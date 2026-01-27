Brüsszeli bíróság mondta ki: jogellenes volt a NatCon betiltása, az MCC-nek mindenben igaza volt

„A cenzúra egyértelmű és alapos elutasítása”

A 26 oldalas ítélet minden eljárási kifogást elutasított, amelyeket az önkormányzat – a bíróság megállapítása szerint – részben az érdemi döntés elodázása érdekében terjesztett elő. A bíróság hangsúlyozta:

a hatóságoknak nemcsak tartózkodniuk kell az alapjogok közvetett korlátozásától, hanem aktív kötelezettségük is van azok biztosítására, függetlenül attól, hogy az adott rendezvényen milyen nézetek hangzanak el.

A döntés szerint Saint-Josse-ten-Noode helyhatósága nem tett eleget ennek a kötelezettségnek. Ahelyett, hogy felmérte volna a szükséges rendészeti intézkedéseket, általános és indokolatlan tiltást rendelt el, anélkül, hogy bizonyította volna, a közrend fenntartása objektíve lehetetlen lett volna.

Egyértelmű, ki a felelős