Elszabadult a pokol a világpiacon: így robbant fel a benzin ára, ezért volt életmentő a magyar védett ár

Az európai üzemanyagárak gyors emelkedése nyomán a magyar kormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be: a benzin literenként legfeljebb 595, a dízel pedig 615 forint lehet. A lépés a védett ár, a jövedékiadó-csökkentés és a stratégiai készletek felszabadítása révén stabilizálná a hazai üzemanyagpiacot, és biztosítaná, hogy a magyar autósok a kontinensen olcsóbban, megfizethető áron tankolhassanak – fejti ki cikkében az Index.

