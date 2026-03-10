Ft
Kimondta az Unió halálos ítéletét Von der Leyen: betelt a pohár, miközben tényleg egy orosz csapat érkezik Magyarországra

2026. március 10. 05:25

Európai politikusok bírálják Volodimir Zelenszkij kijelentéseit, miközben Ukrajna tovább kapja a pénzt, az oroszok pedig megcélozták a magyar fővárost.

2026. március 10. 05:25
null

Ezeket a híreket olvasták a legtöbben a Mandineren, március 9-én.

Egyre többen bírálják Zelenszkijt Európában

Egyre több európai politikus áll ki Orbán Viktor mellett Volodimir Zelenszkij kijelentései után. Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnöke és a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom vezetője hétfőn élesen kritizálta az ukrán elnököt, és felszólította az Európai Uniót, hogy határolódjon el tőle. A politikus úgy fogalmazott: Zelenszkij Orbán Viktornak címzett szavai „lényegében fizikai erőszakkal való fenyegetőzésnek” minősülnek. Hangsúlyozta:

Nyilvánvalóan nem támogathatunk egy olyan embert, aki fizikai erőszakkal fenyegeti egy európai uniós ország miniszterelnökét”.

A kritikák nem egyedülállóak: korábban a holland Szabadságpárt vezetője, Geert Wilders is kiállt a magyar miniszterelnök mellett, jelezve, hogy Nyugat-Európában is egyre többen bírálják Zelenszkij politikáját.

Von der Leyen mindenképp támogatja Ukrajnát

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn Brüsszelben arról beszélt, hogy Európa továbbra is teljes mértékben Ukrajna mellett áll. Szerinte amikor Európa biztonságáról van szó, „Ukrajnáról is beszélni kell”, mert az ország „Európa első védelmi vonala”. Hangsúlyozta: Ukrajnának folyamatos pénzügyi támogatásra van szüksége, ezért az Európai Bizottság 90 milliárd eurós hitelcsomagot javasolt az ország finanszírozására.

Von der Leyen szerint az EU bővítése is stratégiai kérdés: kulcsfontosságú, hogy az unió közelebb hozza magához a Nyugat-Balkánt, Moldovát és Ukrajnát, és készen álljon a bővítésre, amikor eljön az idő.

Világsztár utánpótláscsapatok érkeznek Budapestre

Közben sportfronton is jelentős bejelentés történt: rangos nemzetközi utánpótlás-tornát rendez a Budapest Honvéd akadémiája. A klub elnöke, Szijjártó Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy március 12–15. között több európai sztárcsapat U–15-ös együttese érkezik Magyarországra.

A tornán a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain, az olasz Atalanta, a spanyol Elche, a szlovén Maribor, valamint az orosz Szpartak Moszkva korosztályos csapata is részt vesz. Szijjártó szerint a Magyar Futball Akadémia az egyik legerősebb utánpótlásközpont Magyarországon, és a nemzetközi torna jó alkalom lesz arra, hogy a magyar fiatalok Európa topcsapataival mérkőzhessenek meg.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

***

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

pipa89
2026. március 10. 07:48
Az Európai Unió a halál, a pusztulat egységes piacává lett. Ennek egyik szegmensével sem tudok már azonosulni. A lecserélt értékekkel sem tudok mit kezdeni: béke helyett háború, gazdasági prosperitás helyett összeomlás, élet helyett halál, kereszténység helyett iszlám, sőt Isten helyett Sátán. Gyermekáldozatok. Lehet-e pénzmaffiás elit természetét eltitkolni tovább, azaz az Epstein aktákként lezárni azt, ami nyilvánvalóan a jéghegy csúcsa?! Ez a hatalom uralja Brüsszelt, Párizst, Berlint, Londont, New Yorkot, Kijevet. Krasznahorkait, Magyar Pétert, Puzsért, Noárt, Dobrevet, Fegyőrt, Szabó Tímeát etc. persze különböző mértékben és bevontságban. Miről hadoválok? Ha valaki tudni akarja pontosan, hogy mi a természete a pénzmaffiának, és hogyan jut "A" pontból "B" pontba egy "aranykonvoj", akkor nézzen meg egy 2017-es interjút: a néhai Ronald Bernardal készült interjút. Tessék jól megkapaszkodni!
k
2026. március 10. 07:45
Sajnos a nemzetközi politikában hiányoznak alapvető tények megemlítése, ami a következő...: 1.Minek az Európai Uniónak az USA-nak és ezek zsoldosának Ukrajnának oroszok által lakott területek leigázása? 2.Az Európai Unió görcsösen ragaszkodik diktatúrájához, amit zsoldosával Ukrajnával biztosít katonailag, és terrorista módon igyekszik az EU tagok megfélemlítésére, például olyan fenyegetéssel amit Zelenszki címzett Orbán Viktor részére. 3. A további pontokat már nem is kell sorolni, felesleges addig amíg az első kettő probléma megszüntetésén túl nem jutunk.
kir2vik
•••
2026. március 10. 07:42 Szerkesztve
egyszeriChekke-Faint 2026. március 10. 06:31 "Ukrajnával a szétverés garantált..." Vagy pedig az EU-s diktátorok egy kiképzett, harcedzett haderőt is kapnak, Európa leigázására. Kellenek a ragszolgák. ------------------------------- kir2vikegyszeri 2026. március 10. 07:40 Pontosan. De ezt régebben kimondták: az ukrán hadsereg lesz a hivatásos eu hadsereg. A többi ország katonái mennek bele tölteléknek, és mi fizetjük a felépítését és a fenntartását. EZ AZ IGAZI VESZÉLY!
recipp
2026. március 10. 07:34
Rendesek a ruszkik hogy nem a robbantó, és a méregkeverő brigádot küldték ránk, lehet hogy őket a végére tartogatják... A Mandineren (és azt követően a teljes kormánymédiában) Volodimir Petrov megszólalása ment nagyot, aki állítása szerint támogatná Zelenszkijt, ha az ukrán elnök háborút indítana Magyarország ellen. Aztán jött Diana Pancsenko, aki arról írt, hogy a lefoglalt vagyont Brüsszel azért küldte Zelenszkijnek, hogy abból finanszírozza a magyar választások manipulálását. Érdekes egybeesés, hogy az ukrán influenszerek azt követően jelentek meg tömegével a kormánymédia tudósításaiban, hogy kiderült, diplomáciai fedésben dolgozó „politikai technológusokat” küldött a Kreml Magyarországra, hogy segítsék a Fidesz kampányát A szuterénhivatal rajta van már az ügyön?Már semmi sem számít. Cél, hatalomban maradni minden áron, minden módon.
