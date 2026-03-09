„Felejtsék el Szoboszlai Dominikot!” – megszólalt az édesapa a Real érdeklődéséről

„Felejtsék el Szoboszlai Dominikot” – címmel jelent meg egy írás a footballinsider247.com portálon. A cikkben Keith Wyness, az Everton, az Aston Villa és az Aberdeen korábbi vezérigazgatója nyilatkozott azt állítva, hogy nem a magyar válogatott csapatkapitánya, hanem egy másik liverpooli középpályás, Alexis Mac Allister lesz a Real Madrid első számú célpontja a nyári átigazolási szezonban.

Az argentin Szoboszlaihoz hasonlóan meghatározó szerepet tölt be Arne Slot csapatában, a Premier League-ben 29 bajnokiból 24-en kezdőként lépett pályára. Wynes szerint a tárgyalások még a kezdeti szakaszban lehetnek.