„Mintha jégen csúszkáltak volna” – szamárpadban a Liverpool magyarjai

Galatasaray–Liverpool: angol vereség – álom maradt az isztambuli BL-sporttörténelem, nem lépett pályára egyszerre mindhárom magyar
Sallai Roland csak csereként állt be, Kerkez Milos ekkor már nem volt pályán.
Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is alaposan lehúzták a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-vereség után. Nagyon nem a Liverpool napja volt a keddi: a drukkerek most már tényleg Arne Slot (és Mohamed Szalah) fejét követelik.
Ahogy arról mi is tudósítottunk, a Galatasaray egy nullás győzelmet aratott a Liverpool ellen kedd este, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. A török kirakatcsapatban ezúttal váratlanul csak csereként kapott lehetőséget a hajrában Sallai Roland, míg a vendégeknél Szoboszlai Dominik kezdőként végigjátszotta a meccset, a sárga lapos Kerkez Milost viszont a 60. percben lekapta a pályáról Arne Slot. A liverpooli portálok értelemszerűen roppant kritikusak voltak az angol csapattal – a magyarokkal pedig különösképpen.
A mértékadó Sofascore-nál például Kerkez holtversenyben a teljes mezőny leggyengébb értékelését érdemelte ki 6.3-as osztályzattal, de Szoboszlai is csak egy tizedponttal kapott jobbat. A Liverpool.com még szigorúbb volt: mindkét magyarnak 5-öst adott, kiemelve, hogy
Kerkez és Ibrahima Konaté a védelemben végig mintha jégen csúszkált volna, Szoboszlai esetében pedig a szezon egyik legkevésbé hatékony teljesítményéről írnak, számos rossz döntéssel a kontratámadásoknál.
A portál ennél is tovább megy: Arne Slot vezetőedzőt és az egyébként valóban hajmeresztően teljesítő liverpooli védelmet is össztűz alá veszik, azzal a konklúzióval, hogy
Isztambulban tulajdonképpen csak szembejött a fájó liverpooli valóság.
A lefújás után Arne Slot gyakorlatilag az összes bizodalmát az anfieldi visszavágóba helyezte, a liverpooli drukkerek viszont már egyenesen a fejét követelik, az ismét szörnyen gyengén játszó Mohamed Szalahhal egyetemben: sok szurkoló szerint
ez az a pont, amikor a holland mesternek önként kellene felállnia a Vörösök kispadjáról...
