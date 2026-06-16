Pócs János: a Szőlő utcai botrány a Tisza tudatosan felépített stratégiájának a része (VIDEÓ)

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Pócs János YouTube-csatornáján kedden egy exkluzív interjú jelenik meg, amelyben a képviselő szerint részletesen bemutatják, hol és hogyan hazudtak a volt ellenzék képviselői a botrány során.
Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője éles hangvétel Facebook-bejegyzést tett közzé, amiben azt állította, hogy a Tisza Párt szervezett módon használja és használta fel a pedofil vádakat politikai ellenfeleinek lejáratására.
A képviselő szerint a Szőlő utcai botrány is egy tudatosan felépített stratégia része.
A képviselő a kampányidőszaktól napjainkig tartó folyamatos vádaskodásról beszélve kijelentette: eljött az ideje, hogy tisztázzák a közéletet felkavaró ügyek hátterét.
Pócs János bejelentette, hogy ma este 7 órakor a Pócs pacekban YouTube-csatornán egy exkluzív interjú jelenik meg, amelyben megszólal az ügy „koronatanúja”, Kiss Márió nevelő. A politikus ígéretet tett arra, hogy az interjú során részletesen bemutatják, hol és hogyan hazudtak a vádakban, illetve választ adnak arra a kérdésre, hogy kinek állt érdekében jobboldali politikusokat hamisan megvádolni.
A képviselő határozott véleménye szerint az ügy hátterében egyértelműen a Tisza Párthoz köthető politikai stratégia áll, amelynek célja a tisztességtelen politikai haszonszerzés.
Az nagyon látszik, és még a vak is látja, hogy ez egy Tisza párthoz köthető felépített stratégia”
– fogalmazott.
A képviselő ígérete szerint az esti adásban felfedik azokat a szálakat, amelyek a vádak eredetéig és a mögöttük álló személyekig vezetnek.
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Nyitókép: Pócs János Facebook-oldala
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