Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péter hazugságai Magyar Péter ügyész

Magyar Péter beöltözött fideszeseket látott – tényleg ez is egy hazugság volt? (VIDEÓ)

2026. március 11. 07:31

A Tisza-vezér 2024. májusában álcázott bírókról, ügyészekről és fideszesekről beszélt. Magyar Péternek azóta sem sikerült bizonyítékokat szállítania. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 44. rész.

2026. március 11. 07:31
null
Kovács András
Kovács András

Parókában, napszemüvegben álcázva magukat, mennek ki a tüntetéseinkre ügyészek, fideszesek akik engem támogatnak – mondta még 2024. májusában Magyar Péter

Magyar
Magyar Péter nagyon érdekes dolgokat látott a tüntetésein
Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Magyar Péter és a parókák

A Tisza-vezér természetesen azóta sem mutatott be ezzel kapcsolatban semmilyen bizonyítékot. Sőt később olyat is állított, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

 a bírók parókában jöttek oda hozzám a tüntetésen.

Nyitókép: NurPhoto/ AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó cikkek a Magyar Péter botrányai aktában.

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 11. 12:01
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
madre79
2026. március 11. 11:39
Ritka rohadék alak!
Válasz erre
0
0
B_kanya
2026. március 11. 09:30
londonbaby 2026. március 11. 08:08 "hogy lehet ekkora balszasz annál is nagyobb balfasz, mint amilyen balfasz !!! " Ha drogozna az magyarázat lenne, de Dopeman hiába hívta közös tesztre....
Válasz erre
3
0
B_kanya
2026. március 11. 09:29
"mennek ki a tüntetéseinkre ügyészek, fideszesek akik engem támogatnak" "a bírók parókában jöttek oda hozzám a tüntetésen" Egy pillanatra tegyük fel, hogy jogerőss pali eftás unokájához dörgölőzik a jogszolgáltatás. Akkor nem pártállamot akar a hülye poloska?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!