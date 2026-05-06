580 milliárd forintot vesztettünk az uniós forrásokból, de ez most egyáltalán nem jelent rosszat

az elmúlt napok, hetek erősödésének több oka is van – ezek között egyaránt találhatunk nemzetközi és hazai okokat.

Rámutatott: a nemzetközi okok között előkelő helyen szerepel az iráni konfliktus éppen aktuális alakulása, ami eddig is jelentős mozgásokat okozott az árfolyamban és most is így tesz. Trump elnök az elmúlt napokban egy lehetséges iráni békéről beszélt, amit a piacok kedvezően fogadtak: az olaj ára a héten járt 115 dollár körül is, ami egy magas szint még az elmúlt hónapok fényében is, most azonban 106 dollárra csökkent a kedvező hírek eredményeként. Ez egyfelől javítja a folyó fizetési mérleg várható egyenlegét, ami erősíti a forintot, másrészt pedig a feltörekvő valuták pozícióját rontja, így például a zloty is erősödött az euróval szemben. A kedvezőbb háborús hírek jellemzően gyengítik a dollárt, ami pedig a forintot hagyományosan erősíti – ezt is látjuk a mostani adatokban.

A forint viszont erősödött a zlotyval szemben is – az elmúlt egy hétben nagyjából 1 százalékot, azaz a forint erősödése mögött állnak belföldi tényezők is. Ezek egyike a jegybank múlt keddi kamatdöntése és kommunikációja. Bár az infláció alacsony és a forint is erős, a kamatot nem csökkentették – ez egyébként az elszabadult energiaárak és az ebből fakadó inflációgyorsulás miatt nem is volt várható. Szintén hozzájárul a forint erősödéséhez az új kormánnyal szembeni piaci bizalom, az uniós források várt hazahozatala, illetve egy piacbarátabb, a piaci versenyt jobban elősegítő várt gazdaságpolitika.