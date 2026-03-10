Elszabadult a pokol a világpiacon: így robbant fel a benzin ára, ezért volt életmentő a magyar védett ár

Nyíltan kimondták Ukrajnában: nincs sérült szakasza a Barátság vezetéknek (VIDEÓ)
Az ukrán tévében sem hisznek Zelenszkij narratívájában.
A drágulás a pénzpiacokon is azonnali reakciót váltott ki: erősödött a dollár, miközben több feltörekvő deviza – köztük a forint – nyomás alá került, az ukránok zsarolása pedig nehezítette a helyzetet.
Az európai üzemanyagárak gyors emelkedése nyomán a magyar kormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be: a benzin literenként legfeljebb 595, a dízel pedig 615 forint lehet. A lépés a védett ár, a jövedékiadó-csökkentés és a stratégiai készletek felszabadítása révén stabilizálná a hazai üzemanyagpiacot, és biztosítaná, hogy a magyar autósok a kontinensen olcsóbban, megfizethető áron tankolhassanak – fejti ki cikkében az Index.
Ahogy arról a portál korábbi cikkében beszámolt,
meredek emelkedéssel kezdte a hetet a kőolaj ára a világpiacon:
a jegyzések több mint három éve nem látott szintig ugrottak, miközben a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt a befektetők ellátási zavaroktól tartanak.
Február végén a magyar kormány már lépett: mintegy 250 ezer tonna nyersolajat szabadított fel a biztonsági készletből. Ez a mennyiség legkésőbb április közepéig áll az elsőbbségi hozzáférésre jogosult Mol rendelkezésére. A kormány akkor úgy fogalmazott, hogy a felszabadított készletmennyiség alkalmas és elegendő az átmeneti időszakban felmerülő szükségletek kiszolgálására.
A kőolaj világpiaci árának hirtelen megugrását, illetve az arra előkészített magyar válaszlépéseket pontosan jelezte az az Index szerkesztőségének birtokába jutott levél, amelyben a Mol arról tájékoztatta a partnereit, hogy töltőállomásain „rendkívüli árazás” lép életbe. A tájékoztatás alapján az új árak szerint a benzin literenként 619 forintba, a dízel pedig 639 forintba került volna. A levélben arra is felhívják a figyelmet, hogy a kutak üzemeltetői ellenőrizzék a megjelenő üzemanyagárakat, és ennek megfelelően frissítsék a totemoszlopokon feltüntetett árakat.
A portál kiemeli:
ebben a piaci környezetben lépett rendkívüli ülésén a kormány: döntése értelmében felső árkorlátot vezettek be a benzinkutakon, amely meghatározza, mennyiért lehet legfeljebb üzemanyagot értékesíteni.
Az intézkedés szerint
a 95-ös benzin ára legfeljebb 595 forint lehet literenként, míg a gázolaj ára legfeljebb 615 forint literenként.
Az intézkedés éjféltől lépett hatályba, és elsősorban a magyar rendszámú járművekre vonatkozik.
Magyarország így jelenleg az európai üzemanyagár-mezőny középső részén helyezkedik el.
A rögzített árak nagyjából 1,5 euró körüli literenkénti szintnek felelnek meg.
Nyitókép: MTI/Komka Péter