A halál útvonala: itt ma a világon a legveszélyesebb buszsofőrnek lenni

Jelenleg Ukrajnában vannak a világ legveszélyesebb buszvonalai – írja a BBC. Herszonban komoly veszélyek közepette közlekednek a buszok, dróntámadások árnyékában.

Idén három buszsofőr halt meg, és nyolc buszsofőr megsebesült dróntámadásokban; összesen 21 trolibusz és nyolc busz rongálódott meg.

A városban, amely jelenleg ukrán ellenőrzés alatt áll, a frontvonalhoz legközelebb fekvő nagyváros Ukrajnában, így gyakorlatilag mindennaposak a kisebb-nagyobb támadások a Dnyeper-folyó túlpartjáról, amely orosz fennhatóság alatt áll. A háború előtt 300 ezer ember élt a városban, jelenleg mintegy 65 ezer ember tartózkodhat a városban.