Kedves tiszás állampolgár, olvasgasson 12 pontot – hátha megérti, mi is ez a sok ember a Békemeneten!

A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk.

E tekintetben most egy pillanatra szakadjunk el az aktuális fejleményektől, és tegyünk fel csupán egyetlen kérdést: ha egy politikai erő szellemi hátországának oszlopos tagja, jeles írástudója, Nagy Ervin országos cimborája három évvel ezelőtt (Umbriában aperolozván) fontosnak tartotta leszögezni, hogy „Én a magam részéről az orosz agresszor elleni győztes honvédő háborúja befejeztével nagy örömmel látnám Ukrajna segítségét Magyarország demokratizálásában”, és ez a kijelentés máig is ott tündöklik oldalán, akkor

ki őrzi hívebben az 1848-as követelés szellemét: az-e, akiben ilyen mondat megfogalmazódik, vagy az, aki már csak az efféle mondatok ellen is tiltakozva részt vesz a Békemeneten?

(Különös tekintettel arra, hogy az idézett mondat szerzője egy 444-cikk alapján ragadtatta el magát, amely cikk először arról szólt, hogy Orbán egy EU-csúcson nem fogott kezet Zelenszkijjel, később azonban átíródott, mivel kiderült, hogy de, kezet fogott – emberünk tehát ráadásul egy álhír alapján hívta be szimbolikusan az ukrán frontot, ennyit a szellemi hátországról).

A’ politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.

Kizárt-e, hogy valaki a maga szabadelvűségében azzal szemben, aki munkanélküliséget ígér a vele nem szimpatizáló újságíróknak és véleményvezéreknek, illetve olyat mond nekik (fájóan logikátlanul), hogy „a helyükben az utóbbi pár évet kitörölném az önéletrajzomból, és inkább azt mondanám, hogy családi okokból otthon tartózkodtak”, inkább amögé áll be, akinek sokadik kétharmada idején is simán lehet kampányidőszakban is személyikultusz-filmet bemutatni az ellenzék vezéréről (és telik is rá)?

Vagy tán olyannyira nem kizárt az ilyesmi, hogy egyenesen következhet is 1848 szellemiségéből?

Márpedig mindössze ennyit lenne érdemes bátran és őszintén átgondolni, a Békemenet hűséges táborának reflexszerű lebirkázása helyett, amennyiben valaki a maga részéről a márciusi ifjakkal együtt szeretné, hogy legalább a maga kis hatáskörében legyen béke, szabadság és egyetértés.

***