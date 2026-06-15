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Felfüggesztették az MCC Brüsszelt – Az intézmény szerint politikai támadás áll a döntés hátterében

2026. június 15. 16:08

„Akik úgy vélik, hogy a demokrácia az eltérő hangok elnémításától lesz erősebb, azok valójában nem értik a demokrácia lényegét” – nyilatkozta az intézmény ügyvezető igazgatója.

2026. június 15. 16:08
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Az Európai Unió Átláthatósági Nyilvántartásának (Transparency Register) titkársága felfüggesztette az MCC Brüsszel regisztrációját – adta hírül a Politico. A döntés következtében a belga fővárosban működő magyar konzervatív agytröszt elveszítheti bizonyos uniós fórumokhoz való hozzáférését, és korlátozhatják részvételét az Európai Bizottság szakértői csoportjaiban, illetve az Európai Parlament egyes meghallgatásain.

A Politico szerint az eljárást a Corporate Europe Observatory (CEO) nevű szervezet panasza indította el. A beadvány azt állította, hogy

  • az MCC Brüsszel nem megfelelően tüntette fel finanszírozási forrásait, valamint
  • kifogásolta a szervezet politikai tevékenységét is.

A lap emlékeztetett: az MCC Brüsszel 2022-ben kezdte meg működését, és 2024-ben több mint hatmillió eurós támogatásban részesült. A finanszírozás döntő része a budapesti központú Mathias Corvinus Collegiumtól (MCC) érkezett.

A pénzt kifogásolják?

Az uniós átláthatósági nyilvántartás több mint 17500 lobbiszervezetet tart számon, amelyek az uniós döntéshozatal befolyásolására törekednek. A rendszer előírja a pénzügyi adatok rendszeres közzétételét, valamint egy magatartási kódex betartását.

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A Politico által ismertetett levél szerint a felfüggesztés oka az úgynevezett „single registration principle”, vagyis az egyszeres regisztráció elvének értelmezése körül alakult ki. Az uniós szabályozás szerint az azonos hálózathoz vagy szervezeti struktúrához tartozó entitásoknak bizonyos esetekben egyetlen regisztráció alatt kell megjelenniük.

MCC Brüsszel: politikai ügyről van szó

Az MCC Brüsszel ugyanakkor határozottan visszautasította a döntést. Az intézmény közleményében világossá tette:

  • több mint egy éven át együttműködött a nyilvántartás titkárságával,
  • részletes válaszokat adott minden felmerülő kérdésre és
  • semmilyen szabálytalanságot, titkos lobbitevékenységet vagy pénzügyi visszaélést nem állapítottak meg vele szemben.

A szervezet szerint a felfüggesztés egy hosszabb folyamat része, amelynek célja a konzervatív hangok háttérbe szorítása Brüsszelben. A közlemény felidézi, hogy az elmúlt években több alkalommal is megpróbálták ellehetetleníteni rendezvényeiket, nyomást gyakoroltak helyszínekre, illetve 2024-ben három brüsszeli polgármester megpróbálta megakadályozni a National Conservatism Conference (NatCon) megtartását, amit végül a belga bíróságok engedélyeztek.

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Frank Füredi, az MCC Brüsszel ügyvezető igazgatója szerint a mostani döntés „nem egy egyszerű adminisztratív nézeteltérés”, és úgy fogalmazott:

Négy éve folyamatos kísérletekkel szembesülünk, amelyek célja munkánk eljelentéktelenítése, elszigetelése és elhallgattatása, mert megkérdőjelezzük az uralkodó ortodoxiákat.”

Hozzátette:

„Láttuk, ahogy nyomást gyakorolnak a rendezvényeinknek helyet adó intézményekre. Láttuk, ahogy megpróbálják lemondatni eseményeinket. Láttuk, ahogy politikusok az államhatalom eszközeit használják fel konferenciák betiltására.

Most egy újabb kísérletnek vagyunk tanúi, amely bürokratikus eszközökkel próbál kizárni bennünket.”

Füredi hangsúlyozta:

Akik úgy vélik, hogy a demokrácia az eltérő hangok elnémításától lesz erősebb, azok valójában nem értik a demokrácia lényegét.”

Kettős mércét emlegetnek

Az intézmény szerint az ügy egyik legfontosabb kérdése az egyenlő bánásmód. Az MCC Brüsszel felhívta a figyelmet arra, hogy több nemzetközi szervezet – többek között a Természetvédelmi Világalap (WWF) különböző szervezeti egységei – hosszú ideje több regisztrációval szerepel az uniós nyilvántartásban, velük szemben mégsem alkalmaztak hasonló szankciókat.

A közlemény szerint a WWF európai szervezete 2025 eleje óta több mint ötven találkozót folytatott az Európai Bizottsággal, miközben az MCC Brüsszel állítása szerint a vizsgált időszakban egyetlen lobbitalálkozót sem tartott uniós intézményekkel.

John O’Brien kommunikációs igazgató szerint a panasz eleve politikai indíttatású volt:

„Az eljárást kiváltó beadvány nem egy független ellenőrző szervezettől származott, hanem egy olyan aktivista csoporttól, amely korábban is kampányolt az MCC Brüsszel ellen,

kapcsolatban áll a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványokhoz kötődő hálózatokkal, és nyíltan szemben áll az általunk képviselt nézetekkel.„

John O'Brien úgy vélte, érthető, hogy az MCC Brüsszel nézeteit ellenző szervezetek igyekeznek visszaszorítani a think tank befolyását, ugyanakkor kérdésesnek nevezte, miért kapott ekkora jelentőséget egy szerinte politikai motivációjú panasz, miközben a szervezet végig együttműködött a hatóságokkal, és más, hasonló ügyekben nem születtek ilyen döntések. Hangsúlyozta:

Ez nem egy semleges átláthatósági panasz nyelve volt, hanem egy ideológiai kampányé egy olyan szervezettel szemben, amelynek az eszméit a panaszos nem kedveli.”

Az MCC Brüsszel jelezte: valamennyi rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőséget igénybe veszi, és fellebbez a döntés ellen. A szervezet hangsúlyozta, hogy kutatási, publikációs és konferenciaszervező tevékenységét a jövőben is folytatni kívánja.

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Fotó:  Facebook

 

Összesen 21 komment

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gullwing
2026. június 15. 18:08
A balos zsidók az avh-s söpredék megint aktivizálja magát.
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Hohokam
2026. június 15. 17:48
Obsitos Technikus 2026. június 15. 17:24 "John O’Brien kommunikációs igazgató" Oh sokat kereshették ezt a nevet.... :-) ----------------------------------- ..... szóvivője Winston Smith, titkárnője Julia... Tényleg hihetetlen.
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rugbista
2026. június 15. 17:44
Nácik. Mármint azok, akik nem tűrik a más véleményt, mint a magukét.
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nempolitizalok-0
2026. június 15. 17:43
Namost ettől még nem fogok ballibsikre szavazni EP választásokon.
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