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brfk majka majoros péter vád ügyészség

Vádat emeltek Majka ellen

2026. június 26. 09:32

A rapper is megszólalt az ügyben, mint jelezte: elfogadja a büntetést, nem fog fellebbezni ellene.

2026. június 26. 09:32
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Vádat emelt a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség Majka, azaz Majoros Péter ellen a tavaly decemberi ittas vezetési ügyében – írja a 24.hu. Az esetről a Mandiner is beszámolt

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A rapper akkor azt írta: „egy címeres ökör vagyok. Egy nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival. Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna. Mérhetetlenül sajnálom, a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség.”

A BRFK január 27-én gyanúsítottként hallgatta ki a zenészt ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt, és kezdeményezte a vezetési jogosultságának a szüneteltetését, amelyet az illetékes járási hivatal el is rendelt. Majka a nyomozati szakban elismerte a bűncselekmény elkövetését, és megbánta a történteket. A vallomásában pedig azt állította, hogy elhagyta a jogosítványát. A rendőrség június közepén lezárta az ügyet, az ügyészség pedig már vádat is emelt ellene.

Az ügyészség indítványozta, hogy 

a bíróság tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben szabjon ki pénzbüntetést, és emellett tiltsa el a férfit a közúti járművezetéstől határozott időre, valamint kötelezze a 300 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére. A gyanúsított a bűncselekmény elkövetését elismerte, és kifejezte a megbánását. Vallomása szerint elhagyta a vezetői engedélyét.

Majka vezetői jogosultsága jelenleg is szünetel. A 24.hu a zenészt is elérte az üggyel kapcsolatban. 

Mint fogalmazott: „Elrontottam ezt a dolgot. Tudtuk, hogy előbb utóbb sor kerül a vádemelésre, és ideje is volt már egy fél év után. Most már jó lenne tudni, hogyan dönt a bíróság, milyen ítélet születik. Már több mint fél éve eltiltottak a vezetéstől, ezért már várom, hogy mi lesz a döntés.”

Arra a kérdésre, hogy mit és mennyit fogyasztott, nem akart beszélni, azt viszont megígérte, hogy elfogadja a büntetést, bármi is lesz, nem fog fellebbezni ellene. 

Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI

Összesen 17 komment

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dupree
2026. június 26. 10:56
Az igazságszolgáltatás ott kezdődne hogy nem pesti rendőrök vizsgálnák az ügyeket. Köztudott hogy a felső tízezer fürdik a kokóban. De mindenkit lefizetnek vagy más zsaroló módszerrel elsikálják az ügyeket. Ebben azért pinyónak is lett volna tennivalója.
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stormy
2026. június 26. 10:06
volt már jogositvány nélkuli vezetés is. tiltsák el végleg és stitteljék le.
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Upuaut
2026. június 26. 10:05
Sajnos, vazelinra nem lesz szüksége, hogy szárazon is bírja.
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Belamy88
•••
2026. június 26. 10:03 Szerkesztve
Aki részegen vezet, potenciális gyilkos. Pláne ha még drogos is. Örökre eltiltani a járművezetéstől az ilyet, ha az egy ózdi félcigány, akkor is. De az is opció, ha vissza zsuppolnák Bengáliába az összeset.
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