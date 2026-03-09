Oroszországból figyelmeztették a magyarokat: Orbán Viktor élete veszélyben van

Üzent a rettegett ukrán parancsnok: különleges egységeket és drónokat kell Magyarországra küldeni
Ukrajna mindent bevetne a 90 milliárd eurós EU-hitel érdekében.
Az orosz Állami Duma szerint Orbán Viktor élete veszélyben van, miután Volodimir Zelenszkij a múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak a kormányfő címét.
Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője a NATO 5. cikkének alkalmazását javasolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek címzett fenyegetése kapcsán – írja a Gazeta.
az orosz Állami Duma szerint Orbán élete veszélyben van, miután Zelenszkij a múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak a kormányfő címét.
Orbán Viktor reakciójában kiemelte: a fenyegetés nem neki szól, hanem minden magyarnak, ám a magyarokat sem fenyegetni, sem zsarolni nem lehet.
Eközben friss hír, hogy a rettegett ukrán zászlóalj parancsnoka azt mondta, különleges egységeket és drónokat kell Magyarországra küldeni.
