Folytatódik az ukrán erők megsemmisítése

Gyenyisz Pusilin, a Donyecki Népköztársaság vezetője hétfő délelőtt azt mondta a Vesztyi hírszolgálatnak, hogy Kosztyantinivkában folytatódik a délnyugati részen bekerített ukrán erők megsemmisítése. A tisztségviselő a Max messengeren vasárnap este közzétett videójában azt állította, hogy az orosz fegyveres erők Himik (Molocsarka) és Roszkisne nemrégiben történt elfoglalásával ellenőrzésük alá vonták az ukrán hadsereg fő utánpótlási útvonalát a város térségében. Pusilin szerint ezeknek a településeknek a bevétele lehetővé teszi a Sztyenki település környékén kialakult „zseb” felszámolását, valamint az ukrán erők Izsevka és Olekszievo-Druzskivka felé való visszaszorítását.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap esti közleményében azt állította, hogy Kijev a nyugati közönségnek szánt, közelgő harctéri fordulatot ígérő kijelentései ellenére nemcsak tisztában van vele, hogy a közeljövőben elveszíti Kosztyantinivkát, Druzskivkát és Kramatorszkot, amit az egész Szlavjanszk-Kramatorszk agglomeráció elvesztése követ majd, de fel is készül erre.