Holger Neumann altábornagy szerint a Luftwaffe pusztító csapásokat mérne az oroszokra, ha Moszkva megtámadna egy NATO-tagállamot.

2026. június 15. 15:38
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Németország készen áll arra, hogy „még ma este” harcoljon Oroszország ellen, és megvédi a NATO területének „minden centiméterét” – nyilatkozta a német légierő parancsnoka a The Telegraphnak adott interjúban.

Holger Neumann altábornagy kijelentette, hogy csapataik pusztító légitámadásokat indítanának Oroszország ellen, amennyiben az megtámadná a nyugati szövetséget.

Moszkvának szóló további figyelmeztetésként hangsúlyozta, hogy a NATO-ban „nincsenek különböző biztonsági zónák”, ami azt jelenti, hogy egy Észtország elleni támadás ugyanolyan válaszlépést vonna maga után, mint egy londoni légitámadás.

Neumann altábornagy szerint Oroszország északnyugati részén fekvő Kola-félsziget, Kalinyingrád és a Fekete-tenger is megszenvedné a NATO haragját, ha az kénytelen lenne megvédeni magát.

A Luftwaffe parancsnokának megjegyzései az utóbbi évek legerőteljesebb kijelentései közé tartoznak egy német katonai vezető részéről, és tükrözik Berlin alapvető irányváltását a újrafegyverkezés felé, valamint az európai biztonságban betöltött nagyobb szerepet.

Neumann altábornagy a német légierő újrafegyverkezési programját felügyeli, amely Friedrich Merz álmának része, miszerint meg kell építeni Európa „legerősebb hagyományos hadseregét”.

A kormány több milliárd eurós finanszírozási csomagjának köszönhetően tervezi a légvédelmi rendszerek – köztük a Patriot, az Iris-T és az Arrow 3 rakéták – készleteinek „hatalmas mértékű” növelését.

Mindenekelőtt el akarta oszlatni azokat az aggodalmakat, hogy Németország vonakodna visszavágni Oroszországnak, ha az utóbbi megtámadná a NATO keleti szárnyán lévő kisebb tagállamait.

„Ha konfliktusra kerül sor – remélhetőleg soha, de ha mégis –, akkor területünk minden centiméterét meg fogjuk védeni. Úgy gondolom, ez egy fontos üzenet, különösen az Északi-sarkvidék és a balti szövetségeseink számára”

 – jelentette ki.

Annak ellenére, hogy évtizedekig alulfinanszírozták a német hadsereget – ami most gyorsan megfordul –, kitartott amellett, hogy a légierő készen áll „ma este harcolni”, ha Oroszország támadást indít.

Azt mondta: „A »ma este harcolni« azt jelenti, hogy ha valaki most felhív, és azt mondja, hogy itt a következő helyzet áll fenn, akkor most készen kell állnunk – és készen állunk.”

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

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Összesen 70 komment

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BBrutus
2026. június 15. 18:07
Hitler is így gondolta és mi lett a vége?
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bagoly-29
2026. június 15. 18:06
Meddig?
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Nasi12
2026. június 15. 18:02
"a Luftwaffe pusztító csapásokat mérne az oroszokra" Pont mostanában ment újra a "Pusztító" c. film a TV2-n ha jól tudom.
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2
0
csulak
2026. június 15. 17:56
es az atombombakkal amik a tamadasotok utan erkezne mit csinalnatok nacik ?
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5
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