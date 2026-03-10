Még Brüsszelben is erről beszélnek: égető kérdésben fogtak össze a magyarok és a románok

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a temesvári Victor Babeş Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és az OncoHelp Egyesület részvételével, uniós támogatással indult egy 2028 elejéig tartó projekt, amely az antibiotikum-rezisztencia elleni hatékony fellépést segíti – tájékoztatta az SZTE közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.

2050-re az antibiotikum-rezisztens fertőzések okozta megbetegedések vezető halálokká válhatnak a világon.

A 2,267 millió eurós (892 millió forintos) uniós, valamint magyar és román kormányzati támogatással megvalósuló projekt célja az antibiotikum-rezisztencia csökkentése, az egészségügyi ellátás fejlesztése