Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Arne Slot Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája Sallai Roland Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

„Mintha jégen csúszkáltak volna” – szamárpadban a Liverpool magyarjai

2026. március 10. 22:21

Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is alaposan lehúzták a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-vereség után. Nagyon nem a Liverpool napja volt a keddi: a drukkerek most már tényleg Arne Slot (és Mohamed Szalah) fejét követelik.

2026. március 10. 22:21
null

Ahogy arról mi is tudósítottunk, a Galatasaray egy nullás győzelmet aratott a Liverpool ellen kedd este, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. A török kirakatcsapatban ezúttal váratlanul csak csereként kapott lehetőséget a hajrában Sallai Roland, míg a vendégeknél Szoboszlai Dominik kezdőként végigjátszotta a meccset, a sárga lapos Kerkez Milost viszont a 60. percben lekapta a pályáról Arne Slot. A liverpooli portálok értelemszerűen roppant kritikusak voltak az angol csapattal – a magyarokkal pedig különösképpen. 

SZOBOSZLAI Dominik Liverpool
Ez nem Szoboszlai Dominik és a Liverpool napja volt (Fotó: MTI/EPA/Tolga Bozoglu)

Ezt is ajánljuk a témában

Kerkez és Szoboszlai is a liverpooli szamárpadban, Slotot elzavarnák

A mértékadó Sofascore-nál például Kerkez holtversenyben a teljes mezőny leggyengébb értékelését érdemelte ki 6.3-as osztályzattal, de Szoboszlai is csak egy tizedponttal kapott jobbat. A Liverpool.com még szigorúbb volt: mindkét magyarnak 5-öst adott, kiemelve, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Kerkez és Ibrahima Konaté a védelemben végig mintha jégen csúszkált volna, Szoboszlai esetében pedig a szezon egyik legkevésbé hatékony teljesítményéről írnak, számos rossz döntéssel a kontratámadásoknál.

A portál ennél is tovább megy: Arne Slot vezetőedzőt és az egyébként valóban hajmeresztően teljesítő liverpooli védelmet is össztűz alá veszik, azzal a konklúzióval, hogy 

Isztambulban tulajdonképpen csak szembejött a fájó liverpooli valóság.

A lefújás után Arne Slot gyakorlatilag az összes bizodalmát az anfieldi visszavágóba helyezte, a liverpooli drukkerek viszont már egyenesen a fejét követelik, az ismét szörnyen gyengén játszó Mohamed Szalahhal egyetemben: sok szurkoló szerint 

ez az a pont, amikor a holland mesternek önként kellene felállnia a Vörösök kispadjáról...

KERKEZ Milos
Kerkez Milos nem egészen egy órát kapott kedd este (Fotó: MTI/EPA/Tolga Bozoglu)

Nyitókép: MTI/AP/Emrah Gürel

* * * 

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
reepcze-2
2026. március 11. 00:10
Valóban, Szoboszlainak csak két olyan kulcspassza volt közvetlen gólhelyzetben, amit a passz címzettje elkXrt.
Válasz erre
2
0
bekeev-2025
2026. március 10. 22:26
Na, ennyit a "világklasszisról"...
Válasz erre
1
8
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!