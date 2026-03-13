Drámai figyelmeztetés érkezett: sosem volt még ilyen brutális külső beavatkozás a magyar választásba

Macron ígéretet tett Zelenszkijnek, csúnyán kikosaraznák Magyarországot: ehhez Orbán Viktornak is lesz egy-két szava
A francia államfő szerint „semmi nem fordíthatja el a figyelmet Ukrajnától.”
A brüsszeli bürokráciának politikai véleménye van arról, hogy mi lenne a helyes döntés Magyarországon – fogalmazott Deutsch Tamás.
Sosem volt még példa ilyen „elképesztően brutális külső beavatkozásra” a magyar választások előtt – jelentette ki a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Békés vármegyei Mezőhegyesen pénteken, a helyi lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón.
Deutsch Tamás azt mondta, a 2022-es választások előtt az ellenzékhez érkezett több millió dollárnyi „guruló dollár” után azt hitték, már nem találkozhatnak újjal; de ez nem így lett. A brüsszeli bürokráciának – az európai uniós szabályokkal ellentétesen – ugyanis politikai véleménye van arról, hogy mi lenne a helyes döntés Magyarországon.
Ehhez csatlakozott Kijev és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Ukrajna elsőrendű politikai célkitűzése a magyar nemzeti kormány megbuktatása azért, hogy Magyarország lépjen be a háborúba, finanszírozza azt, és a magyar családok helyett Kijev kapjon több pénzt – fejtette ki.
(MTI)
