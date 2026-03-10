Magyarországnak is üzent az Európai Bizottság: nincs itt semmi látnivaló, nem kell aggódni

Betelt a pohár: Zelenszkij hamarosan búcsút inthet az Európai Uniónak – sorra állnak ki Orbán mellett a vezetők
Ami sok, az sok. Egyre többen látnak át a szitán.
Nem észleltek veszélyt.
Jelenleg nincs Európában közvetlenül fenyegető olajellátási hiány, az Európai Bizottság szerint az uniós tagállamok rendelkeznek a szükséges vészhelyzeti készletekkel – közölte Anna-Kaisa Itkonen, a testület illetékes szóvivője újságírói kérdésre kedden Brüsszelben.
A szóvivő arra a felvetésre reagált, miszerint Délkelet-Európában már jóval a válság előtt megkezdték az olajtartalékok felszabadítását, ami helyi ellátási zavar veszélyére utalhat.
Anna-Kaisa Itkonen hangsúlyozta: az uniós szabályok szerint minden tagállamnak 90 napra elegendő vészhelyzeti készlettel kell rendelkeznie. Tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy
valamennyi tagország 85-90 napra elegendő készlettel, illetve azzal egyenértékű mennyiséggel bír, beleértve Magyarországot és Szlovákiát is.
Hozzátette: e két ország jelezte ugyan bizonyos készletek felszabadítását, ez azonban nem áll összefüggésben a közel-keleti konfliktussal. Kiemelte továbbá, hogy a tagállamoknak értesíteniük kell az Európai Bizottságot, amikor ilyen készleteket bocsátanak piacra, jelenlegi ismereteik szerint azonban egyetlen tagállam sem tett ilyen bejelentést.
A szóvivő közölte: csütörtökön ülésezik az olajkoordinációs csoport, amely várhatóan átfogóbb képet ad majd a helyzetről. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a kedden délután ülésező, a délkelet-európai térséggel foglalkozó energiauniós munkacsoport nem az olajellátással, hanem nyolc érintett tagállam részvételével a villamosenergia-árakkal foglalkozik.
Anna-Kaisa Itkonen beszámolt arról is, hogy a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos tényfeltárás ügyében egyelőre nincs új fejlemény.
Mint mondta, az Európai Bizottság továbbra is intenzív kapcsolatban áll az ukrán féllel és az érintett tagállamokkal, a munka folytatódik, és további részletekről később adnak tájékoztatást.
(MTI)
Nyitókép: Philippe TURPIN / Photononstop / Photononstop via AFP