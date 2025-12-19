Ft
12. 19.
péntek
vezetői engedély majka budapesti rendőr - főkapitányság rendőrség eljárás szakértő

Megérkezett a rendőrség reakciója: ez várhat az ittasan vezető Majkára

2025. december 19. 18:47

Folyamatban van a büntetőeljárás.

2025. december 19. 18:47
null

A Budapesti Rendőr-főkapitányság reagált Majka ittas vezetési ügyére, és közölte, hogy az esetben jelenleg büntetőeljárás van folyamatban – írta meg az Index.

A rendőrség tájékoztatása szerint az eljárás szakértők bevonásával zajlik, és a hatályos jogszabályok alapján ilyen esetben a vezetői engedély bevonása is megtörténhet. Ennek pontos időtartamáról az eljárás során hoznak majd döntést. Az eljárás akár a jogosítvány ideiglenes bevonásával is járhat.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy a vizsgálat a jogszabályoknak megfelelően, szakértői közreműködéssel folyik.

A hatályos szabályozás alapján, amennyiben a járművezetőnél mért légalkoholszint 0,16 és 0,25 milligramm per liter közé esik, szabálysértés valósul meg, amely pénzbírságot vonhat maga után. Ha a mért érték meghaladja a 0,25 milligramm per literes határértéket, büntetőeljárás indul, és a hatóság a vezetői engedély bevonásáról is dönt. A rendőrség által közölt eljárási forma arra utal, hogy a mért alkoholszint elérhette vagy meghaladhatta a büntetőjogi értékhatárt. Ilyen esetben a jogosítvány bevonása automatikus, az időtartamról az eljárás lezárását követően határoznak.

Nyitókép: Majka Facebook-oldala

Összesen 23 komment

mindenOK
2025. december 19. 20:15
csúrrant.....................cseppent........................
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2025. december 19. 20:09
De most komolyan..a majka tényleg normálisan reagált , a faszi tisztességes, mi a faxnal kell itt hisztizni? Elbaxta, vállalta. Le a kalappal előtte, nem egy kernandrás. Van amit el kell tudni fogadni, és ez az.
Válasz erre
0
0
Sróf
2025. december 19. 20:08
@westend Valamirevaló hullarészeg nem érzi magát becsípve. :) Szerintem ha lett volna drogteszt, akkor a krízismenedzsment valahogy azt is beleszőtte volna a tegnapi fészbukposztba. Pl.: "Nemcsak hogy borzasztó nehéz év volt az idei, de ebben a hetek óta tartó ködös időben egy csúnya vírus is csúnyán megtámadott, ezért a koccintás előtt még otthon bevettem két kalmopyrint, amit kimutatott a vizelet- és vérvizsgálat."
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. december 19. 20:02
Alkesz, drogos balos szardarab....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!