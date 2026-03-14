Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
03. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
kossuth - díj hernádi judit magyar színházi társaság cserhalmi györgy

Hisztéria a Kossuth-díjak körül: Cserhalmiék szívesebben látták volna Hernádi Juditot, Pintér Bélát az állami kitüntetettek között

2026. március 14. 21:21

A Magyar Színházi Társaság közzétette azok nevét, akik szerintük (jobban?) megérdemelték volna az állami kitüntetéseket március 15-e alkalmából. Cserhalmi György színművész közösségi oldalán sérelmezte, hogy hiába tettek javaslatot arra, hogy kik kapjanak állami kitüntetést – azt a döntéshozók nem vették figyelembe.

2026. március 14. 21:21
A Magyar Színházi Társaság (MSZT) közleményben tudatta szombaton, hogy a döntéshozók nem vették figyelembe a javaslataikat az állami művészeti díjak kiosztásánál. 

Az MSZT tavaly megalapította a „független Művészeti Díj Bizottságot”, melybe 12 Kossuth-díjas művészt, alkotót kért fel:

 Bánsági Ildikó, Cserhalmi György, Csikos Sándor, Hegedűs D. Géza, Kolonits Klára, Kovács János, Máté Gábor, Molnár Piroska, Nagy-Kálózy Eszter, Szakács Györgyi, Valló Péter és Volf Katalin feladata az volt, hogy véleményükkel segítsék a díjakkal kapcsolatos felterjesztéseket. 

Csakhogy a véleményüket és javaslataikat – szögezte le a társaság – nem vették, nem veszik figyelembe az állami díjakról döntők.

Cserhalmi György az idei díjakkal kapcsolatban feltette a kérdést: „hol vannak a hölgyek, akiket a színésznők közül javasoltunk Kossuth-díjra? Kiss Mari, Monori Lili, Takács Katalin, Tóth Ildikó… Vagy hol van Antal Csaba látványtervező művész Kossuth-díja? Nem mondom végig a neveket, mindenki olvashatja, kiket jelöltünk mely díjakra. Azt gondolom, rosszabbul áll a helyzet, mint a szocializmus időszakában”.

Az MSZT névsorában – amely itt olvasható – a Kossuth-díjra javasoltak között megtalálható Pintér Béla, Kiss Mari és Ónodi Eszter, a Kiváló művész-díjra javasoltak között pedig Für Anikó, Mucsi Zoltán és Hernádi Judit neve is.

Nyitókép: YouTube-képernyőmentés

Összesen 54 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
doncamilla
2026. március 14. 23:36
volt már egyszer olyan eset, hogy a kitüntetett nem fogott kezet a közjogi méltóság okkal na ezt most már nem teszik meg. mert nem lesz rá alkalmunk
Válasz erre
0
0
Natila
2026. március 14. 23:26
Amit manapság Függetlennek titulálnak az biztos, hogy baloldalilag elfogult szervezetet jelent.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. március 14. 23:24
Ezt a Cserhalmit is feltették a polcra, de nem lett belőle lekvár...
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
2026. március 14. 23:20
Jövőre majd megkapják mit sírtok? A Tisza majd odaadja nekik, hiszen 100%-kal győznek, 3/3-ad lesz! Ja, nem...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!