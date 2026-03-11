Ft
álláskeresési járadék nők40 farkas andrás segély nyugdíj munka

Bombahírt kapott a nyugdíjas korosztály, pénz állhat a házhoz – itt vannak a feltételek

2026. március 11. 06:30

Azokat is segíti a kormány, akik közelednek a nyugdíjkorhatárhoz, de nem találnak munkát.

2026. március 11. 06:30
null

Az Infostart arról ír, hogy álláskeresési segélyt igényelhetnek azok az álláskeresők, akik közelednek a nyugdíjkorhatárhoz, viszont nem találnak munkát. Farkas András nyugdíjszakértő arra hívja fel a figyelmet, hogy a szabályok szerint a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (nyes) 

az kérheti, aki önállóan nem talál munkát, és az állami foglalkoztatási szolgálat segítségével sem tudott elhelyezkedni

 – írják.

A Dívány szerint 

nők esetében akkor is fennáll a lehetőség, ha valami miatt nem igényelhetik a Nők40 kedvezményes nyugdíjat.

Az ellátás fontos feltétele ugyanakkor, hogy az álláskereső a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül összesen legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült. Az is szükséges, hogy a kérelmező rendelkezzen az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, vagyis minimum 15 évvel – tudjuk meg.

Azok, akik a kérelem benyújtása előtti 3 évet megelőzően kimerítették az álláskeresési járadékra való jogosultságukat, és azóta sem tudtak olyan keresőtevékenységet folytatni, amely a megszűnése esetén álláskeresési járadékra jogosítaná őket a nyes iránti kérelem benyújtását megelőző kritikus 3 évben, nem igényelhetnek nyes-t – derült ki.

Az ellátás összege a minimálbérhez igazodik, de csak a megállapítás évében.

2026-ban ez havi 129 120 forintot jelent, ami a 322 800 forintos minimálbér 40 százaléka. Ez az összeg azonban a folyósítás teljes ideje alatt változatlan marad, nem emelkedik sem a minimálbér, sem a nyugdíjak változásával. Akinek 2024-ben állapították meg a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, azóta is havi 106 ezer forintot kap – írják.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Pixabay

