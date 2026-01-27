Ft
01. 27.
kedd
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
National Conservatism Conference Brüsszel bíróság MCC MCC Brussels NatCon bírósági ítélet Belgium

Brüsszeli bíróság mondta ki: jogellenes volt a NatCon betiltása, az MCC-nek mindenben igaza volt

2026. január 27. 09:30

A belga igazságszolgáltatás első fokú ítélete világos üzenet: a hatóságok nem hallgattathatják el adminisztratív eszközökkel a legitim politikai véleményeket, és nem volt jogos a NatCon betiltása.

2026. január 27. 09:30
null

Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója üdvözölte a belga bíróság elsőfokú ítéletét, amely egyértelműen jogellenesnek minősítette a Saint-Josse-ten-Noode önkormányzat döntését a 2024 áprilisára tervezett National Conservatism Conference (NatCon) betiltásáról. A bíróság kimondta: a hatóságok megsértették a szólásszabadságot és a békés gyülekezéshez való jogot.

Ritka intézményi egyetértés Belgiumban

Az ítélet különös jelentőségét növeli, hogy ez már a harmadik olyan döntés, amely ugyanarra a következtetésre jutott. A belga Államtanács (Conseil d’État) 2024-ben két alkalommal – sürgősségi eljárásban és érdemi vizsgálat után is – jogellenesnek találta a tiltást. A mostani döntéssel a francia és a holland nyelvű igazságszolgáltatás is egységes álláspontra helyezkedett, ami Belgium megosztott alkotmányos rendszerében kifejezetten ritkának számít.

„A cenzúra egyértelmű és alapos elutasítása”

A 26 oldalas ítélet minden eljárási kifogást elutasított, amelyeket az önkormányzat – a bíróság megállapítása szerint – részben az érdemi döntés elodázása érdekében terjesztett elő. A bíróság hangsúlyozta:

a hatóságoknak nemcsak tartózkodniuk kell az alapjogok közvetett korlátozásától, hanem aktív kötelezettségük is van azok biztosítására, függetlenül attól, hogy az adott rendezvényen milyen nézetek hangzanak el.

A döntés szerint Saint-Josse-ten-Noode helyhatósága nem tett eleget ennek a kötelezettségnek. Ahelyett, hogy felmérte volna a szükséges rendészeti intézkedéseket, általános és indokolatlan tiltást rendelt el, anélkül, hogy bizonyította volna, a közrend fenntartása objektíve lehetetlen lett volna.

Egyértelmű, ki a felelős

A bíróság a tiltást polgári jogi jogsértésnek minősítette, és azt közvetlenül a polgármester, Emir Kir felelősségének tulajdonította.

Az önkormányzatot egy euró jelképes kártérítés és perköltségek megfizetésére kötelezték.

Bár az összeg szimbolikus, a jogi következmény nem az:

a bíróság elismerte az MCC Brüsszelt ért erkölcsi sérelmet, és egyértelmű precedenst teremtett a jövőre nézve.

Semmiféle veszélyt nem jelentett a rendezvény

Kulcskérdésben is állást foglalt az ítélet: a bíróság elutasította azt az érvelést, miszerint potenciális tüntetések vagy általános biztonsági aggodalmak önmagukban igazolhatják egy rendezvény betiltását. Mivel nem volt bizonyíték arra, hogy a NatCon önmagában erőszakhoz vezetett volna,

a hatóságok kötelessége a rendezvény védelme lett volna, nem annak ellehetetlenítése.

Ezzel a bíróság kimondta: a „heckler’s veto”, vagyis az ellenséges reakcióra hivatkozó cenzúra, összeegyeztethetetlen a jogállammal.

Nemzetközi visszhang, utólagos igazolás

A 2024-es NatCon betiltási kísérlete komoly nemzetközi negatív visszhangot váltott ki, és jogászok, közéleti szereplők, sőt még Belgium akkori miniszterelnöke, Alexander De Croo részéről is kritikát kapott. A mostani ítélet ezeknek az aggályoknak jogi és alkotmányos igazolást adott.

Történelmi jelentőségű döntés

Frank Furedi, az MCC Brüsszel ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott:

Ez az ítélet történelmi jelentőségű. Megerősíti, hogy a hatóságoknak nemcsak eltűrniük kell a szólásszabadságot, hanem aktívan védeniük is kell azt.”

Az MCC jogi képviselője, Yohann Rimokh pedig úgy fogalmazott:

Rendkívül bátor döntés született. Ritkán látni Belgiumban ilyen mértékű intézményi egyetértést a szólás- és gyülekezési szabadság védelmében.”

Az intézmény szerint az ítélet világos jelzést küld:

a kényelmetlen, vitatott vagy nem kívánatos nézetek nem tilthatók be adminisztratív eszközökkel.

A belga bíróságok mindkét nyelvi közösségben és több szinten is megerősítették: a jogállamban a szólásszabadság nem kegy, hanem kötelezettség.

Az MCC szerint a döntés megerősíti a jogállamiságot Belgiumban, és biztosítja, hogy a jövőben ne lehessen politikai nyomásgyakorlással elhallgattatni a legitim véleményeket.

A francia nyelvű ítélet ITT olvasható teljes terjedelmében.

***

Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP

andover
2026. január 27. 11:13
"Az önkormányzatot egy euró jelképes kártérítés és perköltségek megfizetésére kötelezték." Napi 1 millió euróra kellett volna kötelezni az önkormányzatot egészen addig amíg nem tudják szabadon megrendezni a NatCon MCC-t. Már megint a kettős mérce.
Simbaya
2026. január 27. 11:11
Pár év múlva: A bíróság jogtalannak mondta ki a jobboldali politikusok akasztását és kövezését, és udariasan megkéri az összes muszlim/ ballibsi politikust, hogy mellőzzék az ezirányú tevékenységeiket a jövőben.
salátás
2026. január 27. 11:06
"Rendkívül bátor döntés született. Ritkán látni Belgiumban ilyen mértékű intézményi egyetértést a szólás- és gyülekezési szabadság védelmében." rendkívül bátor, ja. egy kibaszott eurót ér a szólásszabadság a fényességes únió szerint. ezt jó, ha nem felejtjük
nemecsek-3
2026. január 27. 11:01
A szabotázs akció elérte célját. 1 Euróba került. Ilyen üzlet bármikor megéri
