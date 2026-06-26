Vádat emeltek Majka ellen

Megérkezett a rendőrség reakciója: ez várhat az ittasan vezető Majkára
Folyamatban van a büntetőeljárás.
A rapper is megszólalt az ügyben, mint jelezte: elfogadja a büntetést, nem fog fellebbezni ellene.
Vádat emelt a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség Majka, azaz Majoros Péter ellen a tavaly decemberi ittas vezetési ügyében – írja a 24.hu. Az esetről a Mandiner is beszámolt.
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Folyamatban van a büntetőeljárás.
A rapper akkor azt írta: „egy címeres ökör vagyok. Egy nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival. Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna. Mérhetetlenül sajnálom, a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség.”
A BRFK január 27-én gyanúsítottként hallgatta ki a zenészt ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt, és kezdeményezte a vezetési jogosultságának a szüneteltetését, amelyet az illetékes járási hivatal el is rendelt. Majka a nyomozati szakban elismerte a bűncselekmény elkövetését, és megbánta a történteket. A vallomásában pedig azt állította, hogy elhagyta a jogosítványát. A rendőrség június közepén lezárta az ügyet, az ügyészség pedig már vádat is emelt ellene.
Az ügyészség indítványozta, hogy
a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben szabjon ki pénzbüntetést, és emellett tiltsa el a férfit a közúti járművezetéstől határozott időre, valamint kötelezze a 300 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére. A gyanúsított a bűncselekmény elkövetését elismerte, és kifejezte a megbánását. Vallomása szerint elhagyta a vezetői engedélyét.
Majka vezetői jogosultsága jelenleg is szünetel. A 24.hu a zenészt is elérte az üggyel kapcsolatban.
Mint fogalmazott: „Elrontottam ezt a dolgot. Tudtuk, hogy előbb utóbb sor kerül a vádemelésre, és ideje is volt már egy fél év után. Most már jó lenne tudni, hogyan dönt a bíróság, milyen ítélet születik. Már több mint fél éve eltiltottak a vezetéstől, ezért már várom, hogy mi lesz a döntés.”
Arra a kérdésre, hogy mit és mennyit fogyasztott, nem akart beszélni, azt viszont megígérte, hogy elfogadja a büntetést, bármi is lesz, nem fog fellebbezni ellene.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI