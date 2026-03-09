Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború zsinagóga gyújtogatás antiszemitizmus Irán robbanás Belgium

Eddig kellett várni: begyűrűzhetett Európába az iráni háború – robbanás történt reggel Belgiumban

2026. március 09. 09:44

Egy zsinagóga volt a célpont.

2026. március 09. 09:44
null

Robbanás történt hétfőre virradóan a belgiumi Liege egyik zsinagógája előtt, személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett – közölte rendőrségi információk alapján a La Libre Belgique című, angol nyelvű belga napilap hétfőn.

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a robbanás röviddel hajnali 4 óra előtt történt. A szemközti épületek ablakai betörtek. A kerület egy részét lezárták, a hatóságok egy több utcára kiterjedő biztonsági övezetet alakítottak ki.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A liege-i önkormányzatnál a hatóságok közlésére hivatkozva elmondták: a robbanás gyújtogatás eredménye volt.

Kijelentették: a polgármester és a városi tanács elítéli a „rendkívül erőszakos antiszemita cselekményt”, mely ellentétes Liege mások iránt érzett tiszteletének hagyományával. „Nem engedhetjük meg, hogy külföldi konfliktusok terjedjen át a városunkra” – fogalmazott Willy Demeyer, Liege polgármestere hétfő reggel.

Közölte továbbá: kapcsolatban áll a szövetségi belügyminiszterrel a szükséges következő lépések meghozatalával kapcsolatban.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Simon Wohlfahrt / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. március 09. 15:06
A zsinagógáért nem kár. Magyarországon a magyar adófizetőkkel tartatják fenn a zsidók hiányában teljesen felesleges és szükségtelen zsinagógákat.
Válasz erre
0
1
kbexxx
•••
2026. március 09. 11:54 Szerkesztve
A Dzsihád érvényben van.. A Fatwa ki van adva európai népekre és a sátáni USA-ra Kell még mondani valamit? Talán azt hogy ,ki lesz a következő,? mert hogy lesz az fix!
Válasz erre
0
0
formaegy-2
2026. március 09. 11:12
„Nem engedhetjük meg, hogy külföldi konfliktusok terjedjen át a városunkra” Ne hazudj! Mondd ki! Ez mind Hitler2Leyen és bandája uszításainak következménye! Öleljétek kebletekre virágcsokorral a merkelcsordáitokat! Ezt tettétek a békés, nyugodt Európával! Akik egy maffiaállamot, egy terrorista államot, egy alvilági saját népét legyilkoltató államot támogatnak egy EU-, NATO tagállammal szemben azok ne ugassanak! Süljön ki a szemetek!
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2026. március 09. 10:49 Szerkesztve
Az itteni kurucinfó-szökevények lájkolják a zsinagógák felgyújtását. Mindamellett szomikák szegénykék, hogy zsidó áldozat nincs. De sebaj, majd legközelebb...hiszen minden zsidónak fizetnie kell (ööööö miért is? hát persze!), mert ZSIDÓK! Ezért kell fizetniük! Bűnös nép. Kollektív bűnösség van. Jó dolog a kollektív bűnösség az antiszemiták szerint... 🤣🤣🤣🤣 (Ja és álláhu-ák-bár! -ezt majdnem elfelejtettem)
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!