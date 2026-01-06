Venezuela nem adja fel: titokban dacolnak Trump intézkedéseivel – ennek csúnya büntetés lehet a vége

Trump közölte: Maduro utódja is célkeresztbe kerülhet
Amerikai csapatokkal fenyegette meg a latin-amerikai országot az elnök.
Tucatnyi venezuelai olajtanker hagyta el az ország kikötőit, az év eleje óta, látszólag figyelmen kívül hagyva az Egyesült Államok exporttilalmát.
Tucatnyi nyersolajat és üzemanyagot szállító venezuelai olajtanker hagyta el az ország kikötőit, az év eleje óta, látszólag figyelmen kívül hagyva az Egyesült Államok kormányának exporttilalmát – derült ki a Reuters által látott dokumentumokból és a TankerTrackers.com hajózási megfigyelő szolgáltatás adataiból.
Donald Trump amerikai elnök tavaly december közepén blokád alá vont minden szankcionált tartályhajót, amely Venezuelába tartott, még azelőtt, hogy az amerikai katonák egy drámai akció keretében elfogták volna Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Trump a szombati események után közölte, hogy az olajembargó továbbra is érvényben marad, Maduro eltávolítása után is.
A távozó hajók mind szankciók alatt állnak és a hajózási adatok szerint többségük jelenleg nemzetközi vizeken halad, ismert zászló vagy érvényes hajóbiztonsági dokumentáció nélkül.
A hajók körülbelül fele úgynevezett szupertanker, amelyek tipikusan venezuelai nyersolajat szállítanak Kínába – állítja a TankerTrackers. Az oldal szerint legalább négy szupertankert „sötét módban” indítottak el a venezuelai hatóságok, ami azt jelenti, hogy a hajók műholdas követő eszközei is ki voltak kapcsolva.
Egyelőre nem világos, hogy az Egyesült Államok engedélyezte, vagy jóváhagyta-e a szállítmányokat. Trump azonban közölte, hogy Venezuela legnagyobb vevői, köztük Kína, továbbra is kapni fogják az olajat.
Ezt is ajánljuk a témában
Amerikai csapatokkal fenyegette meg a latin-amerikai országot az elnök.
Nyitókép: ANDREW ALVAREZ / AFP