03. 09.
hétfő
vlagyimir putyin volodimir zelenszkij nato magyarország Ukrajna veszély orbán viktor oroszország

Oroszországból figyelmeztették a magyarokat: Orbán Viktor élete veszélyben van

2026. március 09. 10:13

Az orosz Állami Duma szerint Orbán Viktor élete veszélyben van, miután Volodimir Zelenszkij a múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak a kormányfő címét.

2026. március 09. 10:13
null

Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője a NATO 5. cikkének alkalmazását javasolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek címzett fenyegetése kapcsán – írja a Gazeta.

A lap megjegyzi, hogy

az orosz Állami Duma szerint Orbán élete veszélyben van, miután Zelenszkij a múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak a kormányfő címét.

Orbán Viktor reakciójában kiemelte: a fenyegetés nem neki szól, hanem minden magyarnak, ám a magyarokat sem fenyegetni, sem zsarolni nem lehet.

Eközben friss hír, hogy a rettegett ukrán zászlóalj parancsnoka azt mondta, különleges egységeket és drónokat kell Magyarországra küldeni.

Nyitókép: AFP/Mikhail Metzel

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

csulak
2026. március 09. 12:48
tudjuk, majd megvedjuk Orbant , es az ukranok ha megtamadjak SOHA nem lesznek EU tagok !
auditorium
2026. március 09. 12:15
Kapom a mobilomra a Portfolio.hu hireit (este pedig az összes ellenzéki online hireket). Olvasom: "Eljárást indit az ukrán bank, amelynek lefoglalták a pénzszállitmányát a magyar hatóságok. Az ukrán Oscsadban jogi lépéseket tesz a visszatartott pénzszállitmány miatt. 4O millió dollárról, 35 millió euróról és 9 kg befektetési aranyról van szó - a Telex is megerősiti a hirt. Annyit még elárult a cikk, h. a Raiffeisen Bank Ausztriával kooperál és a vámelőirásoknak megfelelően közlekedett. (sic!!!). Nem aprópénzről van szó . Két bank közötti pénzszállitásról van szó, mondja Gerhard Bösch, a PrivatBank volt vezérigazgatója. Az ukrán rep.terek zárva vannak, tehát Magyarországon keresztül viszik a pénzeket. Kik küldik kinek ??? - az mellékes, mert BANKTITOK van.
madre79
2026. március 09. 12:10
A NATO - de amerikai katonákkal legyen itt a választásokon!
time
2026. március 09. 11:42
Milyen remek ötlet egy milliós ukrán hadsereget pénzelni az európaiaknak! Most minket zsarolnak, de gyorsan sorra kerülhet bárki.
