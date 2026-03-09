Ft
03. 09.
hétfő
nádor Pest-Buda Habsburgok magyar történelem forradalom reformkor építészet Széchenyi István

A Habsburg, aki szívében magyarrá lett – 250 éve született József nádor

2026. március 09. 12:16

A nádor a bátyjával, I. Ferenc császárral szemben is kiállt a magyarok érdekeiért. A kommunizmus irtotta az emlékezetét, de mi nem felejtünk. József nemes volt, a szó valódi értelmében.

2026. március 09. 12:16
Kovács Gergő
Kovács Gergő

Napra pontosan 250 éve, 1776. március 9-én született a legendás József magyar nádor, osztrák főherceg, az elnyomásban jeleskedő I. Ferenc osztrák császár és magyar király öccse, aki 

nagy hatalmú bátyjával is szembement, hogy imádott magyarjait segítse.

1795-től haláláig, 1847-ig, ötven éven át viselte az uralkodó utáni legnagyobb országos méltóságot, tulajdonképpen a királyhelyettes címet.

József 

múlhatatlan hasznot hajtott az országnak, de ez a hatás és szemünket kiverő öröksége kevéssé él a köztudatban, 

nem véletlenül: a kommunisták az emlékét is megpróbálták eltörölni.

A nádor hatása szinte fölmérhetetlen a mai Magyarországra is

Aranyat ért a nádor befolyása, amit a szívének kedves ország számára kamatoztatott, nem beszélve eredményeinek gyakorlati hasznáról. Most természetesnek vesszük, hogy Budapest – a korabeli Pest-Buda – úgy néz ki, ahogy, de az arculatot, az épületeket, az intézményeket, a közösségi tereket emberek álmodták és alkották meg. Ezekhez a nagy formátumú, elkötelezett alakokhoz sorolhatjuk a Habsburg nemest, akit gyakorlatias, teremtő munkássága alapján Széchenyihez és Podmaniczkyhez hasonlíthatunk.

Hogy ez túlzás volna? Nézzük a teljesség igénye nélkül! József nádor alapította a Szépészeti Bizottmányt, mely a városrendezés mellett számos építkezést támogatott: a Bizottmány 

beruházásai nyomán felvirágzott Pest-Buda klasszicista építészete, 

itt többek között a lipótvárosi bérpalotákat, a Nemzeti Múzeumot és a Német Színházat említhetjük. Nevéhez fűződik a Gellért-hegyen felállított 

egyetemi csillagvizsgáló, a Vakok Intézete, a Ludovika Akadémia, a Városliget és a Margit-sziget parkosítása,

a Budai Királyi Palota kertjének és a mai Lágymányos helyén található Nádorkert csinosítása. Az első városligeti platánfák az ő alcsúti birtokán nevelkedtek! A lelkét is beletette a „pesti projektbe”.

A reformkor nagy alakja volt – csak nem beszélünk róla

József főherceg a reformkor során 

saját vagyonából is bőkezűen támogatta a kezdeményezések szinte mindegyikét (!):

10 ezer forintot adományozott a születő Magyar Tudományos Akadémiának, elsőnek jegyzett részvényeket a Magyar Kereskedelmi Banknál, felkarolta többek között a Kisfaludy Társaság, a Magyar Gazdasági Egylet, a Védegylet, a Műegyetem elődje, a Lánchíd és az Pest-Vác-vasútvonal ügyét is, de a mai Országos Széchényi Könyvtár és a Nemzeti Múzeum gyűjteményét is gyarapította.

Rávette bátyját, a diktatórikus eszközökre esküvő I. Ferencet, hogy tizenhárom év szünet után összehívja az első reformországgyűlést. Nádorsága kezdetén 

kijárta a kegyelmet a börtönbüntetésre ítélt magyar jakobinusoknak, köztük Kazinczy Ferencnek, majd 1840-ben Kossuth Lajosnak,

Wesselényi Miklósnak és Lovassy Lászlónak, és megakadályozta a Védegylet feloszlatását. A nagy pesti árvíz idején a mentést irányította, és rengeteget tett az árvízkárok enyhítéséért.

Ezt is ajánljuk a témában

Miért volt ilyen jó fej József nádor?

Úgy tűnik, a Firenzében nevelkedett, majd húszévesen a budai királyi palotába költöző nádor 

nem villámcsapás-szerűen, egy hirtelen jött szenvedély hatására tett hitet Magyarország mellett,

hanem fokozatosan megismerte és megszerette a magyar világot: 

megtanulta a nyelvet – amivel gigantikus piros pontot zsebelt be a magyaroktól –

és „érzelmileg mindinkább meghódította a nemzet közel ezeréves történelmi tradíciója”, írják róla.

A történészek szerint József családi és dinasztikus lojalitásához ugyan nem fért kétség, ám a magyar érzékenységeket kímélő, egyre inkább magyar érdekeket mutató javaslatokkal igyekezett befolyásolni bátyja kormányzatát. A reformkori Magyarország örömmel fogadta József vonzódását a mérsékelt reformok és az életkörülmények polgárosítása, javítása iránt.

Talán igazuk van azoknak, akik úgy vélik, hogy József volt az egyetlen a Habsburgok 400 éves magyarországi uralma alatt, aki – korlátozott eszközeivel – valóban az ország érdekeinek szentelte életét. Egy biztos: nádorsága alatt alig akadt olyan magyar kezdeményezés, melyet a József ne támogatott volna, így 

hazánkban hallatlan népszerűségre tett szert. 

A bő évvel a forradalom előtti, 1847 januári halálát az egész ország meggyászolta. Sosem tudjuk meg, mit lépett volna, ha megéri a szabadságharcot.

Nyitókép: József nádor 1840 körüli portréja Anton Einsle nyomán (részlet)

Dixtroy
2026. március 09. 16:01
Egy kanál méz a hordó szarban.
akitiosz
2026. március 09. 14:58
Mindez semmit nem változtat azon a tényen, hogy Magyarország nem volt ura a saját sorsának, a habsburg birodalom része volt csupán. Nemhogy a nádornak, de még a királynak is magyarnak kellene lennie. A habsburgok illegitim bitorlók, magyarországi uralmukat a fegyvereik erejének köszönhetik. A magyar nemzet szabad akaratának nem. Addig nem fog nyugvó pontra jutni a kérdés, amíg nem lesz újra választott magyar király az ország élén. Az országgyűlés elnökét pedig nyugodtan vissza lehet nevezni nádorra. Rövidebb, praktikusabb, magyarosabb.
szim-patikus
•••
2026. március 09. 14:22 Szerkesztve
Ja, de ő osztrák volt. Viszont a Pálffy Károly meg örtökbefogadott osztrák herceg volt. A családjuk 3.-ik Teanoi hercegi vonalából. (Műegyetem -levéltár Szépművészeti m. stb mind családi) Ők hol vannak? (Kodály köröndről-Wenckheim palotából-Visegrádról-Szabó Ervin Zenepalotából-Parlament címerektől stb.) (Miklós-János-Móritz-hadi, Ferenc műkincs adományozó-Fidel politikai és az egyházi vonaluk) no Memento mori-vs. Por bán feltschuthy more
lendvaiildiko
2026. március 09. 13:54
A Habsburgoknál véletlenül egy fehér bárány született. A többi, fekete bárány, vagy feketébb volt. Mária Terézia - madéfalvi vérengzés, székelyek elüldözése Moldovába, majd készítek egy .istát
