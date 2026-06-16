Ft
Ft
28°C
10°C
Ft
Ft
28°C
10°C
06. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza szőlő utca pócs jános botrány vád

Pócs János: a Szőlő utcai botrány a Tisza tudatosan felépített stratégiájának a része (VIDEÓ)

2026. június 16. 11:56

Pócs János YouTube-csatornáján kedden egy exkluzív interjú jelenik meg, amelyben a képviselő szerint részletesen bemutatják, hol és hogyan hazudtak a volt ellenzék képviselői a botrány során.

2026. június 16. 11:56
null

Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője éles hangvétel Facebook-bejegyzést tett közzé, amiben azt állította, hogy a Tisza Párt szervezett módon használja és használta fel a pedofil vádakat politikai ellenfeleinek lejáratására.

A képviselő szerint a Szőlő utcai botrány is egy tudatosan felépített stratégia része.

A képviselő a kampányidőszaktól napjainkig tartó folyamatos vádaskodásról beszélve kijelentette: eljött az ideje, hogy tisztázzák a közéletet felkavaró ügyek hátterét. 

Pócs János bejelentette, hogy ma este 7 órakor a Pócs pacekban YouTube-csatornán egy exkluzív interjú jelenik meg, amelyben megszólal az ügy „koronatanúja”, Kiss Márió nevelő. A politikus ígéretet tett arra, hogy az interjú során részletesen bemutatják, hol és hogyan hazudtak a vádakban, illetve választ adnak arra a kérdésre, hogy kinek állt érdekében jobboldali politikusokat hamisan megvádolni.

A képviselő határozott véleménye szerint az ügy hátterében egyértelműen a Tisza Párthoz köthető politikai stratégia áll, amelynek célja a tisztességtelen politikai haszonszerzés.

Az nagyon látszik, és még a vak is látja, hogy ez egy Tisza párthoz köthető felépített stratégia”

 – fogalmazott.

A képviselő ígérete szerint az esti adásban felfedik azokat a szálakat, amelyek a vádak eredetéig és a mögöttük álló személyekig vezetnek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Pócs János Facebook-oldala

***

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2026. június 16. 12:54
Eddig is tudtuk. Várjuk a jogilépéseket.
Válasz erre
1
0
angie1
2026. június 16. 12:50
És milyen véletlen, hogy nem detült ki, hogy ki is az a Zsolti bácsi, ellenben az egyik megszökött nevelőintézetis egész "véletlenül" tudta a bütyök címét és hozzá futott segítségért és még ott is aludt, gondolom szárazon... Aztán hirtelen elhalkult ez a szál! Teljesen hülyének néznek mindenkit!
Válasz erre
3
1
ThunderDan
2026. június 16. 12:31
Janika50: Balla egyáltalán nem is volt bunkó. Határozott, tényszerű volt.
Válasz erre
2
0
MálingerGyörgy
2026. június 16. 12:30
Így van a kegyelmi ügy volt az egész alapja. Majd a szerintem helytelen Fidesz kommunikáció és reakció. Most is csak a VÁD szó hangzik el, de az mellette hogy ALAPTALAN VÁD, HAZUG VÁD...nem -amennyiben tényleg az volt...
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!