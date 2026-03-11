Ft
virgil Van Dijk Ibrahima Konaté Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája

Horror show-ról írnak Angliában, megnevezték az isztambuli felelősöket

2026. március 11. 08:47

Nem kímélik Arne Slot együttesét. Horror show-ként írják le a kedden történteket.

2026. március 11. 08:47
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a török Galatasaray ebben az idényben másodszor is legyőzte otthon a Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligájában, Sallai Roland együttese a nyolcaddöntő első felvonását is 1–0-ra nyerte meg, így előnnyel utazhat a visszavágóra. A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló vendégek ezúttal is a rosszabbik arcukat mutatták, az Anfield Watch nem is kímélte a gárdát, és a horror show jelzőt használta.

Horror show, ami hátul zajlik

A Liverpool prioritása egyértelművé vált a Galatasaray elleni horror show után”

– olvasható a cikkben, amely az első öt percet jónak titulálta, jól támadott le a csapat, de a 7. percben így is hátrányba került.

„Arne Slot együtese nem igazán tudta irányítani a mérkőzést, védekezésben gyengének tűnt, és ritkán alakítottak ki ígéretes gólhelyzeteket” – jegyezte meg a szerző, aki utána kiemelte a legnagyobbnak vélt problémát, a védekezést.

Szerinte Ibrahima Konaté szörnyű megoldása után szerencséje volt a Liverpoolnak, hogy nem került kétgólos hátrányba, és egyértelmű, hogy a klubnak erősítenie kell a védelemben. Bár Sloték ebben az idényben a pálya minden területén szenvednek, a legnagyobb problémát a védekezés okozza, a hibák és az utolsó pillanatos kapott gólok már sok borsot törtek a csapat orra alá.

Horror show – kőkemény kritikát kaptak a Liverpool védői
Horror show – kőkemény kritikát kaptak a Liverpool védői (Fotó: Yasin Akgul/AFP)

Van Dijk vitathatatlanul hibázott a Galatasaray gólja előtt, de lényegében valamennyi Liverpool-védő követett el hibát a mérkőzés egy adott pontján”

– áll a cikkben, amely utána azt taglalta, hogy Jérémy Jacquet és Giovanni Leoni megszerzése/beépítése a jövőt tekintve egy jó dolog lehet, de közben Andrew Robertson és Konaté is ingyen távozhat, Conor Bradley és Jeremie Frimpong pedig folyamatosan sérüléssel bajlódik ebben az idényben.

„Számos topvédőt szóba hoztak már a Liverpoollal a nyári átigazolási időszak kapcsán, és a gárda védekezésben mutatott keddi horror show-ja után a szurkolók kétségbeesetten figyelik, hogy belép-e valamelyikük az ajtón.”

Nyitókép: Yasin Akgul/AFP

***

