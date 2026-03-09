Ft
03. 09.
hétfő
Arne Slot Liverpool Szoboszlai Dominik

Slot kőkemény üzenetet kapott: „Ezt ne tedd többet Szoboszlaival!”

2026. március 09. 13:01

Arne Slot egy liverpooli szakírótól kapott figyelmeztetést magyar játékosával kapcsolatban. A szerző szerint véget kell vetnie annak, hogy Szoboszlai Dominik jobbhátvédként játszik.

2026. március 09. 13:01
null

A Liverpool péntek este az FA-kupában 3–1-re nyert a Wolverhamtpon ellen, így visszavágott a kedd esti bajnoki vereségért, és bejutott a sorozat negyeddöntőjébe. Szoboszlai Dominiknek Arne Slot vezetőedző nyomán ismét jobbhátvédet kellett játszania, meg is oldotta a feladatot, csapata egyik legjobbja volt.

Persze ezzel nem feltétlenül ért egyet mindenki: az anfieldwatch.co.uk újságírója például hosszabb cikkben tárgyalta azt, miért kell véget vetni annak, hogy Szoboszlai jobbhátvédet játsszon.

Peter Staunton szerint alapvetően van abban ráció, hogy a sérülések miatt Slot középpályásokat, leggyakrabban a magyar válogatott csapatkapitányát szerepelteti ezen a poszton, ugyanis a holland játékrendszerében a jobbhátvédnek nem kell annyit védekeznie, több lehetősége van fellépni a középpályára.

Szoboszlai
Szoboszlai Dominik és Arne Slot. Fotó: Ben STANSALL / AFP

„Szoboszlai pedig fáradhatatlanul dolgozik, és mindig elvégzi a munkáját a csapatért védőként is. De a legutóbbi mérkőzéseken voltak olyan jelek, amelyek arra ösztökélhetik a Slotot, hogy vessen véget ennek a kísérletezésnek” – írja a szerző.

Akár úgy, hogy a Liverpool keres egy jobbhátvédet, akár máshogy, de a Szoboszlai jobbhátvédként töltött napjainak gyorsan véget kell érniük!

 – figyelmezteti a szakíró Slotot.

Ez a baj a jobbhátvédet Szoboszlaival

Ezután tér ki arra Staunton, hogy szerinte mi a baj Szoboszlaival a védelem jobb oldalán, először is a Wolverhampton pénteki szépítő gólját elevenítette fel.

„Szoboszlainak komoly szerepe volt abban a gólban. Megpróbálta ugyan megszerezni a labdát, de csak túl későn érzékelte már a veszélyt. Ez azt mutatja, hogy nincsenek meg benne azok a védekező ösztönök, melyek elengedhetetlenek a hátsó alakzatban.”

A Manchester City elleni bajnoki rangadót is megemlíti, mely során szerinte az ellenfél rengeteget profitált abból, hogy Szoboszlai jobbhátvédként Bernardo Silvára volt ráállítva. Úgy véli, a portugál emiatt tudta visszahozni a Cityt a mérkőzésbe.

„Szoboszlai játéka teljesen felborult, miután egy pazar szabadrúgással vezetést szerzett a Vörösöknek. A feladathoz való ragaszkodás, amit a jobbhátvéd pozíciója megkövetel, egyszerűen nem szerepel a magyar repertoárjában. Slot mégis ragaszkodik ehhez a szerepköréhez a kifogyhatatlan energiája miatt” – írja a szerző.

Staunton szerint ráadásul az sem mellékes, hogy a jelek szerint a Liverpoolnak nehéz meggyőznie Szoboszlait szerződése meghosszabbításáról, de könnyen lehet, még kevésbé lesz hajlandó aláírni a heti 250 ezer fontos ajánlatot, ha ilyen gyakran kényszerül a tőle idegen poszton játszani.

Egyszer s mindenkorra itt az ideje, hogy a vezetőedző ne tekintse Szoboszlait jobbhátvédnek!”

 – figyelmezteti még egyszer Slotot a szerző.

Gyorsan ki fog derülni, hogy a holland mit gondol erről, ugyanis a Liverpool kedden már a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray vendége lesz a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

***

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

