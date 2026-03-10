Vége az ígérgetésnek: betelt a pohár a Balkánon, végzetes lehet az ukránokkal való brüsszeli kivételezés

szempontból egyaránt. A miniszter kiemelte: az EU hivatalosan mindig is érdem- és geopolitikai alapúnak tartotta a bővítést, így a Nyugat-Balkán csatlakozása geostratégiai prioritás kellene legyen – nem lassabb és nem kevésbé érdemalapú, mint a korábbi keleti bővítések.

Remélem, hogy az EU még nem vesztette el józan ítélőképességét, mert az EU-nak legalább annyira szüksége van a Nyugat-Balkánra, mint a Nyugat-Balkánnak az EU-ra geopolitikai és biztonsági szempontból, beleértve az energiaellátás biztonságát és az illegális migráció elleni küzdelmet is”

– fogalmazott.

Jelenleg azonban a bővítés egyetlen ország – Ukrajna – szempontjából kerül meghatározásra. Ukrajna háborús helyzetében pénzügyi és katonai támogatást vár az EU-tól, és az unió is ezt akarja biztosítani. Ez azonban nem gyorsított csatlakozás, hanem kifejezetten Ukrajnára szabott eljárás – ha minden jelöltre ilyet vezetnének be, az a teljes bővítési politika végét jelentené.

Bóka szerint az EU belső reformjai és a bővítés mindig együtt jártak, de Ukrajna csatlakozása komoly reformokat igényel, míg a Nyugat-Balkán esetében ilyenekre nincs szükség. A belső reformok pedig nem vezethetnek föderalizáció felé. Magyarország továbbra is támogatja a Nyugat-Balkán mielőbbi csatlakozását, sőt: