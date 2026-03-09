Oroszországból figyelmeztették a magyarokat: Orbán Viktor élete veszélyben van

az orosz Állami Duma szerint Orbán élete veszélyben van, miután Zelenszkij a múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak a kormányfő címét.

Orbán Viktor reakciójában kiemelte: a fenyegetés nem neki szól, hanem minden magyarnak, ám a magyarokat sem fenyegetni, sem zsarolni nem lehet.