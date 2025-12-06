Magyarország vér nélkül jutott el a polgári átalakulás küszöbére 1848 tavaszán – szemben sok más nemzettel

A közvélekedés szerint kétszáz éve, 1825 őszén a pozsonyi országgyűlésen volt a reformkor zászló­bontása. Hazánk e fénykora előtt tisztelegve Heil Kristóf Mihály történész, jogtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédje segítségével adunk átfogó képet a korszak küzdelmeiről, lehetőségei­ről és valóságáról.

Széchenyi István szónoklata, a Magyar Tudományos Akadémia alapítása. Grafika a Vasárnapi Ujságban, rajzoló: Rohn Alajos

Fotó: Wikipedia

Az 1820-as évektől kibontakozó reformkor az évszázados társadalmi, gazdasági és politikai rendszerek átalakításának, pontosabban az átalakítás előkészítésének az időszaka – szögezi le a kutató.