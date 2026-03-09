Slot kőkemény üzenetet kapott: „Ezt ne tedd többet Szoboszlaival!”

Ezután tér ki arra Staunton, hogy szerinte mi a baj Szoboszlaival a védelem jobb oldalán, először is a Wolverhampton pénteki szépítő gólját elevenítette fel.

„Szoboszlainak komoly szerepe volt abban a gólban. Megpróbálta ugyan megszerezni a labdát, de csak túl későn érzékelte már a veszélyt. Ez azt mutatja, hogy nincsenek meg benne azok a védekező ösztönök, melyek elengedhetetlenek a hátsó alakzatban.”

A Manchester City elleni bajnoki rangadót is megemlíti, mely során szerinte az ellenfél rengeteget profitált abból, hogy Szoboszlai jobbhátvédként Bernardo Silvára volt ráállítva. Úgy véli, a portugál emiatt tudta visszahozni a Cityt a mérkőzésbe.

„Szoboszlai játéka teljesen felborult, miután egy pazar szabadrúgással vezetést szerzett a Vörösöknek. A feladathoz való ragaszkodás, amit a jobbhátvéd pozíciója megkövetel, egyszerűen nem szerepel a magyar repertoárjában. Slot mégis ragaszkodik ehhez a szerepköréhez a kifogyhatatlan energiája miatt” – írja a szerző.

Staunton szerint ráadásul az sem mellékes, hogy a jelek szerint a Liverpoolnak nehéz meggyőznie Szoboszlait szerződése meghosszabbításáról, de könnyen lehet, még kevésbé lesz hajlandó aláírni a heti 250 ezer fontos ajánlatot, ha ilyen gyakran kényszerül a tőle idegen poszton játszani.