Alexis Mac Allister Liverpool Szoboszlai Dominik

„Felejtsék el Szoboszlai Dominikot!” – megszólalt az édesapa a Real érdeklődéséről

2026. március 09. 08:58

A Liverpool középpályása, Alexis Mac Allister lehet a Real Madrid egyik nyári célpontja. Keith Wyness szerint már nem Szoboszlai Dominikot akarja a Királyi Gárda.

2026. március 09. 08:58
„Felejtsék el Szoboszlai Dominikot” – címmel jelent meg egy írás a footballinsider247.com portálon. A cikkben Keith Wyness, az Everton, az Aston Villa és az Aberdeen korábbi vezérigazgatója nyilatkozott azt állítva, hogy nem a magyar válogatott csapatkapitánya, hanem egy másik liverpooli középpályás, Alexis Mac Allister lesz a Real Madrid első számú célpontja a nyári átigazolási szezonban.

Az argentin Szoboszlaihoz hasonlóan meghatározó szerepet tölt be Arne Slot csapatában, a Premier League-ben 29 bajnokiból 24-en kezdőként lépett pályára. Wynes szerint a tárgyalások még a kezdeti szakaszban lehetnek.

„A múlt héten még arról beszéltünk, Szoboszlai a Real Madridhoz megy, de úgy tűnik, Mac Allister mehet a Realhoz” – jelentette ki a korábbi sportvezető. – 

Szerintem Mac Allistert is érdekli a Real Madrid, nagyobb esélyt látok erre a transzferre, mint Szoboszlaiéra.

A tárgyalások még gyerekcipőben járhatnak, de a Real meg fogja tenni a megfelelő lépést.”

Szoboszlai
Szoboszlai Dominik helyett Alexis Mac Allister lehet a Real Madrid célpontja. Fotó: Darren Staples / AFP

Az édesapa ott nyilatkozott, ahol Marco Rossi is Szoboszlairól

Az üggyel kapcsolatban az argentin játékos édesapja, aki egyben az ügynöke is, Carlos Mac Allister is megszólalt – éppen annak a WinWinnek, melynek néhány hete Marco Rossi szövetségi kapitány tette nagy port kavaró nyilatkozatát arról, hogy Szoboszlai gyerekkori álma a Real Madridban játszani.

Jelenleg nem állunk tárgyalásban a Liverpoollal a szerződés meghosszabbításáról”

 – jelentette ki, ugyanakkor hozzátette: fia nagyon jól érzi magát a Vörösöknél. Arról pedig már maga a játékos beszélt korábban, hogy csak a Liverpoolra gondol, és várja az ajánlatot 2028-ig tartó szerződése meghosszabbításáról.

Az angol klub egyébként megkezdte a hosszabbítása folyamatokat, elsőként Ryan Gravenberch írta alá új szerződését, de a hírre reagálva a szurkolók azért könyörögtek, hogy mindenképp Szoboszlai legyen a következő.

A Liverpool legközelebb kedden lép pályára Isztambulban, ahol a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray lesz az ellenfele a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

***

Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

