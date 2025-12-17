Elfogadták Budapest költségvetését

Költségvetési csata a Fővárosi Közgyűlésben: ismét összeállt a Karácsony–Magyar–Vitézy-tengely
A Fővárosi Közgyűlésben éles politikai vita kísérte a költségvetés tárgyalását.
A büdzsére csak a Fidesz-KDNP frakció mondott nemet, véleményük szerint megkérdőjelezhető annak megalapozottsága.
Az év utolsó Fővárosi Közgyűlésén Budapest büdzéje is terítékre került. Emlékezetes, hogy a Közgyűlésben éles politikai vita kísérte a költségvetés tárgyalását:
miközben a Tisza Párt bejelentette, hogy módosító javaslatainak befogadása után megszavazza a büdzsét, a Fidesz szerint a tervezet megalapozatlan, átláthatatlan, és elfogadása felelőtlen lenne.
A képviselők egy rövid szünetet követően hoztak döntést a magyar főváros költségvetéséről. Mint kiderült, nem támogatták a fideszes Gulyás Gergely Kristóf módosító javaslatát, majd 22 igen, 9 nem szavazattal pont került a vita végére: elfogadták a 2026-os költségvetést. Így kijelenthető, hogy ismét összeállt a Karácsony–Magyar–Vitézy-tengely.
Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán a szavazás után azt írta,
ha a kormány kivételesen tartja a szavát, betartja a törvényeket és kifizeti az adósságait, akkor túl vagyunk a nehezén”.
A Fidesz-KDNP képviselői már korábban is azért ellenezték élesen a költségvetés elfogadását, mivel megkérdőjelezték annak megalapozottságát. Szepesfalvy Anna szerint a büdzsé azért sem támogatható, mert „jelen pillanatban azért fizetik Brüsszelben Jávor Benedeket, hogy tollba mondja azokat a jelentéseket, amelyek alapján visszatartják az uniós forrásokat”.
A Fidesz álláspontja szerint
Budapest pénzügyi helyzete nem átlátható, és a városvezetés nem ad valós képet a főváros gazdálkodásáról.
Gulyás Gergely Kristóf több felszólalásában is azt hangsúlyozta, hogy a költségvetés „megalapozatlan”, és nincs kényszer az azonnali elfogadására. Szerinte „semmi nem történik akkor, ha most nem fogadják el” a tervezetet, arra később is lenne lehetőség. A Tisza támogatását gyanúsnak nevezte, és nyíltan rákérdezett: „mit kap a Tisza azért, hogy támogassa a költségvetést?”, utalva háttéralkuk lehetőségére.
A vita során a Fidesz részéről elhangzott az is, hogy a városvezetés „lebuktatta magát”, és hogy „a pódiumon ülő két-három emberen kívül nincs olyan, aki ismerné a város anyagi helyzetét”.
Gulyás Gergely Kristóf külön kitért a vita során az úgynevezett Excel-táblás hibára, amely szerinte bizonyítja, hogy ellentmondásos és megbízhatatlan adatok alapján kérik a közgyűléstől a döntést.
