Lengyelországban félnek: az Európai Unióban precedenst teremthet, ami Magyarországgal történt

Észtektől érkezett az ítélet: Magyarországon tisztességtelen választások zajlottak
A milánói esemény felszólalója szerint külső befolyás döntött.
Jerzy Kwaśniewski súlyos aggályokat fogalmaz meg az EU-s pénzügyi nyomásgyakorlásról, európai hírszerzési beavatkozásokról, valamint arról, hogy a digitális szolgáltatási törvény alkalmazása során főként baloldali szervezetek cenzúrázták a Fideszhez köthető tartalmakat Facebookon.
Jerzy Kwaśniewski, az Ordo Iuris elnöke szerint a 2026-os magyarországi választás technikailag tiszta és átlátható volt, Orbán Viktor gyorsan elismerte vereségét és gratulált Magyar Péternek – írja a Brussels Signal.
A cikk szerint az elnök
ugyanakkor súlyos aggályokat fogalmaz meg az EU-s pénzügyi nyomásgyakorlásról, európai hírszerzési beavatkozásokról, valamint arról, hogy a digitális szolgáltatási törvény alkalmazása során főként baloldali szervezetek cenzúrázták a Fideszhez köthető tartalmakat Facebookon, miközben Magyar Pétert algoritmikusan erősítették.
Kwaśniewski szerint ez precedenst teremtett egy újfajta uniós választási befolyásolásra.
Ezt is ajánljuk a témában
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.