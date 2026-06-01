Izrael és a Hezbollah ígéretet tettek: befejezik az egymással vívott harcot

Izrael és a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet – közölte Donald Trump a két féllel folytatott telefonbeszélgetésére hivatkozva hétfőn.

Az amerikai elnöknek az internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzése szerint a katonai műveletek leállításáról Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel és a libanoni Hezbollah egy magas rangú képviselőjével egyeztetett.