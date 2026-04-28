Megszólalt Varga Mihály, Magyar Péternek is üzent

A jegybankelnök a tájékoztatón elmondta: a geopolitikai feszültségek kedvezőtlenül hatnak a globális inflációs kilátásokra. A jövőt változatlanul bizonytalanság övezi, ugyanakkor a kormányváltással a hazai eszközök kockázati felára csökkent. Ennek tartósságáról viszont meg kell győződnie a jegybanknak és a piacoknak is, ahogyan az inflációs kilátásokra gyakorolt hatásról. Ennek megfelelően

az óvatosság és a türelem továbbra is fontos a jegybank döntéseiben.

Az elhúzódó iráni háború hatása mindenhol érezhető: Európa, Kína és az Egyesült Államok növekedése is visszaeshet, az infláció pedig világszerte növekedésnek indulhat. A nyersanyagárak is inflációs nyomást jeleznek: a műtrágya világpiaci ára ugrásszerűen emelkedik a háború kezdete óta. A külső kamatkörnyezet várhatóan magasabban alakul majd.

Varga Mihály kiemelte: a választások óta a forint a régiós devizák között kiemelkedően emelkedett, ez kulcsfontosságú ilyen inflációs nyomásban. Ugyanakkor a jegybanknak meg kell győződnie, hogy ez mennyire tartós. Mint mondta: a magyar devizaadósság finanszírozására is kedvezően hat a forint erősödése.