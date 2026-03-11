Magyar Péter beöltözött fideszeseket látott – tényleg ez is egy hazugság volt? (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
A Tisza-vezér 2024. májusában álcázott bírókról, ügyészekről és fideszesekről beszélt. Magyar Péternek azóta sem sikerült bizonyítékokat szállítania. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 44. rész.
Parókában, napszemüvegben álcázva magukat, mennek ki a tüntetéseinkre ügyészek, fideszesek akik engem támogatnak – mondta még 2024. májusában Magyar Péter.
A Tisza-vezér természetesen azóta sem mutatott be ezzel kapcsolatban semmilyen bizonyítékot. Sőt később olyat is állított, hogy
a bírók parókában jöttek oda hozzám a tüntetésen.
Nyitókép: NurPhoto/ AFP
Kapcsolódó cikkek a Magyar Péter botrányai aktában.
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 39. rész.
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 37. rész.
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 33. rész.