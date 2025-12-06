Magyarország vér nélkül jutott el a polgári átalakulás küszöbére 1848 tavaszán – szemben sok más nemzettel
2025. december 06. 09:50
Az 1825 után induló reformmozgalomnak kettős célja volt: felzárkóztatni az országot Európa nyugati részéhez – modernizálni a gazdaságot, infrastruktúrát, jogrendszert – és megvédeni a nemzeti érdekeket a birodalmon belül nyelvi-kulturális téren és gazdasági önállóságban.
2025. december 06. 09:50
A közvélekedés szerint kétszáz éve, 1825 őszén a pozsonyi országgyűlésen volt a reformkor zászlóbontása. Hazánk e fénykora előtt tisztelegve Heil Kristóf Mihály történész, jogtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédje segítségével adunk átfogó képet a korszak küzdelmeiről, lehetőségeiről és valóságáról.
Az 1820-as évektől kibontakozó reformkor az évszázados társadalmi, gazdasági és politikai rendszerek átalakításának, pontosabban az átalakítás előkészítésének az időszaka – szögezi le a kutató.
A rendi struktúra meghatározta a politikai mozgásteret;
ez a késő Árpád-korban és az azt követő időben működőképesnek bizonyult, ám évszázadokkal később gúzsba kötötte az országot.
„A megoldást a teljes szisztéma gyökeres átformálása jelenthette. A század közepére a tevékeny reformnemzedék programja, az elmaradott jogintézmények fejlesztése és a társadalomszerkezet változtatása egységes, szerves programmá állt össze, és ezeket 1848-ban, a polgári átalakulást megvalósító áprilisi törvénycsomagban kodifikálták. A reformnemzedék színre lépése időben könnyen azonosítható, de a változások korának kezdeti mozzanatát már sokkal nehezebben ragadhatjuk meg” – fejti ki a történész.
Újrakezdés, válság és kibontakozás
A felvilágosodás évszázadában az uralkodók ismételten kísérletet tettek a birodalom és a Magyar Királyság átalakítására, megreformálására. Bár a reformkor a 18. század végi felvilágosodásban gyökeredzett, a modern polgári állam csak a 19. század derekán jöhetett létre – évszázados rendi struktúra lebontásáról és új szerkezet kialakításáról beszélhetünk a liberális nemesi mozgalom munkájának eredményeként.
Kereken két évszázada, 1825. szeptember 11-én – közel másfél évtizeddel a megelőzőt követően – hívta össze újfent I. Ferenc király az országgyűlést Pozsonyban, amely elindította hazánk legnagyobb társadalmi átalakulását.