Pócs János: a Szőlő utcai botrány a Tisza tudatosan felépített stratégiájának a része (VIDEÓ)

Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője éles hangvétel Facebook-bejegyzést tett közzé, amiben azt állította, hogy a Tisza Párt szervezett módon használja és használta fel a pedofil vádakat politikai ellenfeleinek lejáratására.

A képviselő szerint a Szőlő utcai botrány is egy tudatosan felépített stratégia része.

A képviselő a kampányidőszaktól napjainkig tartó folyamatos vádaskodásról beszélve kijelentette: eljött az ideje, hogy tisztázzák a közéletet felkavaró ügyek hátterét.