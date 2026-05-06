Ft
Ft
23°C
10°C
Ft
Ft
23°C
10°C
05. 06.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 06.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
forint árfolyam forint euró uniós források

580 milliárd forintot vesztettünk az uniós forrásokból, de ez most egyáltalán nem jelent rosszat

2026. május 06. 16:20

Négyéves csúcsára erősödött a forint az euróval szemben, amely sok mindent felülír a magyar gazdaságban. Az erős forintnak vannak előnyei és hátulütői is, az egyik épp az uniós forrásoknál. Ezúttal viszont fordítottan igaz a mondás: ami elvész a vámon, azt megnyerjük a réven.

2026. május 06. 16:20
null
Ferentzi András

Mindössze két hónap alatt mintegy 580 milliárd forinttal csökkent a még le nem hívott uniós források összege. A hétvégén felálló új magyar kormány határozott szándéka, hogy mind a 17 milliárd euró befagyasztott forrást hazahozza Magyarországra, jelentős részét már idén kellene. Ugyanakkor, míg a kampányban a 390 feletti euró-forint árfolyamnál (pontosan két hónapja 393 volt a jegyzés) ez az összeg még 6681 milliárd forintot jelentett, a ma négyéves csúcsára erősödő forintárfolyam miatt már csak 6103 milliárd forintot. 

Az uniós forrásokba is belemar az erős forint (Forrás: portfolio.hu)
Az uniós forrásokba is belemar az erős forint (Forrás: portfolio.hu)

Ezt is ajánljuk a témában

Így hat az uniós forrásokra a forint

„Az elmúlt napokban tapasztalható forinterősödés nem egyetlen okra vezethető vissza. A forint euróval szembeni árfolyama jelen sorok írásakor 359,2-en áll, ami közel 4 éves csúcsot jelent – talán ha egy másik fontos szintet akarok kiemelni, akkor azt mondom, hogy az orosz-ukrán háború kitörése előtt 355 volt az euró-forint árfolyam, amitől a mostani szint nincs messze” – kezdte a Mandinernek Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Mint kiemelte: 

az elmúlt napok, hetek erősödésének több oka is van – ezek között egyaránt találhatunk nemzetközi és hazai okokat. 

Rámutatott: a nemzetközi okok között előkelő helyen szerepel az iráni konfliktus éppen aktuális alakulása, ami eddig is jelentős mozgásokat okozott az árfolyamban és most is így tesz. Trump elnök az elmúlt napokban egy lehetséges iráni békéről beszélt, amit a piacok kedvezően fogadtak: az olaj ára a héten járt 115 dollár körül is, ami egy magas szint még az elmúlt hónapok fényében is, most azonban 106 dollárra csökkent a kedvező hírek eredményeként. Ez egyfelől javítja a folyó fizetési mérleg várható egyenlegét, ami erősíti a forintot, másrészt pedig a feltörekvő valuták pozícióját rontja, így például a zloty is erősödött az euróval szemben. A kedvezőbb háborús hírek jellemzően gyengítik a dollárt, ami pedig a forintot hagyományosan erősíti – ezt is látjuk a mostani adatokban.

A forint viszont erősödött a zlotyval szemben is – az elmúlt egy hétben nagyjából 1 százalékot, azaz a forint erősödése mögött állnak belföldi tényezők is. Ezek egyike a jegybank múlt keddi kamatdöntése és kommunikációja. Bár az infláció alacsony és a forint is erős, a kamatot nem csökkentették – ez egyébként az elszabadult energiaárak és az ebből fakadó inflációgyorsulás miatt nem is volt várható. Szintén hozzájárul a forint erősödéséhez az új kormánnyal szembeni piaci bizalom, az uniós források várt hazahozatala, illetve egy piacbarátabb, a piaci versenyt jobban elősegítő várt gazdaságpolitika. 

Ezt is ajánljuk a témában

A ma reggeli kedvező ipari adat szintén a forintot erősíthette.

Kérdésünkre, hogy az erős forint befolyásolja-e az uniós források összegét, Regős Gábor úgy fogalmazott: 

első ránézésre igen, második ránézésre már nem igazán. 

„Egyrészt most ami lényeges, az az, hogy egyáltalán hozzáférjünk ezekhez a forrásokhoz, amely hozzáférés önmagában erősíti a forintot, hiszen euró áramlik be az országba, amelyet aztán részben forintra lehet váltani. Amiért azt mondom, hogy nem igazán, annak két oka van. 

  • Egyrészt nem a pár százalékos forinterősödés fogja meghatározni az uniós források értékét, hanem hogy ezeket mennyire hatékonyan tudjuk elkölteni vagy egyáltalán hozzá tudunk-e férni. 
  • Másrészt az uniós források felhasználásának is természetszerűleg van egy importigénye – például ha egy kkv arra kap támogatást, hogy vegyen egy új gépet, az jellemzően importból fog származni, aminél a kiadás ugyanúgy euróban keletkezik, tehát nem befolyásolja az árfolyam változása”

 – mondta. 

A gyenge vagy az erős forint a jó?

Míg korábban többekben élt az a tévképzet, hogy a gyenge forint jó a gazdaságnak, az élet ezt a magas inflációval és az ebből fakadó recesszióval, illetve költségvetési problémákkal megcáfolta. Regős Gábor aláhúzta: az erős és a gyenge forintnak is vannak előnyei és hátrányai, ami talán fontos, hogy se túl gyenge, se túl erős ne legyen az árfolyam. Az elmúlt években azt szokhattuk meg, hogy azok nyernek, akiknek jó a gyenge forint, ezek pedig elsősorban az exportáló nagyvállalatok. Számukra a forint gyengítése ajándék volt: a forintban meghatározott bérköltség olcsóbb volt euróban számítva. 

Ez most megfordult, az euróban számított bérköltség drágább a multinacionális cégeknek. Ez persze első ránézésre akár jónak is tűnhet, de van egy szint, ami fölött már káros, hiszen veszélyezteti a versenyképességet. – ezért nem jó sem a túl erős, sem a túl gyenge forint.

Jó viszont az infláció és a kkv-k szempontjából az erős forint. A kkv-k esetében jellemzőbb a forintban való értékesítés és az euróban történő import – így az importjuk relatíve olcsóbbá válik. Az infláció szempontjából szintén nem mindegy az árfolyam. Az erős forintnak nagy szerepe van a mostani alacsony inflációs környezet kialakulásában, és ez segíthet enyhíteni az energiaárak emelkedése miatt várhatóan kialakuló inflációs nyomást is.

Szintén jó a külföldi nyaralást tervező háztartásoknak, hiszen a korábbiaknál olcsóbban tudnak eurót, illetve dollárt váltani.

Összességében tehát fontos hangsúlyozni, hogy nem ezen múlik a gazdaság sikere vagy kudarca, de vannak hátrányai a túl erős és a túl gyenge árfolyamnak is – az elmúlt években sajnos inkább az utóbbit tapasztaltuk meg.

A befektetéseknél is fontos kérdés

Az erős forint bizonyos mértékben befolyásolja a külföldön dolgozó magyarok hazautalásait is. 2024-ben már több mint félmilliárd eurót küldtek haza kint dolgozó rokonok az itt élő családoknak, ez a GDP-nek is jelentős hányada. Azóta feltehetően ez az összeg még tovább nőtt, de csak ezt alapul véve is 17 milliárd forinttal kevesebbet ér most a hazautalt pénz, mint márciusban. 

Regős Gábor ugyanakkor jelezte, nem a hazautalt pénzek forintban számított értéke miatt kell aggódni elsősorban – 

ennél sokkal fontosabb, hogy az itthon élők pénze mennyit ér, milyen árszinten tudnak belőle vásárolni, ebből a szempontból pedig segít az erős forint.

„Ami érdekes inkább, az a befektetések kérdése. Az elmúlt évek forintgyengülése során megszokhattuk, hogy érdemes euróban vagy dollárban denominált eszközökbe fektetni, hiszen ezek hozama a forintgyengülés miatt sokszor magasabb volt. Ez ahhoz vezetett, hogy a magyar háztartások megtakarításai külföldre áramlottak, ami egyrészt tovább gyengítette a forintot, másrészt a hazai tőkepiacról a forrásokat külföldre allokálta. Az erősebb forint nyomán a hazai eszközök hozamelőnybe kerültek, így azok jártak, járnak jól, akik forintban takarítottak meg inkább. Ez abból a szempontból fontos, hogy a jegybank célul tűzte ki a forintba vetett bizalom erősödését, ami azt is jelenti, hogy jobban megérje forintban befektetni, ami pedig végső soron alacsonyabb hazai hozamkörnyezethez vezet, olcsóbbá téve az államadósság finanszírozását” – tette hozzá. 

Nyitókép: MTI/AP pool/Geert Vanden Wijngaert

 

 

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kovsa2
2026. május 06. 17:26
Nos, ez egy érdekes dolog. Mindent dollárban mérünk és közben nem vesszük figyelembe a dollár inflációját. 2024.05.06. Ural olaj: 74,9$; arany: 2359,8$; tehát 0,03174 uncia aranyért adtak egy hordó olajat. 2026.05.06. Ural olaj: 112,5$; arany: 4695$; tehát 0,02396 uncia aranyért adnak egy hordó olajat. Azaz, ma olcsóbb az olaj, mint két évvel ezelőtt volt. Csak közben a dollár sokat vesztett az értékéből. Rossz befektetés volt annak aki abban tartotta a pénzét. Persze bármilyen "tartalék" pénz rossz befektetés volt, az általános, világszintű, infláció miatt. És ez, szerintem, az USA és a dollárt nyomtató jegybank miatt van. No igen, mondhatja valaki, hogy az arany sem teljesen jó összehasonlítás, annak is változhat az értéke. És igaza van. De a dollárnál stabilabb.
Válasz erre
1
1
vaquero-duro
2026. május 06. 16:49
Amit elvesztunk a vamon, azt kiverjuk a NEResekbol Ez az uj szabaly remelem tetszik
Válasz erre
1
5
google-2
2026. május 06. 16:47
Magyarországgal úgy játszanak a nemzetközi pénzemberek, ahogyan éppen akarnak. Most, amikor itt egy választást is megnyertek, persze hogy alacsonyan tartják az eurót, hadd örvendjen ingyen a jónép. Ők a nyereséget részben már bezsákolták, részben privatizációs álmokat is kergetnek.
Válasz erre
2
1
tapir32
2026. május 06. 16:33
Nem fog sikerülni a bugrisnak.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!