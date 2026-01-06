Ft
Venezuela olajtanker egyesült államok olajexport

Venezuela nem adja fel: titokban dacolnak Trump intézkedéseivel – ennek csúnya büntetés lehet a vége

2026. január 06. 19:50

Tucatnyi venezuelai olajtanker hagyta el az ország kikötőit, az év eleje óta, látszólag figyelmen kívül hagyva az Egyesült Államok exporttilalmát.

2026. január 06. 19:50
null

Tucatnyi nyersolajat és üzemanyagot szállító venezuelai olajtanker hagyta el az ország kikötőit, az év eleje óta, látszólag figyelmen kívül hagyva az Egyesült Államok kormányának exporttilalmát – derült ki a Reuters által látott dokumentumokból és a TankerTrackers.com hajózási megfigyelő szolgáltatás adataiból.

Donald Trump amerikai elnök tavaly december közepén blokád alá vont minden szankcionált tartályhajót, amely Venezuelába tartott, még azelőtt, hogy az amerikai katonák egy drámai akció keretében elfogták volna Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Trump a szombati események után közölte, hogy az olajembargó továbbra is érvényben marad, Maduro eltávolítása után is.

A távozó hajók mind szankciók alatt állnak és a hajózási adatok szerint többségük jelenleg nemzetközi vizeken halad, ismert zászló vagy érvényes hajóbiztonsági dokumentáció nélkül.

A hajók körülbelül fele úgynevezett szupertanker, amelyek tipikusan venezuelai nyersolajat szállítanak Kínába – állítja a TankerTrackers. Az oldal szerint legalább négy szupertankert „sötét módban” indítottak el a venezuelai hatóságok, ami azt jelenti, hogy a hajók műholdas követő eszközei is ki voltak kapcsolva.

Egyelőre nem világos, hogy az Egyesült Államok engedélyezte, vagy jóváhagyta-e a szállítmányokat. Trump azonban közölte, hogy Venezuela legnagyobb vevői, köztük Kína, továbbra is kapni fogják az olajat.

Nyitókép: ANDREW ALVAREZ / AFP

Összesen 2 komment

Gintonic68
2026. január 06. 20:27
A saját olajokat viszik, nemzetközi vizeken...hűha...
__iX
2026. január 06. 20:01 Szerkesztve
Egy újabb propagandisztikus+benyalós cím: "ennek csúnya büntetés lehet a vége" Bravó Mandi! Csak így tovább!
