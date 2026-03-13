Drámai figyelmeztetés érkezett: sosem volt még ilyen brutális külső beavatkozás a magyar választásba

Sosem volt még példa ilyen „elképesztően brutális külső beavatkozásra” a magyar választások előtt – jelentette ki a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Békés vármegyei Mezőhegyesen pénteken, a helyi lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón.

Deutsch Tamás azt mondta, a 2022-es választások előtt az ellenzékhez érkezett több millió dollárnyi „guruló dollár” után azt hitték, már nem találkozhatnak újjal; de ez nem így lett. A brüsszeli bürokráciának – az európai uniós szabályokkal ellentétesen – ugyanis politikai véleménye van arról, hogy mi lenne a helyes döntés Magyarországon.