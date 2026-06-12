Találja ki, melyik ország volt elnökét ítélték harminc év börtönre!

Az ügyészek szerint ezzel veszélybe sodorta az ország biztonságát, és tovább fokozta a feszültséget a két Korea között.

A 65 éves volt államfőt februárban már életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték felkelés vádjával, amiért 2024 decemberében megpróbálta bevezetni a hadiállapotot. A vád szerint katonákat vezényelt a parlament épületéhez, hogy megakadályozza annak működését. Emellett januárban egy másik ügyben öt év börtönbüntetést is kiszabtak rá.

A bíróság szerint Jun 2024 októberében utasítást adott arra, hogy propagandaanyagokat szállító drónokat küldjenek Phenjan fölé. A művelet célja egy olyan fegyveres incidens kiprovokálása volt, amely később indokként szolgálhatott volna a hadiállapot bevezetéséhez.