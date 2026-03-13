Macron ígéretet tett Zelenszkijnek, csúnyán kikosaraznák Magyarországot: ehhez Orbán Viktornak is lesz egy-két szava

Minden nemzetnek az a kötelessége, hogy betartsa a decemberben tett ígéreteket és politikai kötelezettségvállalásokat, a nézeteltérések ellenére is – mondta, arra utalva, hogy a magyar kormány közölte: mindaddig blokkolja a hitelfelvételt, amíg Ukrajna nem nyitja meg újra a Barátság olajvezetéket a Magyarországra irányuló orosz olajszállítmányok előtt. Az ukrán hatóságok korábban közölték, hogy az olajvezetéket orosz támadás rongálta meg.

„Meg kell tartanunk a szavunkat. A 90 milliárd eurós hitelt teljesíteni kell a decemberben meghatározott feltételek szerint, a Barátságot a lehető leggyorsabban meg kell javítani, és teljes átláthatóságot kell biztosítani a kedélyek megnyugtatására” – tette hozzá a francia elnök.

Oroszország „téved”, ha azt hiszi, hogy a közel-keleti konfliktus miatt „megnyugvásra” számíthat. „Semmi nem fordíthatja el a figyelmünket Ukrajnától.”

Ma talán Oroszország azt hiszi, hogy az iráni háború miatt fellégezhet. Téved”

– mondta.