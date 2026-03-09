Figyelmeztették Zelenszkijt: soha nem győzheti le Orbánt, most már csak egyetlen eszközt vethet be ellene

Kell ez nekünk? És igen, Orbán ellopta a pénzünket és elfogta az embereinket. És ezt nem is titkolja. Nyíltan mondja, hogy »semmi fontos nem jut el Ukrajnába, amíg nem folyik az orosz olaj«. De Orbánnal minden világos. Már régóta az orosz pénzeket dolgozza le. Most meg egyszerűen érzi, hogy közel a vég, ezért túl sokat enged meg magának.

Akarunk neki örömet szerezni? Gondolom, nem. Ezért nem szabad bedőlni a provokációinak. Vissza kell fogni az érzelmeket, unalmasnak kell lenni. Bürokratikusnak. Nem dühösnek. Mert túl nagy a tét. Mert nem csak Orbánról van szó. Putyin elküldte neki a politikai tanácsadóit. Ők pedig egyszerre provokálnak konfliktust Orbánnal most, és aknákat helyeznek el a jövőbeli együttműködés alá az EU-val arra az esetre, ha Orbán veszít, és Putyin kidobja őt, mint egy elhasznált óvszert.

Mit kell tenni? Unalmasan panaszkodni Brüsszelnek. Nem fenyegetőzni, áldozatnak lenni. Panaszkodni.

Beadványokat benyújtani. És ezzel bosszantani mind Putyint, mind Orbánt. És abba kell hagyni Orbán sértegetését államfői szinten. Mert ez csak az ő malmára hajtja a vizet. Mert ezzel egyúttal az összes magyart is megsértjük. Így vagy úgy úgyis helyre kell állítanunk kapcsolatainkat Magyarországgal. És jobb lenne, ha addigra a lehető legkisebb kár keletkezne.”