Ft
Ft
-4°C
-12°C
Ft
Ft
-4°C
-12°C
01. 11.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 11.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
peking projekt Kínai Népköztársaság huawei

Kínai Manhattan-projekt: újabb lépés a chipfüggetlenség felé

2026. január 11. 18:10

Kína a korábban vártnál jóval hamarabb tett meg egy újabb fontos lépést a teljes chipfüggetlenség felé. Már az extrém-ultraibolyás (EUV) litográfiai berendezéseiket tesztelik egy sencseni laboratóriumban olyan titoktartás mellett, mint amilyen az amerikai atombombaprojektet övezte.

2026. január 11. 18:10
null
Páczi Zsolt

Kína olyan áttörést ért el, amelynek köszönhetően nagy lépést tett az önellátás felé a chipgyártás területén. Egy sencseni laboratóriumban megépítették az ASML kezében lévő technológiai monopólium, az extrém-ultraibolyás litográfiai berendezésének prototípusát. 

Az EUV-litográfia a technológiai hidegháború egyik legértékesebb képessége, hiszen ez teszi lehetővé, hogy áramköröket nyomtassanak azokba a csúcstechnológiás chipekbe, amelyeket aztán telefonokban, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiákban és fegyverekben használnak fel. Azzal, hogy a kínaiak képesek ezt lemásolni – sokkal hamarabb, mint ahogyan azt a szakértők várták – fennáll a veszélye, hogy az ASML és így Európa kezéből kiesik az egyetlen olyan technológiai képesség, amelyet kizárólag a Nyugat képes előállítani. Igaz, a jelenlegi információk szerint a kínai berendezés még nem gyártott működő chipet. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
Tovább a cikkhezchevron

A sencseni gépet az ASML korábbi mérnökeinek segítségével tervezték, illetve a másodlagos piacokon beszerezhetők a holland vállalat régebbi berendezéseinek darabjai. A fő kihívást a precíziós optikai rendszerek kifejlesztése jelenti, ugyanakkor a szakértők szerint 2030-ra reális lehet, hogy sikerül sorozatgyártásra is alkalmas EUV-litográfiai berendezéseket gyártani Kínában. Peking eredetileg azt tűzte ki célul, hogy erre 2028-ra képesek legyenek, ahogyan ezt a 2019-ben elindított, chipönellátásra fókuszáló stratégiai kezdeményezés is támogatja, amely a kormány egyik prioritása. 

Ezek a törekvések olyannyira nagyszabásúak és fontosak, hogy az amerikai atombombaprojekttel, a Manhattan-tervvel állíthatók párhuzamba. Ha ugyanis Kínának sikerül domesztikálni a chipgyártás minden fázisát, azzal teljesen leválhat az Egyesült Államokról és a Nyugatról ebben a technológiában. Ezzel Washington elveszítheti az ágazat felett gyakorolt kontrollját, így a technológiai verseny egy új fázisba lépne. 

Veszélyben az ASML monopóliuma 

Az ASML berendezései átlagosan körülbelül 250 millió dollárba kerülnek, és a cég elmondása szerint közel húsz évre volt szükség azok fejlesztésére – az első működő darabok 2001-ben készültek el. A gépeket Tajvanba, Dél-Koreába és Japánba is szállítják. 2018 óta az USA nyomást gyakorol a vállalatra, hogy Kínának ne adjanak el EUV-rendszereket, és a cég tájékoztatása szerint ilyenre még sosem volt példa. 

Az exportkorlátozások alá a mélyultraibolyás nyomtatók is bekerültek, amelyek kevésbé fejlett chipek gyártására alkalmasak – mint amilyeneket a Huawei is használ. A szigorítások célja, hogy Kína képességeit legalább egy generációval a nyugati mögé szorítsák ebben a technológiában.  

Az ágazatban elért monopóliumok védelmét a nyugati szövetségesek tovább kívánják fokozni: a holland védelmi minisztérium például egy olyan rendszert dolgoz ki, amely előírja a tudományos intézményeknek az átvilágítást, nehogy „rossz szándékú vagy nyomásgyakorlásnak kitettek” férjenek hozzá az érzékeny technológiákhoz. 

Az ilyen gyakorlati és az exportkorlátozások évek óta lassítják a kínai félvezető-önellátás fejlődését és akadályozzák a Huawei fejlett chipgyártását. 

A kínai Manhattan-projekt titkosságára kiemelten ügyeltek: az abban részt vevő korábbi ASML-mérnökök például hamis személyi igazolványt kaptak, amikor aláírták a szerződésüket – amelyet egyébként busás jutalom is kísért.  

A csapat tagjainak toborzásában vezető szerepe volt a Huaweinek és kimondottan olyan, már nyugdíjba vonult kínai mérnököket céloztak, akik az ASML-nél szerzett tapasztalataik révén érzékeny műszaki ismeretekkel gazdagodtak  

– a vállalat kötelékét elhagyva viszont már kevesebb szakmai korlátozás vonatkozik rájuk. De szóba kerültek a holland cégnél jelenleg is tevékenykedő dolgozók: ketten is jelezték a Reuters megkeresésére, hogy 2020 óta a Huawei többször is megkörnyékezte őket. 

Az európai adatvédelmi törvények miatt az ASML nem minden esetben tudja, hogy a korábbi alkalmazottjai hol és milyen projektekben tevékenykednek. Ugyanakkor 2019-ben 845 millió dolláros kártérítést kaptak egy korábbi kínai mérnök elleni perben, akit azzal vádoltak, hogy üzleti titkokat lopott. A mérnök azonban csődöt jelentett, majd a kínai kormány támogatásával folytatta a munkáját Pekingben. Az ASML-nél kiemelten figyelnek az ilyen esetekre, és elmondták, hogy dolgozóik a szerződésük alapján kötelesek megőrizni a munkájuk során megismert technológiai és üzleti részleteket, titkokat, amelyekhez még a cégen belül is csak néhány kiválasztott fér hozzá. Arról jelenleg nincs információ, hogy a vállalat tett-e már jogi intézkedéseket a kínai litográfiai rendszerek fejlesztésében részt vevő korábbi mérnökei ellen. 

A holland titkosszolgálat még egy áprilisi jelentésben figyelmeztetett, hogy Kína „kiterjedt kémprogramokat alkalmaz annak érdekében, hogy fejlett technológiát és tudást szerezzen a nyugati országoktól”, többek között „nyugati tudósok és high-tech vállalatok alkalmazottainak” toborzásával. A szakértők szerint a sencseni prototípus esetében is ezek a mérnökök hozhatták meg az áttörést, mivel a rendszerek visszafejtéssel történő modellezése szinte lehetetlen lenne néhány technológiai részlet ismerete nélkül. 

A nyugaton dolgozó mérnökök toborzásakor a 2019-ben indított chipstratégia keretében rendkívüli ösztönzőket kínálnak, akár 420 és 700 ezer dollár közötti aláírási bónuszokat és lakásvásárlási támogatásokat. Egyes információk alapján a sencseni újoncok között volt Lin Nan, az ASML korábbi fényforrás-technológiai vezetője, aki a kínai tudományos akadémia sanghaji optikai intézetében 18 hónap alatt nyolc szabadalmat nyújtott be a csapatával az EUV-fényforrásokra vonatkozóan. 

Nagy erőkkel dolgoznak a modell tökéletesítésén 

A kínai kutatók egy működőképes, de az ipari szinttől még elmaradó EUV-litográfiai prototípust fejlesztenek, amely az ASML legfejlettebb gépeinél jóval nagyobb lett: míg az ASML rendszerei körülbelül iskolabusz méretűek (180 tonna körüliek), a sencsenit a kezdeti kudarcok miatt jelentősen felnagyították, hogy növelni tudják a teljesítményét. Vagyis a prototípus „kezdetleges”, de tesztelésre már alkalmas. 

A lemaradás fő oka az optikai rendszerek területén fennálló hiányosságok.  

Kína ugyanis nem fér hozzá az olyan precíz rendszerekhez, mint az ASML kulcsbeszállítója, a Carl Zeiss termékei. A kínai tudományos akadémia csangcsuni optikai, mechanikai és fizikai intézetének vezető szerepe volt abban, hogy az idén képesek voltak alkalmazni az extrém-ultraibolyás hullámú fénysugarakat, így a prototípus működik, igaz, finomításra szorul. 

A szükséges alkatrészeket Kína részben régebbi ASML-gépek bontásából, részben másodlagos piacokról szerzi be – a végső vevőket közvetítő cégek segítségével tartják fedésben. Az exportkorlátozás alá eső darabokat emellett a Nikon és a Canon eszközeiből is képesek pótolni, míg a nemzetközi bankok gyakran értékesítenek ilyen alkatrészeket online aukciókon: az Alibaba Auction felületén például 2025 októberében is megtalálhatók voltak régebbi ASML-modellek. 

Az ilyen eszközök visszafejtésén mintegy 100 fős friss diplomás mérnökcsapat dolgozik, minden munkafolyamatot kamerák rögzítenek, a sikeres újra-összeszerelést pedig bónusszal jutalmazzák. 

Az EUV-projektet ugyan a kínai kormány irányítja, egyes források szerint a chiptervezéstől és a gyártóberendezésektől kezdve a gyártáson át egészen a végső felhasználásig az ellátási lánc minden fázisában a Huaweié a vezető szerep.  

A projekt annyira szigorúan ellenőrzött, hogy a félvezetőkkel foglalkozó dolgozók a munkahét alatt nem mehetnek haza, az érzékenyebb munkafázisokkal foglalkozó csoportoknak pedig még a telefonhasználatát is korlátozzák. Továbbá a különböző csapatok egymástól elzárva tevékenykednek, így nem tudnak arról, hogy a többiek éppen milyen fejlesztésen dolgoznak. 

 

Kapcsolódó: 

 

 

 

C:\Users\Felhasználó\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\2BE2C120.tmp    
További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.    

 Nyitókép: STR / AFP

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalyibagaliba
2026. január 11. 18:43
Amikor visszanyal a fagyi.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. január 11. 18:28
Tetszetős a Nemzeti Szocialista Kína páratlan, mindenre kiterjedő előrelépése, fejlődése! Nagy szerencséjük, hogy vannak annyian, hogy minden tevékenységre van elég emberük... Vélem, hogy éri még néhány meglepetés a világot Kínával kapcsolatban...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!