Itt az idő: vezessünk be Kapitány-különadót a szemérmetlen facebookos csúsztatásokra!

Orbán Anita ezt bődületesen benézte – sikerült teljesen lejáratnia magát
Böngészi az ember Kapitány István Facebook-oldalát, böngészi igen erősen, hátha egyszer előáll a „szakember” egy konkrét és komolyan vehető gondolatmenettel a kőolajszállítást illetően, tehát hogy mond valamit a Barátság-kőolajvezetékről; megmukkan annak ügyében, hogy a horvátok nem engedi át a nem szankcionált orosz olajat;
elárulja, pontosan miként diverzifikálná az ellátást, ha az orosz forrás általa kívánatosnak ítélt kiiktatásával éppenséggel kínálatszűkülés következik be – de sehol semmi.
Persze tulajdonképpen érthető: ha szimpatizánsainak jelentős részét jobban zavarja, hogy a Kutyapárt is el merészel indulni a választásokon, mint az, hogy még alapvető ellátásbiztonsági kérdésekben sem kap kedvenc pártjától semmiféle konkrétumot az „örök élet, ingyen sör” jellegű ígéreteken túlmenően, akkor minek strapálja magát az ex-shelles cizellált stratégiákkal.
Ehelyett (Shell-részvényekkel a zsebében) teátrálisan eldiskurál Orbán Anitával arról, hogy nem is tudják, egyáltalán mikor beszélgetett Magyarországon bárki is az energiahatékonyság fontosságáról – tény, hogy erről szóló színpadias csevegések helyett csak
konkrétan zajlik ezekben a percekben is a különféle otthonfelújítási és hőszigetelési programok, valamint a vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit célzó konstrukciók végrehajtása és a támogatások kifizetése,
de hátha akad, aki számára meggyőzőbb és energiahatékonyabb politikusi tett energiafaló szerverek igénybevételével a Facebookon színészkedve keseregni, mint ezalatt Ibránytól Pátkán és Győrzámolyon átHarkányig (illetve Reddit-felhasználók otthonaiig) teljesen ingyenes padlásfödém-hőszigetelést biztosítani.
A kőolajellátás témáját érintő kettő „érdemi” Facebook-bejegyzésében Kapitány István először megosztotta Magyar Péter követelését a 480(!) forintos benzinárstop bevezetésére vonatkozóan, majd amiatt értetlenkedett, hogy miért nem hozat a kormány a Barátság leállásának pillanatától kezdve az Adria-vezetéken drágább, kizárólag nemorosz kőolajat –
pedig egy szakembertől talán azt várnánk, hogy a választások előtt egy hónappal nem „Tibi atya” szintjén kérdezget,
hanem konkrétan kifejti, vajon mikor indulna újra a Barátság-vezeték, ha szó nélkül rábíznánk magunkat és Szlovákiát a drágább és ténylegesen egyoldalú, ráadásul tengeri szállítást is igénylő Adria-vezetékre, vagy hogyan alakulna a rezsivédelmi alap bevételi oldala, ha a MOL drágábban venné az olajat és így kevesebb különadót fizetne (lásd még a horvát vezeték tényleges kapacitását és a finomítókban szükséges bekeverési arányt). Őszintén érdekelnének a meglátásai, hozzá nem értő bölcsészként – mert kérdezgetni még én is tudok, viszont nem vágyom arra, hogy én irányítsam az ország energiaellátását.
Válaszok helyett azonban Kapitány István inkább államadósságügyi kesergésbe kezdett, ilyesformán:
„A tavalyi évben a kormánynak sikerült az elhibázott gazdaságpolitikájával az államadósságrátánkat az előző évi 73,5%-os szintről igen jelentősen, 1,4%-kal a GDP 74,9%-ra növelni. Ez közel három százalékponttal magasabb, mint a 2008-as világválságnál, és jelzi, hogy a kormányzat folyamatosan többet költ, mint amennyi bevétele van.”
Tényleg nagyon ideje lenne már bevezetni valami különadót az efféle csúsztatásoktól hemzsegő tartalmakra (a szédítő mennyiségű bevétel mehetne például egy oktatásfejlesztési alapba) – a tények ugyanis az Eurostat szerint a következők.
A magyar államadósság 2024 végén valóban a GDP 73,5 százalékát tette ki, ugyanazon év közben azonban állt a mutató 76,1 százalékon is. Sőt, 2021 végén 76,2, 2020 végén pedig 78,7 százalék volt
– a TISZA „szakpolitikusa” azonban az igazságnak ezeket az elemeit még véletlenül sem bontotta ki, hanem helyette „igen jelentős” növekedésnek állította be a háború negyedik évében bekövetkezett, 1,4 százalékpontos visszaromlást.
De ezen a ponton még fájóan kevésnek érezte az átverést, így odacitálta még „a 2008-as világválság” alatti adósságrátát. Mint tudjuk, a 2008-as válság 2008. szeptember 15-én robbant ki igazán – az államadósságra gyakorolt hatása tehát nyilván elsősorban 2009-ben mutatkozhatott meg, előbb aligha. Valójában a teljes számsor úgy nézett ki (elsőszavazók nyugodtan jegyzetelhetnek), hogy
a legelső Fidesz-kormány 2002-ben 53,2(!) százalékos GDP-arányos államadóssággal adta át a kasszakulcsot, amit a mai „újellenzék” szavazóinak egykori pártjai már 2008 végére, „a világgazdaság pénzbősége” közepette 71,8 százalékosra rontottak, és amiből 2009 legelejére már 82,1 százalék lett. (Ami ugye lényegesen rosszabb szám a mostaninál, két év covid és négy év háború után.)
2010-ben aztán a Fidesz 83,8 százalékon vette vissza a kasszakulcsot, majd a korábbi kormányzásához hasonlóan megkezdte a némi kilengések ellenére folyamatos államadósság-csökkentést. A 2014-es választások idején például, amikor Magyar Péter még a leglelkesebb fideszes volt, épp megint 82,1 százalékon állt a ráta, majd 2018 áprilisára 72,3 százalékra enyhült, 2019 végén pedig 65,0 százalékon állt. Majd jött 2020 eleje és a Covid miatti totális zárás (akik ma ezt a kormány nyakába varrják, nézzék vissza például, hogy miket posztolgattak-kommenteltek, valahányszor a kormány más országokhoz képest később zárt vagy előbb nyitott; „jaj, jaj, tavasszal kávézók teraszára kiülni felér egy tömeggyilkossággal”, harsogott a kórus), így 2020 végére már ismét 78,7 százalékos adósságrátánál jártunk. Abból sikerült mára, az energiaválságok, a háború és az EU packázása, valamint a szinte stagnáló gazdaság melletti reálbér-növekedés közepette némileg, 75 százalék környékére visszaszelídíteni az államadósságot úgy, hogy
a legutóbbi adatok szerint Magyarország – a környező országokkal ellentétben – ismét faragni tudott kissé az adósságteherből.
Merthogy lássuk, miként alakult mindeközben a helyzet más országokban; továbbra is Eurostat-adatok következnek.
Magyarországon 2022 áprilisa és 2025 ősze között a GDP-arányos államadósság 76,5 százalékról 75,2 százalékra mérséklődött – ami 1,3 százalékpontos javulás (2025 végére aztán ebből lett a Kapitány által említett 74,9, ami további mérséklődést jelent). Ugyanezen időszakban Lengyelországban 50,9 százalékosról 58,1 százalékosra nőtt az adósság – ami nem más, mint 7,2 százalékpontos romlás, ezen belül a tavalyi év abszolút rekordot hozott az eladósodásban, idén pedig a tendencia folytatódni látszik (miközben ugye varázsütésre megnyíltak náluk az uniós pénzcsapok).
Romániában 2022-ben 48,6 százalék volt, 58,9 százalék lett – bezzeg!
Szlovákia 58,8-ról 62,3 százalékra növelte az adósságállományt; Csehország 41,9-ről 43,1-re. Ausztria a 82,3 százalékot vitte feljebb 83,7 százalékra (reálbércsökkenés mellett); egyedül Szlovéniában és Horvátországban mérséklődött érdemben az eladósodottság.
Ha Kapitány István szerint az elhibázott gazdaságpolitika bizonyítéka, hogy 2022-höz képest, ilyen környezetben úgy alakult a magyar adósságráta, ahogy, akkor mit gondol az egyébként követendő példának minősülő lengyelek rohamos eladósodásáról? Már „Románia is megelőz minket bérekben” – tette közzé néhány napja a TISZA Párt, miközben a hitelminősítők a befektetésre ajánlott legalsó kategóriába sorolják keleti szomszédunkat, további leminősítéssel fenyegetve, tekintettel a kiemelkedően magas államháztartási hiányára és jelentős eladósodására.
Erről esetleg a tiszás szakembernek van valami megnyugtató közölnivalója?
Ha Lengyelországban Tusknak nem sikerül jelentős eladósodás nélkül abszolválnia a jelentős költekezést, Kapitány István mégis hogyan oldaná meg az Adriai-vezetéken keresztül történő kőolajbeszerzés melletti rezsicsökkentés-kiterjesztéssel kombinált nyugdíjemeléssel párosuló áfacsökkentéses, családtámogatás-bővítéses oktatásegészségügy-felvirágoztatós, közlekedésfejlesztéses ígéretcunami (plusz 480 forintos benzinárstop) akár csak ezredrészének teljesítését?
De ha ez túl bonyolult kérdés, akkor legalább annak nézzenek már utána Orbán Anitával együtt, hogy 2023-ban (tehát még a most futó programok előtt) a magyar lakosság hány százaléka élt olyan otthonban, ahol a megelőző öt évben energiahatékonysági fejlesztés történt. A többieknek elárulom: 35,4 százalék (vidéken 40,2), ami majdnem dobogós helyezés. A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett háztartásoknak is bő negyedében történt 2018 és 2023 között ilyen beruházás, ami szintén jóval meghaladja az uniós átlagot.
De elismerem, kevesebb energiabefektetést igényel Jockey Ewingként pózolva színészkedni, mint az efféle adatoknak minimálisan utánajárni.
