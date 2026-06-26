Vádat emeltek Majka ellen

Majka vezetői jogosultsága jelenleg is szünetel. A 24.hu a zenészt is elérte az üggyel kapcsolatban.

Mint fogalmazott: „Elrontottam ezt a dolgot. Tudtuk, hogy előbb utóbb sor kerül a vádemelésre, és ideje is volt már egy fél év után. Most már jó lenne tudni, hogyan dönt a bíróság, milyen ítélet születik. Már több mint fél éve eltiltottak a vezetéstől, ezért már várom, hogy mi lesz a döntés.”

Arra a kérdésre, hogy mit és mennyit fogyasztott, nem akart beszélni, azt viszont megígérte, hogy elfogadja a büntetést, bármi is lesz, nem fog fellebbezni ellene.