vita költségvetés fővárosi közgyűlés tisza párt fidesz karácsony gergely szavazás budapest

Elfogadták Budapest költségvetését

2025. december 17. 15:48

A büdzsére csak a Fidesz-KDNP frakció mondott nemet, véleményük szerint megkérdőjelezhető annak megalapozottsága.

2025. december 17. 15:48
null

Ahogy arról beszámoltunk, az év utolsó Fővárosi Közgyűlésén Budapest büdzéje is terítékre került. Emlékezetes, hogy a Közgyűlésben éles politikai vita kísérte a költségvetés tárgyalását: 

miközben a Tisza Párt bejelentette, hogy módosító javaslatainak befogadása után megszavazza a büdzsét, a Fidesz szerint a tervezet megalapozatlan, átláthatatlan, és elfogadása felelőtlen lenne.

A képviselők egy rövid szünetet követően hoztak döntést a magyar főváros költségvetéséről. Mint kiderült, nem támogatták a fideszes Gulyás Gergely Kristóf módosító javaslatát, majd 22 igen, 9 nem szavazattal pont került a vita végére: elfogadták a 2026-os költségvetést. Így kijelenthető, hogy ismét összeállt a Karácsony–Magyar–Vitézy-tengely.

Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán a szavazás után azt írta,

ha a kormány kivételesen tartja a szavát, betartja a törvényeket és kifizeti az adósságait, akkor túl vagyunk a nehezén”.

Éles bírálatok

A Fidesz-KDNP képviselői már korábban is azért ellenezték élesen a költségvetés elfogadását, mivel megkérdőjelezték annak megalapozottságát. Szepesfalvy Anna szerint a büdzsé azért sem támogatható, mert „jelen pillanatban azért fizetik Brüsszelben Jávor Benedeket, hogy tollba mondja azokat a jelentéseket, amelyek alapján visszatartják az uniós forrásokat”.

A Fidesz álláspontja szerint 

Budapest pénzügyi helyzete nem átlátható, és a városvezetés nem ad valós képet a főváros gazdálkodásáról.

Gulyás Gergely Kristóf több felszólalásában is azt hangsúlyozta, hogy a költségvetés „megalapozatlan”, és nincs kényszer az azonnali elfogadására. Szerinte „semmi nem történik akkor, ha most nem fogadják el” a tervezetet, arra később is lenne lehetőség. A Tisza támogatását gyanúsnak nevezte, és nyíltan rákérdezett: „mit kap a Tisza azért, hogy támogassa a költségvetést?”, utalva háttéralkuk lehetőségére.

A vita során a Fidesz részéről elhangzott az is, hogy a városvezetés „lebuktatta magát”, és hogy „a pódiumon ülő két-három emberen kívül nincs olyan, aki ismerné a város anyagi helyzetét”

Gulyás Gergely Kristóf külön kitért a vita során az úgynevezett Excel-táblás hibára, amely szerinte bizonyítja, hogy ellentmondásos és megbízhatatlan adatok alapján kérik a közgyűléstől a döntést.

Nyitókép: Facebook

