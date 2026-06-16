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bbc családtámogatás magyarország Magyar Péter orbán viktor

BBC: Magyar Péter átalakíthatja a családtámogatási rendszert Magyarországon

2026. június 16. 10:28

Anyagi támogatás helyett kulturális változásra lehet szükség a BBC szerint, az új magyar kormány felülvizsgálja a támogatási rendszert.

2026. június 16. 10:28
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Orbán Viktor 2010-től jelentős családtámogatási intézkedéseket vezetett be, hogy növelje Magyarország alacsony termékenységi rátáját, például adókedvezményeket és kamatmentes hiteleket kínálva a gyermekvállalásért cserébe – emlékeztet a BBC.

A portál beszámolója alapján azonban

a szakértők szerint a pénzügyi ösztönzők önmagukban nem elegendőek, Magyar Péter pedig felülvizsgálja a támogatások rendszerét.

A szerző úgy véli, a tapasztalatok alapján hosszabb távon inkább kulturális változásra lenne szükség a népességfogyás megállításához. 

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Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 10 komment

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Sorrend:
survivor
2026. június 16. 10:51
Allah u ahbar !🤣🤣🤣
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0
0
Treeoflife
•••
2026. június 16. 10:45 Szerkesztve
Azért ennyire egyértelműen ezt még nem láttam megfogalmazva és leírva. Tehát az elkorcsosult Nyugat megregulázása a cél, azért irányítják ide ezt a keleti-déli majomcsordát. Fel kell hígítani a népességet, át kell nevelni, és gondoskodni kell a szaporulatról is. Ha a helyiek nem hajlandók, akkor a kanokat be kell vonultatni. Semmi másra nem kellenek, és nem is alkalmasak, csak az utánpótlás "generálására". Az sem baj, ha sötétek mint az éjszaka, hiszen gyereket csinálni még a hülye is tud. Az elkorcsosult nőneműeket meg vissza kell fejleszteni az állatok szintjére. Amelyik erre nem hajlandó, azokat degenerálni kell mindenféle elvont elmebajjal, genderrel, hogy még véletlenül se maradjon fönn még írmagjuk sem. Az irányítás persze a terv kiagyalóinak a kezében marad, majd ők megmondják a tutit .... Atomot erre a beteg világra......... Putyin, meg ne állj az ukrán határon, tényleg egy RESTART szükséges.
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4
0
lofejazagyban-2
2026. június 16. 10:45
a britek már csak tudják. A pakik szülnek, az angol tehenek meg otthon dagadak és várják a péntek és szombat estét.
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3
0
Magyarorszag-elveszett
2026. június 16. 10:44
Amúgy megszünteti. De BBC ferdítéssel átalakítja.
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4
0
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