Brüsszeli bíróság mondta ki: jogellenes volt a NatCon betiltása, az MCC-nek mindenben igaza volt

Kiszállt a brüsszeli rendőrség, hogy ellehetetlenítsék a konferenciát, ahol Orbán fog beszélni (VIDEÓ)
Karhatalommal akadályozzák Brüsszelben a békepárti, migrációellenes konferencia megtartását.
A belga igazságszolgáltatás első fokú ítélete világos üzenet: a hatóságok nem hallgattathatják el adminisztratív eszközökkel a legitim politikai véleményeket, és nem volt jogos a NatCon betiltása.
Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója üdvözölte a belga bíróság elsőfokú ítéletét, amely egyértelműen jogellenesnek minősítette a Saint-Josse-ten-Noode önkormányzat döntését a 2024 áprilisára tervezett National Conservatism Conference (NatCon) betiltásáról. A bíróság kimondta: a hatóságok megsértették a szólásszabadságot és a békés gyülekezéshez való jogot.
Az ítélet különös jelentőségét növeli, hogy ez már a harmadik olyan döntés, amely ugyanarra a következtetésre jutott. A belga Államtanács (Conseil d’État) 2024-ben két alkalommal – sürgősségi eljárásban és érdemi vizsgálat után is – jogellenesnek találta a tiltást. A mostani döntéssel a francia és a holland nyelvű igazságszolgáltatás is egységes álláspontra helyezkedett, ami Belgium megosztott alkotmányos rendszerében kifejezetten ritkának számít.
A 26 oldalas ítélet minden eljárási kifogást elutasított, amelyeket az önkormányzat – a bíróság megállapítása szerint – részben az érdemi döntés elodázása érdekében terjesztett elő. A bíróság hangsúlyozta:
a hatóságoknak nemcsak tartózkodniuk kell az alapjogok közvetett korlátozásától, hanem aktív kötelezettségük is van azok biztosítására, függetlenül attól, hogy az adott rendezvényen milyen nézetek hangzanak el.
A döntés szerint Saint-Josse-ten-Noode helyhatósága nem tett eleget ennek a kötelezettségnek. Ahelyett, hogy felmérte volna a szükséges rendészeti intézkedéseket, általános és indokolatlan tiltást rendelt el, anélkül, hogy bizonyította volna, a közrend fenntartása objektíve lehetetlen lett volna.
A bíróság a tiltást polgári jogi jogsértésnek minősítette, és azt közvetlenül a polgármester, Emir Kir felelősségének tulajdonította.
Az önkormányzatot egy euró jelképes kártérítés és perköltségek megfizetésére kötelezték.
A bevándorló hátterű polgármester „személyes felelőssége egyértelmű.”
Bár az összeg szimbolikus, a jogi következmény nem az:
a bíróság elismerte az MCC Brüsszelt ért erkölcsi sérelmet, és egyértelmű precedenst teremtett a jövőre nézve.
Kulcskérdésben is állást foglalt az ítélet: a bíróság elutasította azt az érvelést, miszerint potenciális tüntetések vagy általános biztonsági aggodalmak önmagukban igazolhatják egy rendezvény betiltását. Mivel nem volt bizonyíték arra, hogy a NatCon önmagában erőszakhoz vezetett volna,
a hatóságok kötelessége a rendezvény védelme lett volna, nem annak ellehetetlenítése.
Ezzel a bíróság kimondta: a „heckler’s veto”, vagyis az ellenséges reakcióra hivatkozó cenzúra, összeegyeztethetetlen a jogállammal.
A 2024-es NatCon betiltási kísérlete komoly nemzetközi negatív visszhangot váltott ki, és jogászok, közéleti szereplők, sőt még Belgium akkori miniszterelnöke, Alexander De Croo részéről is kritikát kapott. A mostani ítélet ezeknek az aggályoknak jogi és alkotmányos igazolást adott.
Nem találni olyan meghatározó nyugati lapot, amely ne számolt volna be a békepárti és migrációellenes NatConról, igaz, egyes baloldali portálok a tények ellenére sem akarták elengedni saját narratívájukat.
Frank Furedi, az MCC Brüsszel ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott:
Ez az ítélet történelmi jelentőségű. Megerősíti, hogy a hatóságoknak nemcsak eltűrniük kell a szólásszabadságot, hanem aktívan védeniük is kell azt.”
Az MCC jogi képviselője, Yohann Rimokh pedig úgy fogalmazott:
Rendkívül bátor döntés született. Ritkán látni Belgiumban ilyen mértékű intézményi egyetértést a szólás- és gyülekezési szabadság védelmében.”
Az intézmény szerint az ítélet világos jelzést küld:
a kényelmetlen, vitatott vagy nem kívánatos nézetek nem tilthatók be adminisztratív eszközökkel.
A belga bíróságok mindkét nyelvi közösségben és több szinten is megerősítették: a jogállamban a szólásszabadság nem kegy, hanem kötelezettség.
Az MCC szerint a döntés megerősíti a jogállamiságot Belgiumban, és biztosítja, hogy a jövőben ne lehessen politikai nyomásgyakorlással elhallgattatni a legitim véleményeket.
A francia nyelvű ítélet ITT olvasható teljes terjedelmében.
Alexander De Croo későn cselekedett, amikor a brüsszeli polgármesterek le akarták mondani a Nemzeti Konzervativizmus Konferenciát.
Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP