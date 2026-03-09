Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaj faktum Irán

Hogyan hat az iráni háború az olaj árára?

2026. március 09. 10:49

Az olajárat nem az dönti el, hogy mennyi kőolaj van a föld alatt, hanem az, hogy válság idején mennyi jut el biztonságosan a finomítókig, majd a kutakra.

2026. március 09. 10:49
null
Vas Tamás
Faktum

„A történet kulcsa a Hormuzi-szoros. Ez nem hangzatos geopolitikai díszlet, hanem a világgazdaság egyik legszűkebb fojtópontja: 2024-ben átlagosan napi 20 millió hordó olaj és olajtermék haladt át rajta, ami nagyjából a globális kőolaj fogyasztás ötöde. Ha ott megugrik a kockázat, az azonnal jelentkezik a globális árképzésben. Ráadásul nem kell hivatalos lezárás: elég, ha a hajók kivárnak, a biztosítók árat emelnek és a fuvaridő nő.

Pont ezt látjuk most. A Financial Times beszámolója szerint a háborús kockázati biztosításokat a térségben a biztosítók elkezdték újraárazni, egyes esetekben akár 50 százalékos költségnövekedésről szólnak a számok: egy 100 millió dollár értékű hajó egy útjára a biztosítási díj nagyságrendileg 250 ezer dollárról 375 ezer dollárra ugorhat. Ez persze rövid idő alatt beépül a szállítási költségbe, majd a termékárba. Közben a görög hajózási hatóság is fokozott óvatosságra figyelmeztette a görög zászló alatt futó hajókat a Perzsa-öböl és a Hormuz környékén. Amikor a világ tankerflottájának jelentős része ilyen jelzéseket kap, az árazás természetszerűen elszabadul.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A másik gyors csatorna a gazdasági várakozásokban érhető tetten: mit lép az OPEC+, mennyi tartalék kapacitás mozgósítható, és mennyire hisz a piac abban, hogy a kínálatot stabilizálják. A Reuters szerint az OPEC+ egy része már nagyobb kitermelésnövelést mérlegel, mint amit korábban vártak, részben pont azért, mert a közel-keleti ellátási kockázat nőtt. Ez tompíthatja a csúcsokat, de nem szünteti meg a felárat: háborúban a fizikai hordó értéke mellett a biztos hordó értéke nő meg.

Az iráni háború olajár-hatása alapvetően forgatókönyvfüggő. Ha a konfliktus korlátozott marad – nincs nagy infrastruktúra-kár, nincs tartós tanker-krízis –, akkor a piac tipikusan 5–10 dolláros félelemprémiumot áraz, amely később hullámzik, ahogy jönnek a hírek. Ha viszont a hajózás ténylegesen akadozik, a biztosítás tartósan drágul, vagy célponttá válnak terminálok, akkor a 80–90 dolláros sáv már nem riogatás, hanem reális középérték. A szélső forgatókönyv – a Hormuzi-szoros hosszabb ideig tartó bénulása – már kategóriaváltás: az ár nem azért ugrik nagyot, mert elfogy az olaj, hanem mert átmenetileg nem jut oda, ahová kell.

Érdemes azt is tisztán látni, hogy a teljes lezárás általában nem valószínű, amelynek egyszerű oka van: Irán exportja nagyrészt ugyanazon a kapun keresztül megy ki, és a fő vevője pedig jellemzően Kína, így önmagát is büntetné, ha tartósan elvágná a saját kiútját. A piaci elemzések is ezért számolnak inkább tartós volatilitással és felárral, mint hosszú, totális blokáddal.

A »megnyugtató« mondat mögött azonban ott a hideg valóság: a Hormuz megkerülése csak részben lehetséges. Az EIA becslése szerint a szaúdi és az emírségekbeli elkerülő-vezetékek együtt nagyjából 2,6 millió hordó/nap kapacitást tudnának felszabadítani a szoros kikerülésére egy zavar esetén. Ez ugyan soknak hangzik, de a 20 milliós átlagos áthaladó mennyiséghez képest csak töredék. Vagyis a rendszerben nincs kényelmes »B terv« a világméretű áramlások fenntartására: ezért elég egy relatíve kis zavar is ahhoz, hogy a világpiaci árak megugorjanak.

Magyar szemmel mindez azért problémás, mert mi nem egy tengerparti, sok kikötővel rendelkező importőr vagyunk, hanem csővezetékekre és finomítói logikára épül az olajellátásunk. Az EU a 2022-es döntéseivel a tengeri orosz nyersolajat lényegében kivette a képletből, miközben a szárazföldi, vezetékes importot több közép-európai ország – köztük Magyarország – esetében mentességgel kezelte. Ennek a vitának van erkölcsi, külpolitikai és belpolitikai dimenziója is, de válság idején aki a tengeri útvonalak sokkjától független, az kevésbé sérülékeny a Hormuz-típusú kockázatokra.

A piaci realitás tehát az, hogy ilyenkor felértékelődik az olcsóbb, diszkontos nyersanyag. A Reuters több ízben is ír arról, hogy az Urals és a Brent közti különbség a szankciós környezetben érdemi, és a piac – különösen Ázsiában – erre nagyon érzékenyen reagál: Kína például a dráguló Brent-kitettségű import helyett a kedvezőbb árazású orosz hordók felé tolódik, és a mostani közel-keleti feszültség is erősíti ezt a logikát. Magyarul: amikor a globális referenciaárra feljön egy háborús prémium, a diszkont értéke megnő, mert pufferként működik a beszerzési oldalon.

Összességében a vezetékes ellátás és a diszkont együtt stabilizáló tényező lehet egy kis ország számára: kisebb a tengeri szállítási kitettség, és ha a beszerzés nem a teljes Brent-szintet követi, akkor a költségsokk egy része elvileg tompítható. Csakhogy a végső ár nem csak a beszerzési költség: adó, finomítói marzs, logisztika, árfolyam és piaci verseny is van benne. Ráadásul a szabályozás is belenyúl: a MOL 2025-ös jelentése is mutatja, hogy a Brent–Urals különbözetre épülő extraadó mechanikája Magyarországon érdemben létezik, vagyis a diszkont egy részét az állam eleve képes elvonni. Ez válságkezelési szempontból nem ördögtől való: amikor geopolitikai sokk extraprofitot termel, a költségvetésnek mozgásteret ad, hogy tompítsa a társadalmi terheket, vagy legalább finanszírozza a kármentést.

A stratégiai következtetés ezért nem az, hogy »mindig kelet vagy mindig nyugat«, hanem az, hogy bajban az nyer, akinek több lehetősége van. A Hormuz körüli kockázat azt üzeni Európának, hogy az energiaellátásnak nincs köze az ideológiához, hanem fizikai szükséglet: vezeték, kikötő, tartály, biztosítás, szerződés, tartalék. Aki egy válságban önként szűkíti le a beszerzési csatornáit, az nagyobb árkilengést vállal a saját iparának és háztartásainak. Magyarországnak tehát egyszerre érdeke az alternatív útvonalak (például az Adria irány) technikai és piaci fejlesztése, és az is, hogy a meglévő csővezetékes ellátás stabilan működjön.

Az iráni háború olajár-hatása a következő hetekben valószínűleg nem egy szép, sima trend lesz, hanem ideges hullámzás: minden rakéta, minden nyilatkozat, minden biztosítási díjemelés rángatja majd a jegyzést. De a tanulság elég egyszerű: a béke csökkenti a kockázati prémiumot, a háború pedig növeli. Nekünk azonban az ellátásbiztonság itthon kell kezelni, infrastruktúrával, tartalékokkal és olyan beszerzési mozgástérrel, ami válságban is működik.”

Nyitókép: Faktum

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. március 09. 12:23
A közel-keleti háború megakasztja az olaj és a gáz szállítást, csökken a kitermelés és kilövi az olaj és a gáz árát. Az olcsó orosz olaj és gáz pont jó lenne arra, hogy kimaradjunk ebből. Kapitány István, Magyar Péter és Zselenszkij aljas és kártékony! Leválni az orosz olajról és gázról irracionális.
Válasz erre
0
0
Agricola
2026. március 09. 11:27
Nagyon jó a cikk. Az EIA becslése szerint a szaúdi és az emírségekbeli elkerülő-vezetékek együtt nagyjából 2,6 millió hordó/nap kapacitást tudnának felszabadítani a szoros kikerülésére egy zavar esetén. Ez ugyan soknak hangzik, de a 20 milliós átlagos áthaladó mennyiséghez képest csak töredék. Vagyis a rendszerben nincs kényelmes »B terv« a világméretű áramlások fenntartására: ezért elég egy relatíve kis zavar is ahhoz, hogy a világpiaci árak megugorjanak. Hozzánk is begyűrűzik a magas ár, hacsak Zelenszkíj el nem indítja a "Barátság" olajvezetéken az orosz olaj áramlását.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!