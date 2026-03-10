Ft
03. 10.
kedd
szegedi tudományegyetem victor babeş orvosi és gyógyszerészeti egyetem antibiotikum rezisztencia projekt

Még Brüsszelben is erről beszélnek: égető kérdésben fogtak össze a magyarok és a románok

2026. március 10. 05:52

Ezt is megértük.

2026. március 10. 05:52
null

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a temesvári Victor Babeş Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és az OncoHelp Egyesület részvételével, uniós támogatással indult egy 2028 elejéig tartó projekt, amely az antibiotikum-rezisztencia elleni hatékony fellépést segíti – tájékoztatta az SZTE közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.

2050-re az antibiotikum-rezisztens fertőzések okozta megbetegedések vezető halálokká válhatnak a világon. 

A 2,267 millió eurós (892 millió forintos) uniós, valamint magyar és román kormányzati támogatással megvalósuló projekt célja az antibiotikum-rezisztencia csökkentése, az egészségügyi ellátás fejlesztése

 új eszközök beszerzésével és technikák fejlesztésével.

A projekt során bevezetendő vizsgálati módszerek hozzájárulnak a hatékonyabb diagnosztikához, betegellátáshoz és kutatáshoz. Az egyedi molekulák detektálásra alkalmas Nanopore-módszer lehetővé teszi a DNS/RNS szekvenciák meghatározását, ezáltal a 24 órán belüli kórokozó-elemzést. A sejtek egyedi biokémiai „ujjlenyomatát” vizsgáló infravörös spektroszkópián alapuló biotipizálás megkönnyíti a kórházi fertőzések, rezisztenciagének és virulenciafaktorok gyors nyomon követését, lehetővé téve a valós idejű járványügyi vizsgálatokat. A folyadékkromatográfiát és a tömegspektrometriát ötvöző rendszer 

költséghatékony lehetőséget kínál a betegek vérében az antibiotikumszint-meghatározására.

A magyar és román szakemberek a projekt során antibiotikumrezisztencia-génadatbázist hoznak létre, segítve ezzel a valós egészségi helyzet pontos feltérképezését, az állapotfelmérést és a bizonyítékokon alapuló döntéshozatalt – áll a közleményben.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Pixabay

Menő manó
2026. március 10. 07:00
Nem olcsóbb lenne, ha az orvosok csak indokolt esetben írnának fel antibiotikumot, csak kérdezem?
tapir32
2026. március 10. 05:56
Ne exportáljunk gázt Ukrajnába! "Véres" orosz gázt ne használjanak az ukránok! Legyen gerincük! Az ukránok ne támogassák az oroszokat az EU pénzéből!
