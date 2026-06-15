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Az orosz erők mindezek mellett az elmúlt 24 órában ukrán fegyveres erők 99 drónirányító állását is megsemmisítették.
Tömeges csapást mért kijevi, harkivi és dnyiprói hadiipari vállalatokra, valamint katonai repülőterekre és hadkiegészítő parancsnokságokra az orosz hadsereg – közölte hétfő reggel a moszkvai védelmi minisztérium.
A tárca szerint
a nagy hatótávolságú légi, szárazföldi és tengeri indítású precíziós fegyverekkel és csapásmérő drónokkal végrehajtott támadás válasz volt az orosz területen elkövetett „terrortámadásokra”.
A minisztérium tájékoztatása szerint az összes kijelölt célpontot eltalálták.
Az Ukrajnában harcoló orosz Nyugat, Észak és a Dél csapatcsoportosítás sajtóközpontjai hétfő reggel arról számoltak be, hogy
az orosz erők az elmúlt 24 órában ukrán fegyveres erők 99 drónirányító állását semmisítették meg.
Gyenyisz Pusilin, a Donyecki Népköztársaság vezetője hétfő délelőtt azt mondta a Vesztyi hírszolgálatnak, hogy Kosztyantinivkában folytatódik a délnyugati részen bekerített ukrán erők megsemmisítése. A tisztségviselő a Max messengeren vasárnap este közzétett videójában azt állította, hogy az orosz fegyveres erők Himik (Molocsarka) és Roszkisne nemrégiben történt elfoglalásával ellenőrzésük alá vonták az ukrán hadsereg fő utánpótlási útvonalát a város térségében. Pusilin szerint ezeknek a településeknek a bevétele lehetővé teszi a Sztyenki település környékén kialakult „zseb” felszámolását, valamint az ukrán erők Izsevka és Olekszievo-Druzskivka felé való visszaszorítását.
Az orosz védelmi minisztérium vasárnap esti közleményében azt állította, hogy Kijev a nyugati közönségnek szánt, közelgő harctéri fordulatot ígérő kijelentései ellenére nemcsak tisztában van vele, hogy a közeljövőben elveszíti Kosztyantinivkát, Druzskivkát és Kramatorszkot, amit az egész Szlavjanszk-Kramatorszk agglomeráció elvesztése követ majd, de fel is készül erre.
A tárca emlékeztetett arra, hogy Kramatorszkból június 9-től megkezdték a 17 év alatti gyermekekkel rendelkező családok „kényszerevakuálását”. Vasárnapig a városból már elszállították a Kramatorszki Nehézgépgyár főbb termelési kapacitásait 3500 alkalmazottal együtt, jelenleg pedig sürgősséggel folyik a páncélozott járművek javítására és felújítására szakosodott Novokramatorszki Gépgyár, a nagy kaliberű tüzérségi lövegcsöveket gyártó Sztarokramatorszki Gépgyár, valamint az egyebek között kohászati, hajóépítési, atomerőművi berendezéseket, reaktorfelszereléseket, speciális szivattyúkat és turbinákat gyártó Enerhomasszpecsztal üzem evakuálásának előkészítése.
(MTI)
Nyitókép: OLEKSII FILIPPOV / AFP