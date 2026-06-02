Semmi kivetnivalót nem talál a nemzetközi sajtó abban, hogy a Tisza Párt alaptörvény-módosítással távolítaná el Sulyok Tamás köztársasági elnököt

A Tisza Párt módosítaná az alaptörvényt Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalából történő eltávolítása érdekében – ezt maga Magyar Péter jelentette ki hétfőn, hozzátéve, hogy el is kezdik az ezzel kapcsolatos munkát. Május 31-én lejárt a miniszterelnök által adott ultimátum, ám Sulyok nem távozott, sőt, hétfőn közölte, nem tervezi, hogy lemond. A Cicero című német lapnak adott interjúban pedig kijelentette, hogy „Az európai alkotmányos mérce alapján még annak a látszatát is kerülni kell, hogy egy konkrét jogalkotási folyamat kifejezett vagy burkolt célja valamely, már megválasztott közjogi tisztségviselő eltávolítása legyen. Fontos hangsúlyozni, hogy az ilyen, nem jogállami megoldásoknak még a látszata is hátrányos lenne Magyarország megítélésére nézve.”.

Magyar Péter miniszterelnök és Sulyok Tamás köztársasági elnök

Forrás: MTI/MTVA

Úgy tűnik Donald Tusk példáját követve Magyar Péter is a saját értelmezése szerint tartja tiszteletben a törvényeket is a jogállamiságot. Azt a jogállamiságot, amelyet az Európai Unió vezetése oly gyakran számon kért az Orbán-kormányokon. Márpedig egy személyre szabott alkotmánymódosítás emellett akár európai uniós jogállamisági aggályokat is felvethet – ezt ifj. Lomniczi Zoltán alkotmányjogász közölte. Úgy vélte, egy olyan alkotmánymódosítás, amely kifejezetten a hivatalban lévő államfő eltávolítását célozza, a közjogi stabilitás és a jogbiztonság sérelméhez vezethet.