Odacsapott a forint a magyar vállalkozásoknak – súlyos és váratlan gondot kaptak a nyakukba

2026. június 01. 09:48

Az járhatta meg a legjobban, aki külföldi piacokra exportálta a termékeit, van, akinek a teljes profitját elviszi a magyar deviza erősödése.

Gyilkos harapófogóban a magyar cégek – írta meg a Portfolio pénzügyi portál. Egyre több magyar exportáló vállalat kerül kellemetlen helyzetbe az erősödő forint miatt. Az euró-forint árfolyam az év eleje óta több mint 6 százalékkal csökkent, a dollár-forint több mint 5 százalékkal került lejjebb, míg egy év alatt az euró több mint 10 százalékkal lett olcsóbb – sorolják.

Mint lapunk is megírta, a forinterősödés nem minden fronton jelentett pluszt – csak példaként, az elméletileg hazahozandó uniós források is kevesebbet fognak érni forintra átszámolva. 

Ez nyilván sokaknak örömre ad okot, hiszen a külföldről importált termékek (már, ha le nem nyeli a különbözetet az importőr) forintban olcsóbbak lehetnek, mint korábban voltak; azonban a magyar gazdaság erősen exportorientált, és nem csak a nagy, multinacionális cégek körére igaz el.

Mint a Portfolio írja, a forinterősödés elsősorban azoknak a vállalatoknak jelent gondot, amelyek 

bevételeik jelentős részét euróban vagy más devizában szerzik exportból, miközben költségeik nagy része forintban merül fel.

Egy egymillió eurós exportbevétel esetében például nem mindegy, hogy a vállalat 390 millió vagy csak 360 millió forintot kap ugyanazért a devizaösszegért, úgy, hogy egyébként például a dolgozóit forintban fizeti. Persze, vannak erre különféle megoldások, de 

  • a kis- és közepes exportáló vállalkozások különösen sérülékenyek,
  • számukra a devizakockázat fedezése gyakran túl drága vagy túl bonyolult,
  • a nagyvállalatoknál ugyan léteznek úgynevezett treasury-részlegek és kockázatkezelési rendszerek, de sok nagy cég sem számított ilyen mértékű forinterősödésre.

A lap idézi Sinkó Ottót, a Videoton Holding társ-vezérigazgatóját, aki egy üzleti fórumon arról beszélt, hogy vállalatuk 393-as euróárfolyammal tervezte a 2026-os üzleti évet, ezért a jelenlegi árfolyam gyakorlatilag elviszi a profitjukat. Véleménye szerint a mostani árfolyam hosszabb távon fenntarthatatlan az exportáló cégek számára, és segítene egy korrekció a forint korábbi erősödése után.

A Portfolio szerint a jelenlegi helyzet részben annak következménye, hogy az elmúlt évek tartós forintgyengülése miatt sok vállalat hozzászokott a kedvező exportárfolyamokhoz, ezért nem épített ki megfelelő fedezeti pozíciókat, és a gazdaságpolitika sem ösztönözte őket erre.

A lap ezután részletesen bemutatja a devizakockázat-kezelés főbb eszközeit, úgy, mint 

  • a határidős devizaügyleteket (vagyis amikor a vállalat előre rögzíti a jövőbeni devizabevételek vagy kiadások árfolyamát), 
  • az átlagforward ügyletet (amikor nem egy pillanatban történik az átváltás, hanem több átváltási időpontot határoznak meg, így az árfolyamváltozási sokk elkerülhető), 
  • az opciós ügyletet (amikor egy előre meghatározott árfolyam szerint váltanak, de ha az adott fél jobban járna az új árfolyammal, opciós díjjal részesedhet belőle)
  • és a természetes fedezést (ugyanabban a devizában keletkeznek a bevételek és kiadások, így nincs akkora árfolyamkitettség).

Nyitókép:

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fatman
2026. június 01. 11:19
az ország kirablása elkezdődött!!! Áprilisban 104 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 4,9%-kal alacsonyabb, a behozatalé 10%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. Az egyenleg 1045 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz képest!!! és ez még csak az április volt!!!
Agricola
2026. június 01. 10:59
Az adóellenőr vizsgálja Kohn bácsi boltját, és látja, hogy hatalmas a veszteség. Mondja, Kohn, hogyan lehetséges ez? Hónapok óta nincs bevétele, a bolt csak viszi a pénzt. Miből él maga tulajdonképpen? Hát kérem... abból, hogy szombat-vasárnap zárva tartok!
SzkeptiKUSS
2026. június 01. 10:57
Magyar cégek versenyképessége a világpiacon, főként a bérmunka, bérgyártás terén közel 5-10 %-ot csökkent. A nép "ujjong" mert olcsóbb lett a külföld és a külföldi, aztán ráb.....k és hőbörög. A fele ekkora erősödés még kezelhető, de 10 % már nem.
khomeini
2026. június 01. 10:56
"A lap idézi Sinkó Ottót, a Videoton Holding társ-vezérigazgatóját, aki egy üzleti fórumon arról beszélt, hogy vállalatuk 393-as euróárfolyammal tervezte a 2026-os üzleti évet, ezért a jelenlegi árfolyam gyakorlatilag elviszi a profitjukat." Ottókám, nem kellett volna neked is Orbán ellen beszélned...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!