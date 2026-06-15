Felfüggesztették az MCC Brüsszelt – Az intézmény szerint politikai támadás áll a döntés hátterében

„Az eljárást kiváltó beadvány nem egy független ellenőrző szervezettől származott, hanem egy olyan aktivista csoporttól, amely korábban is kampányolt az MCC Brüsszel ellen,
kapcsolatban áll a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványokhoz kötődő hálózatokkal, és nyíltan szemben áll az általunk képviselt nézetekkel.„
John O'Brien úgy vélte, érthető, hogy az MCC Brüsszel nézeteit ellenző szervezetek igyekeznek visszaszorítani a think tank befolyását, ugyanakkor kérdésesnek nevezte, miért kapott ekkora jelentőséget egy szerinte politikai motivációjú panasz, miközben a szervezet végig együttműködött a hatóságokkal, és más, hasonló ügyekben nem születtek ilyen döntések. Hangsúlyozta: