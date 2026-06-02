Semmi kivetnivalót nem talál a nemzetközi sajtó abban, hogy a Tisza Párt alaptörvény-módosítással távolítaná el Sulyok Tamás köztársasági elnököt

Die Welt – A német lap cikkének szerzője szintén kritika nélkül ír a Tisza Párt sulyok eltávolítása érdekében szőtt terveiről, és két cikkben is kifejezetten kiemelik, hogy Sulyok Tamást 2024-ben választotta meg az „Orbán pártja, a Fidesz által uralt országgyűlés” és hozzáteszik, hogy „megfigyelők szerint” Sulyok „Orbán Viktor hűséges emberének bizonyult”.
Frankfurter Allgemeine Zeitung – Méltányosabb hangnemben cikkezik a témáról a FAZ, amely ugyan elsősorban szintén Magyar Péter kijelentéseit emeli ki, ugyanakkor egy félmondatban megjegyzi, hogy „Sulyok védelmezői rámutatnak, hogy az elnök demokratikus úton, a parlamenti Fidesz-többség szavazataival került hatalomra, és mandátuma 2029-ig szól” . A lap szerint, hogy „továbbra sem világos, hogyan fogják eltávolítania köztársasági elnököt. Hozzáteszik, hogy a Tisza Párt a parlamentben kétharmados többségével gyakorlatilag korlátlan hatalommal rendelkezhet az alaptörvény felett, Magyar Péter nem akar személyre szabott törvényt hozni.
Handelsblatt – A legnagyobb német gazdasági lap előbb – egy kis putyinozással fűszerezve – kishírben beszámolt arról, hogy Magyar Péter közölte, el fogják távolítani Sulyok Tamást az államfői székből, majd egy másik cikkben úgy írták meg, hogy mindezt az Alaptörvény megváltoztatásával tervezik elérni, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga.