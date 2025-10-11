„Szegény, mennyire nem ismer engem”: ezért vitázott Jókai és Kossuth

A szabadságharc alatt Jókai Mór részt vett Kossuth Lajos alföldi toborzókörútján, és nagy tisztelettel írt róla. Később azonban minden megváltozott. A levert forradalom után Kossuth emigrációba kényszerült, és a távolból továbbra is a forradalmi eszméket hirdette. Ezzel ellentétben Jókai idővel a Habsburg-birodalommal való kiegyezést támogatta.

Jókai ugyanakkor mindig kiemelte Kossuth érdemeit a szabadságharcban,

így 1866-ban az általa szerkesztett A Honban elvi vitájuk ellenére így írt Kossuthról: „A Pesti Hírlap korszakot alkotott, nem csak a hazai sajtó, de az egész hazai közéletünk történetében. Ez a lap segített győzelemre oly magas eszméket, minőknek azelőtt még neveik sem voltak. (…) A sajtó ekkor volt a legnagyobb hatalom Magyarországon. Most nem az. Nincsenek is oly hatalmas vezérlángelméi, mint az a kettő: Kossuth és Széchenyi.”

A torinói száműzetésben élő Kossuth nem támogatta a kiegyezést, a nemzet vesztének gondolta, Jókai ellenben az egyetlen realitásnak. A vitájuk a kiegyezés után egy évvel, 1868-ban csúcsosodott ki, amikor is Jókai a következőket írta A Honban: „Tiszteljük Kossuthot, elismerjük nagy érdemeit, de a magyar haza önállóságát, boldogulását, minden emberi érdeknél nagyobbnak tartjuk, s azt a jelen uralkodó ház alatt akarjuk kivívni és