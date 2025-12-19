Megérkezett a rendőrség reakciója: ez várhat az ittasan vezető Majkára

A Budapesti Rendőr-főkapitányság reagált Majka ittas vezetési ügyére, és közölte, hogy az esetben jelenleg büntetőeljárás van folyamatban – írta meg az Index.

A rendőrség tájékoztatása szerint az eljárás szakértők bevonásával zajlik, és a hatályos jogszabályok alapján ilyen esetben a vezetői engedély bevonása is megtörténhet. Ennek pontos időtartamáról az eljárás során hoznak majd döntést. Az eljárás akár a jogosítvány ideiglenes bevonásával is járhat.