Érdemes azt is tisztán látni, hogy a teljes lezárás általában nem valószínű, amelynek egyszerű oka van: Irán exportja nagyrészt ugyanazon a kapun keresztül megy ki, és a fő vevője pedig jellemzően Kína, így önmagát is büntetné, ha tartósan elvágná a saját kiútját. A piaci elemzések is ezért számolnak inkább tartós volatilitással és felárral, mint hosszú, totális blokáddal.

A »megnyugtató« mondat mögött azonban ott a hideg valóság: a Hormuz megkerülése csak részben lehetséges. Az EIA becslése szerint a szaúdi és az emírségekbeli elkerülő-vezetékek együtt nagyjából 2,6 millió hordó/nap kapacitást tudnának felszabadítani a szoros kikerülésére egy zavar esetén. Ez ugyan soknak hangzik, de a 20 milliós átlagos áthaladó mennyiséghez képest csak töredék. Vagyis a rendszerben nincs kényelmes »B terv« a világméretű áramlások fenntartására: ezért elég egy relatíve kis zavar is ahhoz, hogy a világpiaci árak megugorjanak.

Magyar szemmel mindez azért problémás, mert mi nem egy tengerparti, sok kikötővel rendelkező importőr vagyunk, hanem csővezetékekre és finomítói logikára épül az olajellátásunk. Az EU a 2022-es döntéseivel a tengeri orosz nyersolajat lényegében kivette a képletből, miközben a szárazföldi, vezetékes importot több közép-európai ország – köztük Magyarország – esetében mentességgel kezelte. Ennek a vitának van erkölcsi, külpolitikai és belpolitikai dimenziója is, de válság idején aki a tengeri útvonalak sokkjától független, az kevésbé sérülékeny a Hormuz-típusú kockázatokra.

A piaci realitás tehát az, hogy ilyenkor felértékelődik az olcsóbb, diszkontos nyersanyag. A Reuters több ízben is ír arról, hogy az Urals és a Brent közti különbség a szankciós környezetben érdemi, és a piac – különösen Ázsiában – erre nagyon érzékenyen reagál: Kína például a dráguló Brent-kitettségű import helyett a kedvezőbb árazású orosz hordók felé tolódik, és a mostani közel-keleti feszültség is erősíti ezt a logikát. Magyarul: amikor a globális referenciaárra feljön egy háborús prémium, a diszkont értéke megnő, mert pufferként működik a beszerzési oldalon.

Összességében a vezetékes ellátás és a diszkont együtt stabilizáló tényező lehet egy kis ország számára: kisebb a tengeri szállítási kitettség, és ha a beszerzés nem a teljes Brent-szintet követi, akkor a költségsokk egy része elvileg tompítható. Csakhogy a végső ár nem csak a beszerzési költség: adó, finomítói marzs, logisztika, árfolyam és piaci verseny is van benne. Ráadásul a szabályozás is belenyúl: a MOL 2025-ös jelentése is mutatja, hogy a Brent–Urals különbözetre épülő extraadó mechanikája Magyarországon érdemben létezik, vagyis a diszkont egy részét az állam eleve képes elvonni. Ez válságkezelési szempontból nem ördögtől való: amikor geopolitikai sokk extraprofitot termel, a költségvetésnek mozgásteret ad, hogy tompítsa a társadalmi terheket, vagy legalább finanszírozza a kármentést.