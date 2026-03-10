„Mintha jégen csúszkáltak volna” – szamárpadban a Liverpool magyarjai

Kerkez és Ibrahima Konaté a védelemben végig mintha jégen csúszkált volna, Szoboszlai esetében pedig a szezon egyik legkevésbé hatékony teljesítményéről írnak, számos rossz döntéssel a kontratámadásoknál.

A portál ennél is tovább megy: Arne Slot vezetőedzőt és az egyébként valóban hajmeresztően teljesítő liverpooli védelmet is össztűz alá veszik, azzal a konklúzióval, hogy

Isztambulban tulajdonképpen csak szembejött a fájó liverpooli valóság.

A lefújás után Arne Slot gyakorlatilag az összes bizodalmát az anfieldi visszavágóba helyezte, a liverpooli drukkerek viszont már egyenesen a fejét követelik, az ismét szörnyen gyengén játszó Mohamed Szalahhal egyetemben: sok szurkoló szerint