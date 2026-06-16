BBC: Magyar Péter átalakíthatja a családtámogatási rendszert Magyarországon

Az uniós biztos világossá tette: a migrációs paktum a bevándorlás előtt nyit új kapukat
Magnus Brunner az Avvenire olasz katolikus lapnak beszélt az EU terveiről.
Anyagi támogatás helyett kulturális változásra lehet szükség a BBC szerint, az új magyar kormány felülvizsgálja a támogatási rendszert.
Orbán Viktor 2010-től jelentős családtámogatási intézkedéseket vezetett be, hogy növelje Magyarország alacsony termékenységi rátáját, például adókedvezményeket és kamatmentes hiteleket kínálva a gyermekvállalásért cserébe – emlékeztet a BBC.
A portál beszámolója alapján azonban
a szakértők szerint a pénzügyi ösztönzők önmagukban nem elegendőek, Magyar Péter pedig felülvizsgálja a támogatások rendszerét.
A szerző úgy véli, a tapasztalatok alapján hosszabb távon inkább kulturális változásra lenne szükség a népességfogyás megállításához.
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Magnus Brunner az Avvenire olasz katolikus lapnak beszélt az EU terveiről.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
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A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.