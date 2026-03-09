A Habsburg, aki szívében magyarrá lett – 250 éve született József nádor

nem véletlenül: a kommunisták az emlékét is megpróbálták eltörölni.

A nádor hatása szinte fölmérhetetlen a mai Magyarországra is

Aranyat ért a nádor befolyása, amit a szívének kedves ország számára kamatoztatott, nem beszélve eredményeinek gyakorlati hasznáról. Most természetesnek vesszük, hogy Budapest – a korabeli Pest-Buda – úgy néz ki, ahogy, de az arculatot, az épületeket, az intézményeket, a közösségi tereket emberek álmodták és alkották meg. Ezekhez a nagy formátumú, elkötelezett alakokhoz sorolhatjuk a Habsburg nemest, akit gyakorlatias, teremtő munkássága alapján Széchenyihez és Podmaniczkyhez hasonlíthatunk.

Hogy ez túlzás volna? Nézzük a teljesség igénye nélkül! József nádor alapította a Szépészeti Bizottmányt, mely a városrendezés mellett számos építkezést támogatott: a Bizottmány