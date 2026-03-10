Kimondta az Unió halálos ítéletét Von der Leyen: betelt a pohár, miközben tényleg egy orosz csapat érkezik Magyarországra

Betelt a pohár: Zelenszkij hamarosan búcsút inthet az Európai Uniónak – sorra állnak ki Orbán mellett a vezetők
Európai politikusok bírálják Volodimir Zelenszkij kijelentéseit, miközben Ukrajna tovább kapja a pénzt, az oroszok pedig megcélozták a magyar fővárost.
Ezeket a híreket olvasták a legtöbben a Mandineren, március 9-én.
Egyre több európai politikus áll ki Orbán Viktor mellett Volodimir Zelenszkij kijelentései után. Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnöke és a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom vezetője hétfőn élesen kritizálta az ukrán elnököt, és felszólította az Európai Uniót, hogy határolódjon el tőle. A politikus úgy fogalmazott: Zelenszkij Orbán Viktornak címzett szavai „lényegében fizikai erőszakkal való fenyegetőzésnek” minősülnek. Hangsúlyozta:
Nyilvánvalóan nem támogathatunk egy olyan embert, aki fizikai erőszakkal fenyegeti egy európai uniós ország miniszterelnökét”.
A kritikák nem egyedülállóak: korábban a holland Szabadságpárt vezetője, Geert Wilders is kiállt a magyar miniszterelnök mellett, jelezve, hogy Nyugat-Európában is egyre többen bírálják Zelenszkij politikáját.
Ami sok, az sok. Egyre többen látnak át a szitán.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn Brüsszelben arról beszélt, hogy Európa továbbra is teljes mértékben Ukrajna mellett áll. Szerinte amikor Európa biztonságáról van szó, „Ukrajnáról is beszélni kell”, mert az ország „Európa első védelmi vonala”. Hangsúlyozta: Ukrajnának folyamatos pénzügyi támogatásra van szüksége, ezért az Európai Bizottság 90 milliárd eurós hitelcsomagot javasolt az ország finanszírozására.
Von der Leyen szerint az EU bővítése is stratégiai kérdés: kulcsfontosságú, hogy az unió közelebb hozza magához a Nyugat-Balkánt, Moldovát és Ukrajnát, és készen álljon a bővítésre, amikor eljön az idő.
Sőt, Ukrajna pénzelését egyenesen az Unió legfontosabb feladataként említette.
Közben sportfronton is jelentős bejelentés történt: rangos nemzetközi utánpótlás-tornát rendez a Budapest Honvéd akadémiája. A klub elnöke, Szijjártó Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy március 12–15. között több európai sztárcsapat U–15-ös együttese érkezik Magyarországra.
A tornán a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain, az olasz Atalanta, a spanyol Elche, a szlovén Maribor, valamint az orosz Szpartak Moszkva korosztályos csapata is részt vesz. Szijjártó szerint a Magyar Futball Akadémia az egyik legerősebb utánpótlásközpont Magyarországon, és a nemzetközi torna jó alkalom lesz arra, hogy a magyar fiatalok Európa topcsapataival mérkőzhessenek meg.
Nemzetközi tornát rendeznek az akadémián. Szijjártó Péter a közösségi oldalon árult el részleteket.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
