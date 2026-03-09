Eddig kellett várni: begyűrűzhetett Európába az iráni háború – robbanás történt reggel Belgiumban

Robbanás történt hétfőre virradóan a belgiumi Liege egyik zsinagógája előtt, személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett – közölte rendőrségi információk alapján a La Libre Belgique című, angol nyelvű belga napilap hétfőn.

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a robbanás röviddel hajnali 4 óra előtt történt. A szemközti épületek ablakai betörtek. A kerület egy részét lezárták, a hatóságok egy több utcára kiterjedő biztonsági övezetet alakítottak ki.