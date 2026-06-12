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központi nyomozó főügyészség fürcht pál legfőbb ügyészség ügyészség

Lemondott posztjáról a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője

2026. június 12. 05:59

Szakmai vita alakult ki az aranykonvoj ügyében.

2026. június 12. 05:59
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Benyújtotta lemondását a Legfőbb Ügyészségnek Fürcht Pál főügyész, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) vezetője – közölte a Legfőbb Ügyészség Kommunikációs és Sajtófőosztálya csütörtökön az MTI-vel. 

A közlemény szerint Fürcht Pál a június 8-án benyújtott lemondását elsődlegesen az úgynevezett aranykonvojügyben a közte és a KNYF nyomozásának felügyeletét ellátó Legfőbb Ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta. 

Ahogy a közleményben írják, az ukrán pénzszállítók elfogása kapcsán a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen jogellenes fogvatartás bűntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban eljárás. Ezen ügyben egyes nyomozástaktikai kérdésekben – bizonyos nyomozati cselekmények és a gyanúsítottként potenciálisan szóba jöhető személyek kihallgatásának sorrendje miatt – 

szakmai vita alakult ki a KNYF és a szakfőosztály vezetője között. 

A Legfőbb Ügyészség szakfőosztályának szakmai álláspontja szerint egyes magas beosztású érintettek kapcsán már most megfogalmazódott bűncselekmény megalapozott gyanúja, míg a nyomozó ügyészség az eljárási cselekmények más sorrendjét preferálta. 

A konfliktushelyzet feloldásaként Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész – az illetékes szakfőosztály vezetőjének javaslatára, az elfogultság látszatát is kerülendő, az említett és egy további ügyben – a Legfőbb Ügyészség másik szakmai szervezeti egységét jelölte ki a nyomozás további felügyeletére – írták a közleményben. 

Hozzátették: 

a legfőbb ügyész többször kinyilvánította és írásos utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. 

A kérdéses nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani.

A közlemény szerint Fürcht Pál főügyész vezetői beosztásáról való lemondása egyoldalú nyilatkozat, amely a vonatkozó jogszabály alapján hat hónapon belül lép hatályba. A főügyésznek a nyomozásfelügyeleti területen egy legfőbb ügyészségi ügyészi álláshelyet ajánlottak fel. 

(MTI)

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

 

Összesen 10 komment

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antoniosalazar
2026. június 12. 07:49
Kormánypárti2 2026. június 12. 07:27 Fürcht Pál megkönnyíti a dolgát Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek arra hogy lemondhasson. Mert ha nem mond le akkor büntetőügy elé néz.
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Kormánypárti2
2026. június 12. 07:27
"A főügyésznek a nyomozásfelügyeleti területen egy legfőbb ügyészségi ügyészi álláshelyet ajánlottak fel. " Még szerencse hogy a kólásdobozok nem tudnak olvasni se. 🤣 Kiszáll a buliból hogy szabad legyen a pálya a nyilasoknak, ezért ha gondolja bukhat felfele. 😁
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antoniosalazar
2026. június 12. 06:57
Ödenburger 2026. június 12. 06:54 Magyarul nem adja a nevét ahhoz, hogy a tények módszeres feltárása helyett politikai boszorkányüldözés legyen az ügyből :)))))))))))))))))))))) Ez a rész kimaradt az olvasásból narancsbolsevik? """Ahogy a közleményben írják, az ukrán pénzszállítók elfogása kapcsán a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen jogellenes fogvatartás bűntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban eljárás."""
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Ödenburger
2026. június 12. 06:54
Magyarul nem adja a nevét ahhoz, hogy a tények módszeres feltárása helyett politikai boszorkányüldözés legyen az ügyből. Ami dícsérendő, gerinces dolog. Azon viszont a lemondás nem változtat, hogy bizony boszorkányüldözés lesz.
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