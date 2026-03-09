Ft
03. 09.
hétfő
magyar választás orosz nagykövet Tisza Párt Magyar Péter orosz nagykövetség nyílt levél

Nyílt levélben szedte atomjaira az orosz nagykövet Magyar Péter vádjait

2026. március 09. 12:30

Nyílt levélben reagált az orosz nagykövet a Tisza Párt vezetőjének kijelentéseire. A diplomata Magyar Péter állításaira válaszolva egyértelművé tette, hogy Moszkva nem avatkozik be a magyar választásokba, és kemény szavakkal bírálta a szerinte hamis információkra épülő vádakat.

2026. március 09. 12:30
null

Nyílt levélben válaszolt Evgeny Sztaniszlavov, Oroszország budapesti nagykövete Magyar Péternek, miután a Tisza Párt vezetője azzal vádolta Moszkvát, hogy beavatkozik a magyar választási kampányba. A diplomata közölte, hogy a diplomáciai gyakorlat általában nem ír elő nyilvános levelezést pártvezetőkkel, azonban mivel nyílt levélben szólították meg, kénytelen volt ugyanígy válaszolni.

A nagykövet a levél elején elismerően beszélt Magyarországról és a magyarokról is. Úgy fogalmazott:

Egyetértek Önnel abban, hogy Magyarország egy szabadságszerető nép nemzete, amit nem lehet megfélemlíteni.

Hozzátette, személyesen is megtapasztalta ezt, amikor Magyarországon dolgozott, amely szerinte az elmúlt években sok igazságtalan nyomást kapott az Európai Unió vezetésétől.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter vádjait kitalációnak nevezte

A levélben a diplomata egyértelművé tette, hogy Oroszország nem avatkozik be Magyarország belügyeibe. Mint írta:

Brüsszellel ellentétben Oroszország tiszteletben tartja Magyarország szuverenitását, nem avatkozik be a belügyeibe, és különösen a választási kampányába sem. A választás kizárólag a magyar népé.

Sztaniszlavov hangsúlyozta, hogy a nagykövetség feladata a kétoldalú kapcsolatok fenntartása és az együttműködés fejlesztése, valamint az orosz állampolgárok érdekeinek védelme. Minden más állítást rosszindulatú kitalációnak nevezett. A nagykövet szerint nem érdemes képzeletbeli fenyegetésekkel riogatni a magyarokat.  A levélben arra is kitért, hogy a nagykövetség sajtószolgálata már korábban jelezte, nem érti, miért használnak nyilvánvalóan hamis információkat választási célokra. 

Hozzátette, a jövőben sem fogják eltűrni az ilyen hírek terjesztését.

A nagykövet szerint a választók pontosan látják az ilyen történetek hátterét. A levélben az úgynevezett „orosz nyom” narratíváját is felidézte, amely az amerikai politikában jelent meg korábban. Mint írta, a „Kreml keze” csupán a belpolitikai küzdelmek eszköze volt. A levél végén a diplomata Magyar Péterre utalva megjegyezte:

Hogy ezt a „lejátszott lemezt” be kell-e vonni a magyarországi választási kampányba, azt Önnek kell eldönteni.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Facebook / Magyar Péter

