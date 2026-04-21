Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
04. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország fidesz Magyar Péter eu orbán viktor

Lengyelországban félnek: az Európai Unióban precedenst teremthet, ami Magyarországgal történt

2026. április 21. 11:16

Jerzy Kwaśniewski súlyos aggályokat fogalmaz meg az EU-s pénzügyi nyomásgyakorlásról, európai hírszerzési beavatkozásokról, valamint arról, hogy a digitális szolgáltatási törvény alkalmazása során főként baloldali szervezetek cenzúrázták a Fideszhez köthető tartalmakat Facebookon.

Jerzy Kwaśniewski, az Ordo Iuris elnöke szerint a 2026-os magyarországi választás technikailag tiszta és átlátható volt, Orbán Viktor gyorsan elismerte vereségét és gratulált Magyar Péternek – írja a Brussels Signal.

A cikk szerint az elnök

ugyanakkor súlyos aggályokat fogalmaz meg az EU-s pénzügyi nyomásgyakorlásról, európai hírszerzési beavatkozásokról, valamint arról, hogy a digitális szolgáltatási törvény alkalmazása során főként baloldali szervezetek cenzúrázták a Fideszhez köthető tartalmakat Facebookon, miközben Magyar Pétert algoritmikusan erősítették.

Kwaśniewski szerint ez precedenst teremtett egy újfajta uniós választási befolyásolásra.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2026. április 21. 13:50
Hmm! Akkor kimondhatjuk, hogy nem volt demokratikus tisztességes választás! És az állítással szemben nem az oroszok avatkoztak be hanem az EU! Ezzel Magyarország szuverenitása megszűnt.
Válasz erre
2
0
vamonos
2026. április 21. 13:46
A lengyelek aggódnak? Rajtuk próbálták ki először. Működött. Kicsit még továbbfejlesztették, hogy nálunk is működjön.
Válasz erre
3
0
Robi54
2026. április 21. 13:43
Gyűlölöm az Európai úniót!!! Ez a 4.birodalom.
Válasz erre
0
0
Da Vinci
2026. április 21. 13:41
MÁR 15 ÉVE KIMONDTA FARAGE!!!!!!! youtu.be/RoBG5DdIca4?si=oRAFko-4MQghKRsp
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!