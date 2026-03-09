Eddig kellett várni: begyűrűzhetett Európába az iráni háború – robbanás történt reggel Belgiumban

Átlépte a vörös vonalat Irán: magyar katonákat veszélyeztetve mért csapást egy amerikai célpontra
Ismét dróncsapás érte az Erbílben üzemelő amerikai bázist.
Egy zsinagóga volt a célpont.
Robbanás történt hétfőre virradóan a belgiumi Liege egyik zsinagógája előtt, személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett – közölte rendőrségi információk alapján a La Libre Belgique című, angol nyelvű belga napilap hétfőn.
A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a robbanás röviddel hajnali 4 óra előtt történt. A szemközti épületek ablakai betörtek. A kerület egy részét lezárták, a hatóságok egy több utcára kiterjedő biztonsági övezetet alakítottak ki.
A liege-i önkormányzatnál a hatóságok közlésére hivatkozva elmondták: a robbanás gyújtogatás eredménye volt.
Kijelentették: a polgármester és a városi tanács elítéli a „rendkívül erőszakos antiszemita cselekményt”, mely ellentétes Liege mások iránt érzett tiszteletének hagyományával. „Nem engedhetjük meg, hogy külföldi konfliktusok terjedjen át a városunkra” – fogalmazott Willy Demeyer, Liege polgármestere hétfő reggel.
Közölte továbbá: kapcsolatban áll a szövetségi belügyminiszterrel a szükséges következő lépések meghozatalával kapcsolatban.
(MTI)
Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP