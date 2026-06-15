Németország készen áll arra, hogy „még ma este” harcoljon Oroszország ellen, és megvédi a NATO területének „minden centiméterét” – nyilatkozta a német légierő parancsnoka a The Telegraphnak adott interjúban.

Holger Neumann altábornagy kijelentette, hogy csapataik pusztító légitámadásokat indítanának Oroszország ellen, amennyiben az megtámadná a nyugati szövetséget.

Moszkvának szóló további figyelmeztetésként hangsúlyozta, hogy a NATO-ban „nincsenek különböző biztonsági zónák”, ami azt jelenti, hogy egy Észtország elleni támadás ugyanolyan válaszlépést vonna maga után, mint egy londoni légitámadás.