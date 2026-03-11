Itt az idő: vezessünk be Kapitány-különadót a szemérmetlen facebookos csúsztatásokra!

de hátha akad, aki számára meggyőzőbb és energiahatékonyabb politikusi tett energiafaló szerverek igénybevételével a Facebookon színészkedve keseregni, mint ezalatt Ibránytól Pátkán és Győrzámolyon átHarkányig (illetve Reddit-felhasználók otthonaiig) teljesen ingyenes padlásfödém-hőszigetelést biztosítani.

A kőolajellátás témáját érintő kettő „érdemi” Facebook-bejegyzésében Kapitány István először megosztotta Magyar Péter követelését a 480(!) forintos benzinárstop bevezetésére vonatkozóan, majd amiatt értetlenkedett, hogy miért nem hozat a kormány a Barátság leállásának pillanatától kezdve az Adria-vezetéken drágább, kizárólag nemorosz kőolajat –

pedig egy szakembertől talán azt várnánk, hogy a választások előtt egy hónappal nem „Tibi atya” szintjén kérdezget,

hanem konkrétan kifejti, vajon mikor indulna újra a Barátság-vezeték, ha szó nélkül rábíznánk magunkat és Szlovákiát a drágább és ténylegesen egyoldalú, ráadásul tengeri szállítást is igénylő Adria-vezetékre, vagy hogyan alakulna a rezsivédelmi alap bevételi oldala, ha a MOL drágábban venné az olajat és így kevesebb különadót fizetne (lásd még a horvát vezeték tényleges kapacitását és a finomítókban szükséges bekeverési arányt). Őszintén érdekelnének a meglátásai, hozzá nem értő bölcsészként – mert kérdezgetni még én is tudok, viszont nem vágyom arra, hogy én irányítsam az ország energiaellátását.