Kínai Manhattan-projekt: újabb lépés a chipfüggetlenség felé

Az ASML berendezései átlagosan körülbelül 250 millió dollárba kerülnek, és a cég elmondása szerint közel húsz évre volt szükség azok fejlesztésére – az első működő darabok 2001-ben készültek el. A gépeket Tajvanba, Dél-Koreába és Japánba is szállítják. 2018 óta az USA nyomást gyakorol a vállalatra, hogy Kínának ne adjanak el EUV-rendszereket, és a cég tájékoztatása szerint ilyenre még sosem volt példa.

Az exportkorlátozások alá a mélyultraibolyás nyomtatók is bekerültek, amelyek kevésbé fejlett chipek gyártására alkalmasak – mint amilyeneket a Huawei is használ. A szigorítások célja, hogy Kína képességeit legalább egy generációval a nyugati mögé szorítsák ebben a technológiában.

Az ágazatban elért monopóliumok védelmét a nyugati szövetségesek tovább kívánják fokozni: a holland védelmi minisztérium például egy olyan rendszert dolgoz ki, amely előírja a tudományos intézményeknek az átvilágítást, nehogy „rossz szándékú vagy nyomásgyakorlásnak kitettek” férjenek hozzá az érzékeny technológiákhoz.

Az ilyen gyakorlati és az exportkorlátozások évek óta lassítják a kínai félvezető-önellátás fejlődését és akadályozzák a Huawei fejlett chipgyártását.

A kínai Manhattan-projekt titkosságára kiemelten ügyeltek: az abban részt vevő korábbi ASML-mérnökök például hamis személyi igazolványt kaptak, amikor aláírták a szerződésüket – amelyet egyébként busás jutalom is kísért.