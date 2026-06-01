06. 01.
herszon dróntámadás ukrajna

A halál útvonala: itt ma a világon a legveszélyesebb buszsofőrnek lenni

2026. június 01. 19:49

A frontvonalhoz közel a tömegközeledés sem életbiztosítás.

Jelenleg Ukrajnában vannak a világ legveszélyesebb buszvonalai – írja a BBC. Herszonban komoly veszélyek közepette közlekednek a buszok, dróntámadások árnyékában.

Idén három buszsofőr halt meg, és nyolc buszsofőr megsebesült dróntámadásokban; összesen 21 trolibusz és nyolc busz rongálódott meg.

A városban, amely jelenleg ukrán ellenőrzés alatt áll, a frontvonalhoz legközelebb fekvő nagyváros Ukrajnában, így gyakorlatilag mindennaposak a kisebb-nagyobb támadások a Dnyeper-folyó túlpartjáról, amely orosz fennhatóság alatt áll. A háború előtt 300 ezer ember élt a városban, jelenleg mintegy 65 ezer ember tartózkodhat a városban.

Nyitókép forrása: Ihor TKACHOV / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Obsitos Technikus
•••
2026. június 01. 20:25 Szerkesztve
Hát akkor álljatok be tüzérnek tovariscsi.
