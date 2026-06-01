háború hezbollah benjamin netanjahu beaufort övezet

Fokozódik a Hezbollah elleni háború Libanonban: biztonsági övezetet hoznak létre

2026. június 01. 09:57

Az izraeli hadsereg vasárnap bejelentette, hogy katonái elfoglalták a Beaufort nevű keresztes erődöt Dél-Libanonban.

Izrael egyre mélyebben hatol be Dél-Libanonba, hogy teljesen kitolja a Hezbollah terrorszervezetet a határa közeléből. A nyolcvanas-kilencvenes években Izrael két évtizeden át megszállás alatt tartotta a területet, miközben a Hezbollah gerillaháborút folytatott ellene. A konlfiktus október 7. majd pedig az iráni háború után újraéledt, és az izraeli hadsereg a bevonulás mellett döntött. 

Az izraeli vezetők nyíltan tárgyalnak egy hosszú távú izraeli „biztonsági övezet” visszaállításáról Libanonban a Hezbollah támadásainak elhárítása érdekében.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap „drámai lépésnek” nevezte Beaufort visszafoglalását, és megfogadta, hogy az izraeli erők „mélyítik és kiterjesztik” ellenőrzésüket a libanoni területeken.

A katonai szakértők azonban úgy vélték, hogy a megerősített dombtető aligha védi meg az izraeli erőket a Hezbollah kábelről indított drónjaitól, amelyek egyre több izraeli áldozatot követelnek. 

A libanoni területek egyszerű elfoglalása valószínűleg nem fogja megfékezni a csoportot.

„Minél mélyebbre hatolunk, annál több katonára lesz szükségünk, annál sebezhetőbbek leszünk, és annál több áldozatot fogunk szenvedni” – mondta Eyal Ben-Reuven, egy nyugalmazott izraeli tábornok.

Izrael bejelentette, hogy Dél-Libanon nagy része harci övezet, és elrendelte, hogy a nagyobb települések, például Nabatieh lakói hagyják el otthonaikat. 

Nyitókép:  Jalaa MAREY / AFP

