Elfogadták Budapest költségvetését

Gulyás Gergely Kristóf több felszólalásában is azt hangsúlyozta, hogy a költségvetés „megalapozatlan”, és nincs kényszer az azonnali elfogadására. Szerinte „semmi nem történik akkor, ha most nem fogadják el” a tervezetet, arra később is lenne lehetőség. A Tisza támogatását gyanúsnak nevezte, és nyíltan rákérdezett: „mit kap a Tisza azért, hogy támogassa a költségvetést?”, utalva háttéralkuk lehetőségére.

A vita során a Fidesz részéről elhangzott az is, hogy a városvezetés „lebuktatta magát”, és hogy „a pódiumon ülő két-három emberen kívül nincs olyan, aki ismerné a város anyagi helyzetét”.

Gulyás Gergely Kristóf külön kitért a vita során az úgynevezett Excel-táblás hibára, amely szerinte bizonyítja, hogy ellentmondásos és megbízhatatlan adatok alapján kérik a közgyűléstől a döntést.

