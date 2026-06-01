Fokozódik a Hezbollah elleni háború Libanonban: biztonsági övezetet hoznak létre

Izrael egyre mélyebben hatol be Dél-Libanonba, hogy teljesen kitolja a Hezbollah terrorszervezetet a határa közeléből. A nyolcvanas-kilencvenes években Izrael két évtizeden át megszállás alatt tartotta a területet, miközben a Hezbollah gerillaháborút folytatott ellene. A konlfiktus október 7. majd pedig az iráni háború után újraéledt, és az izraeli hadsereg a bevonulás mellett döntött.

Az izraeli vezetők nyíltan tárgyalnak egy hosszú távú izraeli „biztonsági övezet” visszaállításáról Libanonban a Hezbollah támadásainak elhárítása érdekében.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap „drámai lépésnek” nevezte Beaufort visszafoglalását, és megfogadta, hogy az izraeli erők „mélyítik és kiterjesztik” ellenőrzésüket a libanoni területeken.