Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
bóka jános bővítés balkán nyugat eu ukrajna

Vége az ígérgetésnek: betelt a pohár a Balkánon, végzetes lehet az ukránokkal való brüsszeli kivételezés

2026. március 10. 12:46

Az EU bővítési politikája kritikus útelágazáshoz érkezett, miközben Ukrajna háborús helyzete miatt egyoldalúan tolódik a figyelem – mondta Bóka János a Budapest Balkans Forumon. A Nyugat-Balkán integrációja továbbra is elmarad, pedig az unió geostratégiai érdeke lenne a régió mielőbbi felvétele.

2026. március 10. 12:46
null
Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

A Budapest Balkans Forum keretében tartott miniszteri kerekasztalbeszélgetés kiemelt témája az EU bővítési politikájának jelenlegi állása volt, különös tekintettel a Nyugat-Balkánra. A Magyar Külügyi Intézet által szervezett eseményen Bóka János európai ügyekért felelős miniszter nyitóbeszédében élesen bírálta az EU jelenlegi vezetését, és Magyarország elkötelezettségét hangsúlyozta a régió mielőbbi integrációja mellett.

nyugat-balkán helyett ukrajna
Végezetes hiba lenne a Nyugat-Balkán helyett Ukrajnát felvenni az Európai Unióba. Forrása: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard

Bóka János szerint az EU bővítési politikája útelágazáshoz érkezett. Lehetetlen szétválasztani a Nyugat-Balkán sorsát az általános bővítési politikától – geopolitikai jelentősége és az érdemalapú folyamat miatt egyaránt. Már a 2003-as Thesszaloniki-nyilatkozatban biztonságot és gazdasági fejlődést ígértek a térségnek, ám több mint húsz év elteltével sem történt érdemi előrelépés az integrációban. Pedig ez az EU számára is létfontosságú lenne:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron
  • biztonsági,
  • energiabiztonsági és
  • konnektivitási

szempontból egyaránt. A miniszter kiemelte: az EU hivatalosan mindig is érdem- és geopolitikai alapúnak tartotta a bővítést, így a Nyugat-Balkán csatlakozása geostratégiai prioritás kellene legyen – nem lassabb és nem kevésbé érdemalapú, mint a korábbi keleti bővítések. 

Remélem, hogy az EU még nem vesztette el józan ítélőképességét, mert az EU-nak legalább annyira szüksége van a Nyugat-Balkánra, mint a Nyugat-Balkánnak az EU-ra geopolitikai és biztonsági szempontból, beleértve az energiaellátás biztonságát és az illegális migráció elleni küzdelmet is”

 – fogalmazott.

Jelenleg azonban a bővítés egyetlen ország – Ukrajna – szempontjából kerül meghatározásra. Ukrajna háborús helyzetében pénzügyi és katonai támogatást vár az EU-tól, és az unió is ezt akarja biztosítani. Ez azonban nem gyorsított csatlakozás, hanem kifejezetten Ukrajnára szabott eljárás – ha minden jelöltre ilyet vezetnének be, az a teljes bővítési politika végét jelentené.

Bóka szerint az EU belső reformjai és a bővítés mindig együtt jártak, de Ukrajna csatlakozása komoly reformokat igényel, míg a Nyugat-Balkán esetében ilyenekre nincs szükség. A belső reformok pedig nem vezethetnek föderalizáció felé. Magyarország továbbra is támogatja a Nyugat-Balkán mielőbbi csatlakozását, sőt:

az EU-nak nagyobb szüksége van a régióra, mint fordítva.

A panelbeszélgetésben Bóka János mellett részt vett Nemanja Starović (Szerbia európai integrációért felelős minisztere), Megi Fino (Albánia külügyi és európai miniszter-helyettese) és Predrag Zenović (Montenegró EU-főtárgyalója). A moderátor Mernyei Ákos, a Külügyi Intézet külkapcsolati igazgatója volt. 

Zenović Montenegró példájával mutatta be a nehézségeket: 2012 óta tartanak a tárgyalások, az ország minden fejezetet megnyitott, és 2026 végére 20 fejezet lezárását tervezik, 2028-ra pedig teljes tagságot céloznak. Bár ma már látják az EU hibáit, továbbra is tagok akarnak lenni. A bővítés területén sok javítanivaló lenne, de geopolitikailag létfontosságú a Nyugat-Balkán felvétele.

Montenegró sikere pedig üzenet lenne a többieknek is

– fogalmazott. Ugyanakkor a késlekedés euro-pesszimizmust és kiábrándulást szül – Predrag Zenović szerint ha 2028-ra sem sikerül Montenegrónak, végleg elveszíthetik a reményt. 

Megi Fino elmondta, az EU-csatlakozás több mint 30 éve nemzeti konszenzus, még a lassulás ellenére is. Céljuk 2027-re a fejezetek lezárása. A regionális együttműködés és konnektivitás kulcsfontosságú:

az EU nem engedheti, hogy a Nyugat-Balkán szürke zónává vagy hatalmi vákuummá váljon.

Nemanja Starović Szerbia helyzetét ecsetelte: 2014 óta tárgyalnak, az ország a második legfelkészültebb a régióban, mégis úgy érzik, politikai érdekek felülírják a szabályokat, és a csatlakozás örökké fog tartani. Megszámlálhatatlan politikai akadály van, az eljárások sem egyenlőek (pl. Albánia bizonyos kedvezményeket kapott, Szerbia nem).

Szerbia teljes jogú tagságot akar, de a legfontosabb kérdés a négy szabadság (áruk, szolgáltatások, tőke, személyek) megszerzése – ha ezt nem teljes tagsággal is elérhetik, érdemes lenne fontolóra venni.

Az érdemalapúság kérdésére Bóka János úgy válaszolt:

a bővítés mindig politikai kérdés volt, a probléma nem ez, hanem hogy a Nyugat-Balkán stratégiai érdeke az EU-nak, de ezt Brüsszel most nem veszi komolyan, és a tagállamok sem értenek egyet a gyors felvételben.

Hozzátette, sokan a 2004-es bővítést hibáztatják az EU versenyképességének romlásáért – pedig a balkáni bővítés nem gyengítené, hanem erősítené az uniót.

A Nyugat-Balkán nem az EU hátsókertje 

Bóka záró gondolataiban hangsúlyozta: „Ha elvesztetted az identitásodat, és gyengének érzed magad, akkor mindenhol veszélyeseket látsz magad körül, ha erősnek érzed magad, és biztos vagy az identitásodban, a küldetésedben, akkor lehetőségeket látsz magad körül.

Az EU-nak sikertörténetekre van szüksége. A nyugat-balkáni bővítés megerősítheti az EU-t. Ezért lehetőségként kell tekintenünk rá.”

A fórum üzenete világos: miközben Ukrajna miatt az EU bővítési politikája egyoldalúan tolódik el, a Nyugat-Balkán – Magyarország aktív támogatásával – jogosan követel gyorsabb, érdemibb és hitelesebb utat a tagság felé. A Nyugat-Balkán nem az Európai Unió hátsókertje, éppen ellenkezőleg egy kulcsfontosságú térség, amelyet azonban könnyen elveszíthet, ha nem javítja ki az elmúlt évtizedben elkövetett hibáit.

Nyitókép forrása: Magyar Külügyi Intézet

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. március 10. 16:25
Minél több ország van az EU-ban, minél erősebb az EU, annál kisebb jelentősége van benne Magyarországnak és annál kevesebb pénz jut Magyarországnak. Bár csak úgy tud Magyarország gazdagnak számítani, ha minél több, még Magyarországnál is szegényebb országot beszervez "Brüsszel" hatalma alá.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. március 10. 16:20
Az SZDSZ beépült a Fidesz kormányba. Egy brancs.
Válasz erre
0
0
szim-patikus
•••
2026. március 10. 15:57 Szerkesztve
Ukrajna háborús helyzetében pénzügyi és katonai támogatást vár az EU-tól - - - ezt értem csak azt nem, hogy milyen alapon? Ugyanis amíg nem tag valaki addig.: se befizetési kötelezettsége nincs, így támogatottsági igénye se lehetne. (miután mindkét opció ugyanannak a jognak az egyik és másik pólusa)
Válasz erre
1
0
csulak
2026. március 10. 15:33
Olyan allam amely 2 unios tagallam energiaellatasat bojkotalja nem valo az EU-ba !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!