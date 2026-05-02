Magyarországon is erre számíthatunk? – Így tartották tiszteletben Donald Tuskék a törvényeket

3. A bírósági rendszer „reformja”
Az új lengyel kormány nekiment az Országos Bírósági Tanácsnak (KRS) megkérdőjelezve az előző ciklusokban kinevezett bírók legitimitását, lemondásra szólította fel azokat, valamint törvényjavaslatokat alkotott, amelyek lerövidítenék a mandátumukat és kizárnák a 2018 után kinevezetteket. Mindezt azzal indokolták, hogy a PiS saját embereinek kinevezésével politikai testületté alakította az Országos Bírói Tanácsot.
Emellett megpróbálták leváltani a bíróságok vezetőit, illetve fegyelmi eljárásokat indított bírák ellen amiért dolgoztak a korábbi igazságszolgáltatási rendszerben. A Tusk-kormány kijelentette, hogy nem tekinti legitimnek a lengyel Alkotmánybíróság működését, ezért nem fogadja el ítéleteit. Sőt egyes korábbi alkotmánybírósági döntések érvénytelenítését illetve a bírák eltávolítását célzó törvényjavaslatokat terjesztettek be.
4. Beavatkozás a választási rendszerbe
Az új parlament úgy alakította át a lengyel választási bizottságot, hogy a kormányt támogató személyek kerültek többségbe a testületben és az egyes ellenzéki pártok kisebb arányú képviseletet kaptak, vagy teljesen kimaradtak. A jobboldali Jog és Igazságosság pártnak járó állami támogatást a bírósági döntés ellenére nem fizették ki.