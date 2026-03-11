Horror show-ról írnak Angliában, megnevezték az isztambuli felelősöket

Ahogyan arról beszámoltunk, a török Galatasaray ebben az idényben másodszor is legyőzte otthon a Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligájában, Sallai Roland együttese a nyolcaddöntő első felvonását is 1–0-ra nyerte meg, így előnnyel utazhat a visszavágóra. A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló vendégek ezúttal is a rosszabbik arcukat mutatták, az Anfield Watch nem is kímélte a gárdát, és a horror show jelzőt használta.

Horror show, ami hátul zajlik

A Liverpool prioritása egyértelművé vált a Galatasaray elleni horror show után”

– olvasható a cikkben, amely az első öt percet jónak titulálta, jól támadott le a csapat, de a 7. percben így is hátrányba került.