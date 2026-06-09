Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a Központi Nyomozó Főügyészség

Hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével, Biró Ferenc Pállal szemben a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.

A főügyészség az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, hogy a bejelentés alapján indult ügyben a nyomozó ügyészek először 2025 januárjában hallgatták ki gyanúsítottként Biró Ferenc Pált, valamint feleségét.