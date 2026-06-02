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alaptörvény köztársasági elnök Magyar Péter Sulyok Tamás Alaptörvény-módosítás

Semmi kivetnivalót nem talál a nemzetközi sajtó abban, hogy a Tisza Párt alaptörvény-módosítással távolítaná el Sulyok Tamás köztársasági elnököt

2026. június 02. 21:37

Szinte minden nagy külföldi médium beszámolt arról, hogy Magyar Péter alaptörvényt módosítana az államfő leváltása céljából. Szinte senki sem fogalmazott meg kritikát azzal szemben, hogy Sulyok Tamást ily módon távolítanák el tisztségéből.

2026. június 02. 21:37
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A Tisza Párt módosítaná az alaptörvényt Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalából történő eltávolítása érdekében – ezt maga Magyar Péter jelentette ki hétfőn, hozzátéve, hogy el is kezdik az ezzel kapcsolatos munkát. Május 31-én lejárt a miniszterelnök által adott ultimátum, ám Sulyok nem távozott, sőt, hétfőn közölte, nem tervezi, hogy lemond. A Cicero című német lapnak adott interjúban pedig kijelentette, hogy „Az európai alkotmányos mérce alapján még annak a látszatát is kerülni kell, hogy egy konkrét jogalkotási folyamat kifejezett vagy burkolt célja valamely, már megválasztott közjogi tisztségviselő eltávolítása legyen. Fontos hangsúlyozni, hogy az ilyen, nem jogállami megoldásoknak még a látszata is hátrányos lenne Magyarország megítélésére nézve.”

SULYOK Tamás; MAGYAR Péter
Magyar Péter miniszterelnök és Sulyok Tamás köztársasági elnök
Forrás: MTI/MTVA

Úgy tűnik Donald Tusk példáját követve Magyar Péter is a saját értelmezése szerint tartja tiszteletben a törvényeket is a jogállamiságot. Azt a jogállamiságot, amelyet az Európai Unió vezetése oly gyakran számon kért az Orbán-kormányokon. Márpedig egy személyre szabott alkotmánymódosítás emellett akár európai uniós jogállamisági aggályokat is felvethet – ezt ifj. Lomniczi Zoltán alkotmányjogász közölte. Úgy vélte, egy olyan alkotmánymódosítás, amely kifejezetten a hivatalban lévő államfő eltávolítását célozza, a közjogi stabilitás és a jogbiztonság sérelméhez vezethet. 

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Ennek ellenére a nemzetközi politika szereplőitől semmilyen kritikus reakció nem érkezett Magyar Péter kijelentésére, még Ursula von der Leyen és Manfred Weber sem szólalt meg az ügyben. Egyedül Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti delegációvezetője és a Patrióták Európáért pártcsalád alelnöke reagált, az észak-koreai diktátorokhoz hasonlítva Magyar Pétert. 

A külföldi médiumok szerint semmi gond azzal, hogy Sulyok Tamás leváltása céljából módosítanák az Alaptörvényt

 A média azonban egész Európában, sőt a tengerentúlon is felkapta a hírt, és beszámolt a Tisza Párt elnökének terveiről. Kíváncsiak voltunk, milyen hangnemben cikkeztek erről a mainstream sajtótermékek, ezért összegyűjtöttük a legnagyobb lapok reakcióit. 

Financial Times – „A magyar miniszterelnök eltávolítja hivatalából az elnököt és a többi 'Orbán-bábot'” – ezzel a beszédes címmel jelentette meg a brit napilap a témában cikkét, amely legalább helyt ad a köztársasági elnök nyilatkozatának, de nem semmilyen jogállamisági aggályt nem támaszt, és alapvetően a Tisza Párt narratívájának megfelelően ad hírt a történtekről, kiemelve, hogy bár a magyar köztársasági elnöki tisztség elsősorban „ceremoniális” poszt, az államfő elküldheti a törvénytervezeteket alkotmányos normakontrollra, ezzel lassítva a törvénykezés menetét. 

Reuters – A Reuters hírügynökség rövidhírek szintjén követte a történteket, kiemelve, hogy „Magyar Péter jobbközép pártja az áprilisi választásokon leváltotta Orbán Viktor kormányát, és ígéretet tett arra, hogy eltávolít több olyan személyt, akiket Orbán az elmúlt 16 évben kulcsfontosságú pozíciókba nevezett ki, köztük az államfőt is”

Die Welt – A német lap cikkének szerzője szintén kritika nélkül ír a Tisza Párt sulyok eltávolítása érdekében szőtt terveiről, és két cikkben is kifejezetten kiemelik, hogy Sulyok Tamást 2024-ben választotta meg az „Orbán pártja, a Fidesz által uralt országgyűlés” és hozzáteszik, hogy „megfigyelők szerint” Sulyok „Orbán Viktor hűséges emberének bizonyult”. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung – Méltányosabb hangnemben cikkezik a témáról a FAZ, amely ugyan elsősorban szintén Magyar Péter kijelentéseit emeli ki, ugyanakkor egy félmondatban megjegyzi, hogy „Sulyok védelmezői rámutatnak, hogy az elnök demokratikus úton, a parlamenti Fidesz-többség szavazataival került hatalomra, és mandátuma 2029-ig szól” . A lap szerint, hogy „továbbra sem világos, hogyan fogják eltávolítania köztársasági elnököt. Hozzáteszik, hogy a Tisza Párt a parlamentben kétharmados többségével gyakorlatilag korlátlan hatalommal rendelkezhet az alaptörvény felett, Magyar Péter nem akar személyre szabott törvényt hozni. 

Handelsblatt –  A legnagyobb német gazdasági lap előbb – egy kis putyinozással fűszerezve – kishírben beszámolt arról, hogy Magyar Péter közölte, el fogják távolítani Sulyok Tamást az államfői székből, majd egy másik cikkben úgy írták meg, hogy mindezt az Alaptörvény megváltoztatásával tervezik elérni, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. 

Politico – meglepő módon az egyetlen ténylegesen kritikus mondat az unió szócsövének tekinthető brüsszeli lap cikkében szerepel. A Politico a hír ismertetését követően ifj. Lomniczi Zoltánhoz hasonlóan arra a következtetésre jut, hogy alkotmányos válságot eredményezhet Magyarországon amennyiben alaptörvény-módosítással próbálják eltávolítani tisztségéből a köztársasági elnököt, és ez potenciálisan megnehezítheti, hogy a kormány megállapodjon az EU-val az uniós pénzek felszabadítását illetően. 

Al Jazeera – A katari hírügynökség tárgyilagos hírben számol be a történtekről, idézve Magyar Péter mellett a köztársasági elnöki hivatalt, miszerint Sulyok Tamás a Velencei Bizottság véleményét kérte az ügyben. 

CNN – Az amerikai hírportál elsősorban Magyar Péter véleményét idézi, miszerint Sulyok Tamás „Orbán a demokráciát és jogállamiságot leromboló bábjai” közé tartozik,  de idézik Sulyok Tamás közleményét, amely szerint az eltávolítása érdekében tett alaptörvény-módosítás alkotmányos válságot okozhat, és a Fidesz közleményét is, miszerint Magyar Péter „törvénytelen ultimátumot intézett az államfő felé. Kiemelik, hogy a köztársasági elnöki tisztség alkalmas lehet a Tisza Párt reformterveinek késleltetésére. 

BBC – A brit hírportál szerint Magyar Péter kormánya alkotmányos harcra készül a Fidesz-kormány megmaradt bástyái ellen. A BBC cikkében szintén a Tisza Párt álláspontja kap leginkább teret, ugyanakkor a Fidesz kritikái és Sulyok kijelentései is megjelennek. A portál beszámol az államfő figyelmeztetéséről, miszerint a távozása érdekében történő alkotmánymódosítás olyan jogállamisági probléma volna, amely akadályozná az uniós források felszabadítását, ám idézik az EU vezetését is, miszerint a Tisza Párt reformjainak köszönhetően a közeljövőben megszülethet a megállapodás. 

El País – A spanyol lap szintén nagyrészt tisza-párti narratíva mentén számol be az eseményekről. Cikkükben Magyar Péter németországi útján tett nyilatkozatait is idézik ám az írás végén egy mondatban az ellenvéleménynek is helyt adnak, és idézik Gulyás Gergelyt, a Fidesz-képviselőcsoport vezetőjét, aki úgy fogalmazott, hogy „Egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás”.  

Denník N – A cseh Deník N cikke úgy fogalmaz, hogy Magyar Péter alkotmányos többségével a Fidesz rendszerének lebontását tervezi, beleértve Sulyok Tamás köztársasági elnök leváltását. A tervezett lépések célja a lap szerint a jogállamiság helyreállítása, ugyanakkor a szerző megkérdőjelezi, hogy egy ilyen lépés demokratikusnak mondható-e. 

 

Összesen 20 komment

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survivor
2026. június 02. 22:09
Ahogy 1956- ban se szamitott a jog,2026 ban se. Akkor SZU/ most EU.
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survivor
2026. június 02. 22:06
Visszaható törvenyalkotas: barmikor,naná... (A.H. s.k.)
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Canadian
2026. június 02. 22:05
Jogállam = globalista kormány van hatalmon. Csorbul a jogállam = nem globalista kormány van hatalmon. Szívesen, máskor is.
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Bitrex®
2026. június 02. 22:04
Talpra magyar! Most kell elzavarni ezt a tetves kormányt, amíg nem késő. Álljunk ki Sulyok Tamás mellett, ha kell, élőlánccal. Ez a kormány még nagyon ingatag lábakon áll, és a rendőrség sem tudna mit kezdeni 50-100 ezer emberrel.
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