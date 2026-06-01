Odacsapott a forint a magyar vállalkozásoknak – súlyos és váratlan gondot kaptak a nyakukba

Egy egymillió eurós exportbevétel esetében például nem mindegy, hogy a vállalat 390 millió vagy csak 360 millió forintot kap ugyanazért a devizaösszegért, úgy, hogy egyébként például a dolgozóit forintban fizeti. Persze, vannak erre különféle megoldások, de
- a kis- és közepes exportáló vállalkozások különösen sérülékenyek,
- számukra a devizakockázat fedezése gyakran túl drága vagy túl bonyolult,
- a nagyvállalatoknál ugyan léteznek úgynevezett treasury-részlegek és kockázatkezelési rendszerek, de sok nagy cég sem számított ilyen mértékű forinterősödésre.
A lap idézi Sinkó Ottót, a Videoton Holding társ-vezérigazgatóját, aki egy üzleti fórumon arról beszélt, hogy vállalatuk 393-as euróárfolyammal tervezte a 2026-os üzleti évet, ezért a jelenlegi árfolyam gyakorlatilag elviszi a profitjukat. Véleménye szerint a mostani árfolyam hosszabb távon fenntarthatatlan az exportáló cégek számára, és segítene egy korrekció a forint korábbi erősödése után.