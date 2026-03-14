Hisztéria a Kossuth-díjak körül: Cserhalmiék szívesebben látták volna Hernádi Juditot, Pintér Bélát az állami kitüntetettek között

Cserhalmi György az idei díjakkal kapcsolatban feltette a kérdést: „hol vannak a hölgyek, akiket a színésznők közül javasoltunk Kossuth-díjra? Kiss Mari, Monori Lili, Takács Katalin, Tóth Ildikó… Vagy hol van Antal Csaba látványtervező művész Kossuth-díja? Nem mondom végig a neveket, mindenki olvashatja, kiket jelöltünk mely díjakra. Azt gondolom, rosszabbul áll a helyzet, mint a szocializmus időszakában”.
Az MSZT névsorában – amely itt olvasható – a Kossuth-díjra javasoltak között megtalálható Pintér Béla, Kiss Mari és Ónodi Eszter, a Kiváló művész-díjra javasoltak között pedig Für Anikó, Mucsi Zoltán és Hernádi Judit neve is.