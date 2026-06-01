Odacsapott a forint a magyar vállalkozásoknak – súlyos és váratlan gondot kaptak a nyakukba

Gyilkos harapófogóban a magyar cégek – írta meg a Portfolio pénzügyi portál. Egyre több magyar exportáló vállalat kerül kellemetlen helyzetbe az erősödő forint miatt. Az euró-forint árfolyam az év eleje óta több mint 6 százalékkal csökkent, a dollár-forint több mint 5 százalékkal került lejjebb, míg egy év alatt az euró több mint 10 százalékkal lett olcsóbb – sorolják.

Mint lapunk is megírta, a forinterősödés nem minden fronton jelentett pluszt – csak példaként, az elméletileg hazahozandó uniós források is kevesebbet fognak érni forintra átszámolva.