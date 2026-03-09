Ft
Figyelmeztették Zelenszkijt: soha nem győzheti le Orbánt, most már csak egyetlen eszközt vethet be ellene

2026. március 09. 13:00

Mindenáron Magyar Péterből akarnak miniszterelnököt kreálni az ukránok.

2026. március 09. 13:00
Zelenszkij

Tényleg azt akarjuk, hogy még több problémánk legyen az EU felé vezető úton? – tette fel a kérdést egy ukrán újságíró, amit az Espreso Tv szemlézett.

„Ha igen, akkor természetesen folytatni kell az eszkalációt. Ki kell használni Orbán Viktor most már teljesen illetlen viselkedését az ukrán pénzszállítókkal szemben. Ez tovább növelni a feszültséget, ahogyan azt az ukrán hatóságok már nem egyszer megtették. A tisztességes társaságban teljesen helytelen viccektől kezdve Orbán hasáról egészen Budapest fenyegetéséig az Ukrán Fegyveres Erőkkel.

Ami nyilvánvalóan aligha tetszett bárkinek is Magyarországon.

Mert ez valójában segít Orbánnak megnyerni a választásokat. Most már Orbán ellenfele is kénytelen Orbán oldalára állni, és azt követelni az EU-tól, hogy szüntesse meg az együttműködést Ukrajnával. És másképp nem is reagálhat az ilyen kijelentésekre. Mert neki is meg kell nyernie a választásokat. Mi több, nekünk is az kell, hogy ő nyerje meg a választásokat. De mindezt később visszavonni nagyon nehéz lesz.

Kell ez nekünk? És igen, Orbán ellopta a pénzünket és elfogta az embereinket. És ezt nem is titkolja. Nyíltan mondja, hogy »semmi fontos nem jut el Ukrajnába, amíg nem folyik az orosz olaj«. De Orbánnal minden világos. Már régóta az orosz pénzeket dolgozza le. Most meg egyszerűen érzi, hogy közel a vég, ezért túl sokat enged meg magának.

Akarunk neki örömet szerezni? Gondolom, nem. Ezért nem szabad bedőlni a provokációinak. Vissza kell fogni az érzelmeket, unalmasnak kell lenni. Bürokratikusnak. Nem dühösnek. Mert túl nagy a tét. Mert nem csak Orbánról van szó. Putyin elküldte neki a politikai tanácsadóit. Ők pedig egyszerre provokálnak konfliktust Orbánnal most, és aknákat helyeznek el a jövőbeli együttműködés alá az EU-val arra az esetre, ha Orbán veszít, és Putyin kidobja őt, mint egy elhasznált óvszert.

Mit kell tenni? Unalmasan panaszkodni Brüsszelnek. Nem fenyegetőzni, áldozatnak lenni. Panaszkodni.

Beadványokat benyújtani. És ezzel bosszantani mind Putyint, mind Orbánt. És abba kell hagyni Orbán sértegetését államfői szinten. Mert ez csak az ő malmára hajtja a vizet. Mert ezzel egyúttal az összes magyart is megsértjük. Így vagy úgy úgyis helyre kell állítanunk kapcsolatainkat Magyarországgal. És jobb lenne, ha addigra a lehető legkisebb kár keletkezne.”

Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

gbis40
2026. március 09. 15:47
Ezzel a "hátraarccal" már elkéstek. Túl sok sértegetés hangzott el eddig is. Az olaj ügy még tetézi is.
Válasz erre
0
0
madre79
2026. március 09. 15:42
Nem!
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. március 09. 15:15
El kell sirni magunkat. Ez válik be ursinál. Mint Bucsán. Ez hat a 3.14csán. 😀
Válasz erre
0
0
Boruss Demeter
•••
2026. március 09. 15:01 Szerkesztve
Zelenszkij eltaktikázta magát, ismét megmutatkozott, hogy a politikai tehetsége egyenértékű a 0-val. Rosszul mérte fel a viszonyokat, azt hitte bármit megtehet, ugyanúgy amikor Trump szavába vágott egy megbeszélésen. Túl-diemnzionálta magát és a diplomáciai faragatlansága Ukrajna jövőjébe kerülhet. Ha igaz, hogy elkaszálták a gyorsított ukrán csatlakozás ötletét, akkor írhat beadványokat tonnaszám... Vagy normalizálja a viszonyt Magyarországgal, vagy talán örökre az ajtón kívül maradnak. Egy biztos: a tsz választási esélyein nem javított, sőt...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!