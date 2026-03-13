03. 13.
péntek
emmanuel macron volodimir zelenszkij szankciók ukrajna oroszország

Macron ígéretet tett Zelenszkijnek, csúnyán kikosaraznák Magyarországot: ehhez Orbán Viktornak is lesz egy-két szava

2026. március 13. 17:18

A francia államfő szerint „semmi nem fordíthatja el a figyelmet Ukrajnától.”

2026. március 13. 17:18
null

Az Európai Unió által Ukrajnának ígért 90 milliárd eurós támogatás folyósítása mellett állt ki a francia államfő pénteken.

„Decemberben (...) 90 milliárd eurós hitelről döntöttünk. 

Ez az elkötelezettség teljesülni fog, ezt itt most erővel és egyértelműen kijelentem”

– fogalmazott Emmanuel Macron a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel párizsi hivatalában közösen tartott sajtótájékoztatón.

Minden nemzetnek az a kötelessége, hogy betartsa a decemberben tett ígéreteket és politikai kötelezettségvállalásokat, a nézeteltérések ellenére is – mondta, arra utalva, hogy a magyar kormány közölte: mindaddig blokkolja a hitelfelvételt, amíg Ukrajna nem nyitja meg újra a Barátság olajvezetéket a Magyarországra irányuló orosz olajszállítmányok előtt. Az ukrán hatóságok korábban közölték, hogy az olajvezetéket orosz támadás rongálta meg.

„Meg kell tartanunk a szavunkat. A 90 milliárd eurós hitelt teljesíteni kell a decemberben meghatározott feltételek szerint, a Barátságot a lehető leggyorsabban meg kell javítani, és teljes átláthatóságot kell biztosítani a kedélyek megnyugtatására” – tette hozzá a francia elnök.

Oroszország „téved”, ha azt hiszi, hogy a közel-keleti konfliktus miatt „megnyugvásra” számíthat. „Semmi nem fordíthatja el a figyelmünket Ukrajnától.” 

Ma talán Oroszország azt hiszi, hogy az iráni háború miatt fellégezhet. Téved”

– mondta.

A kőolajár emelkedése semmilyen körülmények között nem vezethet az Oroszország elleni szankciós politika felülvizsgálatához, ez a G7 álláspontja – jelentette ki Emmanuel Macron.

Korábban az Egyesült Államok, a G7 tagjaként engedélyezte a március 12-éig hajókra berakodott orosz olaj kiszállítását és értékesítését április 11-éig, mivel a nyersolaj ára folyamatosan emelkedik, amióta szövetségesével, Izraellel megtámadta Iránt.

A francia elnök közölte, hogy az amerikai döntés „kivételes és korlátozott módon” született, és „nem írja felül tartósan és széleskörűen azokat a szankciókat, amelyekről az amerikaiak maguk döntöttek a G7 keretében”.

Volodimir Zelenszkij ezzel szemben azt mondta, hogy az amerikai döntés „Oroszország pozíciójának megerősödéséhez” vezet, és „biztosan nem járul hozzá a békéhez”.

A szankciók enyhítése körülbelül 10 milliárd dollár bevételt eredményezhet Oroszországnak, amelyet drónokra és egyéb fegyverekre költ. „Ezeket a drónokat Ukrajnában használják, de használni fogják Moszkva szövetségese, Irán szomszédai ellen is, és a térségben jelen lévő nyugatiak ellen is” – mondta az ukrán elnök.

A szankciók feloldása, csak azért, hogy később még több drónnal támadjanak, véleményem szerint nem helyes döntés”

– tette hozzá.

Az ukrán elnök 12. alkalommal látogatott Párizsba az Ukrajna ellen több mint négy évvel ezelőtt indított orosz agresszió kezdete óta, és először, amióta az Egyesült Államok és Izrael február 28-án megtámadta Iránt.

(MTI) 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. március 13. 18:27
ANTANT KAPUTT . K&K KOMMT ZURÜCK.
iimre
2026. március 13. 18:20
"Micron: Meg kell tartanunk a szavunkat. A 90 milliárd eurós hitelt teljesíteni kell a decemberben meghatározott feltételek szerint" Ééértem. A SZAVUNKAT. Dehát a szó elszáll, az írás megmarad, Nekünk viszont ALÁÍRT papírunk van arról, amint a hoholok partnerországként (csatlakozási jelöltként) szerződésben vállalták, hogy nem akadályozzák az EU-ba irányuló olaj (és minden más) szállítását. Ezzel kapcsolatban hol marad az erős és egyértelmű kiállás, francia anyaszomorító? ALÁÍRT ?
grenki-2
2026. március 13. 18:19
Ezek voltak leginkább rajta Magyarország szerte széjjel szaggatásába 106 éve naná hogy most is ellenünk vannak
Nasi12
•••
2026. március 13. 18:17 Szerkesztve
No meg a figyelemhiányos nejének. Ujabb napszemüveg várható😀
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!