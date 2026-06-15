Felfüggesztették az MCC Brüsszelt – Az intézmény szerint politikai támadás áll a döntés hátterében

Az Európai Unió Átláthatósági Nyilvántartásának (Transparency Register) titkársága felfüggesztette az MCC Brüsszel regisztrációját – adta hírül a Politico. A döntés következtében a belga fővárosban működő magyar konzervatív agytröszt elveszítheti bizonyos uniós fórumokhoz való hozzáférését, és korlátozhatják részvételét az Európai Bizottság szakértői csoportjaiban, illetve az Európai Parlament egyes meghallgatásain.

A Politico szerint az eljárást a Corporate Europe Observatory (CEO) nevű szervezet panasza indította el. A beadvány azt állította, hogy