03. 11.
szerda
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
magyar kormány olaj benzin mol

Elszabadult a pokol a világpiacon: így robbant fel a benzin ára, ezért volt életmentő a magyar védett ár

2026. március 10. 21:55

A drágulás a pénzpiacokon is azonnali reakciót váltott ki: erősödött a dollár, miközben több feltörekvő deviza – köztük a forint – nyomás alá került, az ukránok zsarolása pedig nehezítette a helyzetet.

2026. március 10. 21:55
null

Az európai üzemanyagárak gyors emelkedése nyomán a magyar kormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be: a benzin literenként legfeljebb 595, a dízel pedig 615 forint lehet. A lépés a védett ár, a jövedékiadó-csökkentés és a stratégiai készletek felszabadítása révén stabilizálná a hazai üzemanyagpiacot, és biztosítaná, hogy a magyar autósok a kontinensen olcsóbban, megfizethető áron tankolhassanak – fejti ki cikkében az Index.

Ahogy arról a portál korábbi cikkében beszámolt, 

meredek emelkedéssel kezdte a hetet a kőolaj ára a világpiacon: 

a jegyzések több mint három éve nem látott szintig ugrottak, miközben a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt a befektetők ellátási zavaroktól tartanak. 

A drágulás a pénzpiacokon is azonnali reakciót váltott ki: erősödött a dollár, miközben több feltörekvő deviza – köztük a forint – nyomás alá került. A hazai helyzetet nehezíti, hogy az ukrán állam politikai okokból továbbra sem indítja újra a szállításokat.

Február végén a magyar kormány már lépett: mintegy 250 ezer tonna nyersolajat szabadított fel a biztonsági készletből. Ez a mennyiség legkésőbb április közepéig áll az elsőbbségi hozzáférésre jogosult Mol rendelkezésére. A kormány akkor úgy fogalmazott, hogy a felszabadított készletmennyiség alkalmas és elegendő az átmeneti időszakban felmerülő szükségletek kiszolgálására.

A kőolaj világpiaci árának hirtelen megugrását, illetve az arra előkészített magyar válaszlépéseket pontosan jelezte az az Index szerkesztőségének birtokába jutott levél, amelyben a Mol arról tájékoztatta a partnereit, hogy töltőállomásain „rendkívüli árazás” lép életbe. A tájékoztatás alapján az új árak szerint a benzin literenként 619 forintba, a dízel pedig 639 forintba került volna. A levélben arra is felhívják a figyelmet, hogy a kutak üzemeltetői ellenőrizzék a megjelenő üzemanyagárakat, és ennek megfelelően frissítsék a totemoszlopokon feltüntetett árakat.

A portál kiemeli: 

ebben a piaci környezetben lépett rendkívüli ülésén a kormány: döntése értelmében felső árkorlátot vezettek be a benzinkutakon, amely meghatározza, mennyiért lehet legfeljebb üzemanyagot értékesíteni. 

Az intézkedés szerint

a 95-ös benzin ára legfeljebb 595 forint lehet literenként, míg a gázolaj ára legfeljebb 615 forint literenként.

Az intézkedés éjféltől lépett hatályba, és elsősorban a magyar rendszámú járművekre vonatkozik.

Magyarország így jelenleg az európai üzemanyagár-mezőny középső részén helyezkedik el. 

A rögzített árak nagyjából 1,5 euró körüli literenkénti szintnek felelnek meg.

Nyitókép: MTI/Komka Péter

 

 

stormy
2026. március 11. 05:21
az volt. de... az eu által előirt jövedéki adó cc 130ft 1liter benznire... a kormány 160ft-ot tesz rá, és az áfa 27% a 615ft-os benzin ezek nélkül 328.6Ft lenne. ráadsául az áfát-t már a jövedéki adóvel nöelt értékre teszik. nade kell a zsé a pávatáncra.
Válasz erre
0
1
mreinstand-3
2026. március 11. 03:34
És már megint kivel fizetteti meg a doktorelnök az ársapka és a piaci ár közti különbözetet? Na ugye.
Válasz erre
0
0
templar62
2026. március 10. 22:03
Anthem = hymnus of nortAtlantica : " $ , $ , űber a-alles ......".
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!