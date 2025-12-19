Megérkezett a rendőrség reakciója: ez várhat az ittasan vezető Majkára

Ittas vezetésen kapták Majkát a rendőrök
„Egy címeres ökör vagyok” – írta közösségi oldalán az előadó.
Folyamatban van a büntetőeljárás.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság reagált Majka ittas vezetési ügyére, és közölte, hogy az esetben jelenleg büntetőeljárás van folyamatban – írta meg az Index.
A rendőrség tájékoztatása szerint az eljárás szakértők bevonásával zajlik, és a hatályos jogszabályok alapján ilyen esetben a vezetői engedély bevonása is megtörténhet. Ennek pontos időtartamáról az eljárás során hoznak majd döntést. Az eljárás akár a jogosítvány ideiglenes bevonásával is járhat.
A rendőrség hangsúlyozta, hogy a vizsgálat a jogszabályoknak megfelelően, szakértői közreműködéssel folyik.
A hatályos szabályozás alapján, amennyiben a járművezetőnél mért légalkoholszint 0,16 és 0,25 milligramm per liter közé esik, szabálysértés valósul meg, amely pénzbírságot vonhat maga után. Ha a mért érték meghaladja a 0,25 milligramm per literes határértéket, büntetőeljárás indul, és a hatóság a vezetői engedély bevonásáról is dönt. A rendőrség által közölt eljárási forma arra utal, hogy a mért alkoholszint elérhette vagy meghaladhatta a büntetőjogi értékhatárt. Ilyen esetben a jogosítvány bevonása automatikus, az időtartamról az eljárás lezárását követően határoznak.
