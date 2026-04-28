varga mihály Magyar Péter magyar nemzeti bank

Megszólalt Varga Mihály, Magyar Péternek is üzent

2026. április 28. 15:37

A Magyar Nemzeti Bank elnöke először tart sajtótájékoztatót a választások óta, miután kedden döntött az alapkamat mértékéről a monetáris tanács. Varga Mihály ismertette a döntés részleteit.

Ferentzi András

Nem változtatott az alapkamat mértékén kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa. A Varga Mihály vezette grémium legalább még egy hónapra helyben hagyta a 6,25 százalékos alapkamatot. A jegybank elnöke kedd délután sajtótájékoztatón ismertette a részleteket. 

A Varga Mihály vezette monetáris tanács nem változtatott az alapkamat mértékén kedden (Forrás: MNB)

Varga Mihály ismertette az MNB döntését

A jegybank döntése értelmében 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron
  • az alapkamat maradt 6,25 százalékon, míg 
  • a kamatfolyosó felső széle 7,25 százalék, 
  • az alsó pedig 5,25 százalék. 

Ezt is ajánljuk a témában

A jegybankelnök a tájékoztatón elmondta: a geopolitikai feszültségek kedvezőtlenül hatnak a globális inflációs kilátásokra. A jövőt változatlanul bizonytalanság övezi, ugyanakkor a kormányváltással a hazai eszközök kockázati felára csökkent. Ennek tartósságáról viszont meg kell győződnie a jegybanknak és a piacoknak is, ahogyan az inflációs kilátásokra gyakorolt hatásról. Ennek megfelelően

az óvatosság és a türelem továbbra is fontos a jegybank döntéseiben. 

Az elhúzódó iráni háború hatása mindenhol érezhető: Európa, Kína és az Egyesült Államok növekedése is visszaeshet, az infláció pedig világszerte növekedésnek indulhat. A nyersanyagárak is inflációs nyomást jeleznek: a műtrágya világpiaci ára ugrásszerűen emelkedik a háború kezdete óta. A külső kamatkörnyezet várhatóan magasabban alakul majd. 

Varga Mihály kiemelte: a választások óta a forint a régiós devizák között kiemelkedően emelkedett, ez kulcsfontosságú ilyen inflációs nyomásban. Ugyanakkor a jegybanknak meg kell győződnie, hogy ez mennyire tartós. Mint mondta: a magyar devizaadósság finanszírozására is kedvezően hat a forint erősödése. 

Kockázatok a költségvetésben

Varga Mihály elismerte, hogy a költségvetésben vannak kockázatok, de nagy bizonytalanság övezi az új kormány gazdaságpolitikáját is. Itt üzent is Magyar Péter kabinetjének: véleménye szerint mindenképp fegyelmezett gazdaságpolitikát kell folytatnia az új kormánynak. 

A jegybank előrejelzése szerint az infláció 2026 harmadik negyedévétől a toleranciasáv felett alakulhat, akár az 5 százalékot is meghaladhatja, 4 százalék alá majd csak egy évvel később térhet vissza. 

Kérdésre válaszolva Varga Mihály elárulta: a választások óta egyszer beszélt Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökkel, aki megköszönte neki a közös munkát. 

Az új kormánnyal való együttműködéssel kapcsolatban megjegyezte: a jegybank első mandátuma, legfontosabb feladata az árstabilitás, ugyanakkor a mindenkori kormányok munkáját is segíteniük kell. A Tisza Párt által ígért euróbevezetéssel kapcsolatban például megjegyezte: ha nem előzi meg alapos tervezői munka, akkor rosszul is elsülhet. Az alapítók belépése óta tíz ország csatlakozott az euróövezethez, de nagyjából a fele nem járt jól ezzel a döntéssel. Ugyanakkor megjegyezte: Magyarország az uniós csatlakozáskor ígéretet tett az euró bevezetésére, ez ugyanakkor a kormány döntése lesz, nem a jegybanké.  

A jegybanki függetlenséggel kapcsolatban elmondta: a piacok mindenképp jól reagálják le, tehát kifizetődő, ha a kormányok tiszteletben tartják az MNB munkáját. 

Az inflációtól sok minden függ

A kamatdöntésről Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője azt mondta: a kamatcsökkentés folytatása az iráni háborútól és az energiapiacon keresztül begyűrűző inflációs sokktól függ, a forintárfolyam szerepe ebből a szempontból mellékes, mivel az erősödése nem tudja ellensúlyozni a negatív hatásokat. Hacsak nem következik be gyökeres fordulat az elkövetkező időszakban a konfliktust illetően, kicsi az esélye, hogy az emelkedő infláció mellett a jegybank a következő hónapokban tudja még mérsékelni az alapkamatot.  



 

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

 

 

Reszelő Aladár
2026. április 28. 16:47
Én még úgy tanultam, hogy a Jegybank független. Ez még a simoros időkben volt, amikor a FOS szerint a hivatalos kritika is sértette a függetlenséget. Amúgy pedig ha kiderül, hogy a Matolcsy klán pénzele a Tiszát (erre vannak már jelek), akkor az is kiderül majd, hogy mégsem loptak?
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 28. 15:48
A forint az euróhoz képest több mint száz forinttal romlott, az infláció Európa rekorder lett, az éves költségvetési hiány 3 hónap alatt összejött, a kínai hitelekkel teljesen eladósodott Magyarország az országdúlásotok alatt! Ezért is lettetek elzavarva a picsába. Szóval leülhetsz. Egyes!
Válasz erre
0
6
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 28. 15:41
Pénzügyminiszterként végigasszisztálta az ország és az MNB szétrablását, most meg ugyanott a nyomok eltüntetésén fáradozik. Sipirc van, miskakancsó!
Válasz erre
0
8
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!