Venezuela nem adja fel: titokban dacolnak Trump intézkedéseivel – ennek csúnya büntetés lehet a vége

Tucatnyi nyersolajat és üzemanyagot szállító venezuelai olajtanker hagyta el az ország kikötőit, az év eleje óta, látszólag figyelmen kívül hagyva az Egyesült Államok kormányának exporttilalmát – derült ki a Reuters által látott dokumentumokból és a TankerTrackers.com hajózási megfigyelő szolgáltatás adataiból.

Donald Trump amerikai elnök tavaly december közepén blokád alá vont minden szankcionált tartályhajót, amely Venezuelába tartott, még azelőtt, hogy az amerikai katonák egy drámai akció keretében elfogták volna Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Trump a szombati események után közölte, hogy az olajembargó továbbra is érvényben marad, Maduro eltávolítása után is.