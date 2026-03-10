Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
épített örökség várnegyed épületek budapest

A budavári palotanegyed megújítása példát mutat

2026. március 10. 11:33

Így lehet egy nemzeti identitás szempontjából kiemelt jelentőségű helyszínt olyan módon fejleszteni, hogy közben annak múltja ne sérüljön – hanem megerősödjön.

2026. március 10. 11:33
null

Finta Sándor írása a Mandner hetilapban

A Kortárs Építészeti Központ megalapítása, a 4-es metró állomásainak tervezése vagy a BudaPart fejlesztési koncepciója kapcsán sokan kortárs építészként tartottak számon, aki a modern városszerkezetek logikája szerint gondolkodik. Így amikor nyolc éve a történelmi épületek korhű rekonstrukciója köré szerveződő Várba kértek fel a megújuló épületek építészszakmai vezetésére, sokan felkapták a fejüket. Úgy vélték: a kortárs építészet és a történeti rekonstrukció két külön világ. Magam viszont éppen a folytonosságot láttam benne.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A város nem stílusokból áll. Történetekből. Rétegekből. Sorsokból. 

S szerencsés időkben élhetünk a felelősséggel, hogy amit ránk bíztak, azt nemcsak „megőrizzük”, hanem értelmezni is tudjuk. Kevés hely van Magyarországon, ahol ez a felelősség olyan sűrűn, olyan látványosan, olyan súllyal jelenik meg, mint a Várnegyedben.

A második világháborút követő tudatos rombolások és átépítések során számos épület leegyszerűsített, dísztelen formában épült újjá, az összevisszaság képét mutatva. A Nemzeti Hauszmann-programmal a kormányzat azt a célt tűzte ki, hogy ezt a helyet visszaemeljük Budapest szívébe – és saját történelmünk méltó keretébe. Méltóságát, építészeti minőségét és közösségi szerepét helyreállítjuk úgy, hogy közben korszerű, élhető városi környezetet teremtünk.

Az utóbbi évek nagy eredményeit már bárki megtekintheti: újjászületett a Lovarda, amely rendezvények és kulturális programok helyszínéül szolgál. A Főőrség épületének helyreállítása turisztikai és vendéglátói funkcióval bővítette a terület kínálatát. A Csikós udvar és a Stöckl-lépcső rekonstrukciója pedig nemcsak esztétikai, hanem közlekedési és közösségi szempontból is új minőséget teremtett. Az egykori Vöröskereszt-székház felépítése – amely ma már irodaként működik –, a József főhercegi palota rekonstrukciója, valamint a Honvéd Főparancsnokság helyreállítása nemcsak építészeti, hanem városképi szempontból is óriási előrelépés. Ezek az épületek visszaadták a Dísz tér és a Szent György tér történeti térfalait, helyreállítva az egykori városszerkezeti arányokat.

És ha valaki azt gondolja, hogy a térfal csak szakmai kifejezés, annak javaslom: álljon ki egy ilyen tér közepére, és figyelje meg, mit érez. A térfal nem díszlet, hanem arány, emberi lépték, otthonosság.

A mai kortárs épületekből rendre elveszik a lélek, létrehozásuk során teljes művészeti ágak maradnak el. Azonban a történelmi épületeinken megmutatkozó építész-, üvegművész-, díszítőfestő-, épületszobrász-, famívesmesterek munkái összművészeti élményként hatnak, érzelmi kapcsolódást létrehozva ember és épület között. Egy-egy ornamentikának sokszor összetett jelentéstartalma volt. A régi épületek arányrendszere, részletezettsége jóval közelebb áll az emberi szívhez, erős kötődést és identitást ad. A helyes arány és egyensúly megtalálásával – amely eltér a különböző korú és rendeltetésű épületeknél – fontosnak tartom a régi létesítményeket új funkcióval megtölteni, modernizálni őket, ügyelve arra, hogy a test-lélek-szellem egysége megmaradjon bennük.

Meggyőződésem: a budavári palotanegyed megújítása példát mutat arra, miként lehet a nemzeti identitás szempontjából kiemelt jelentőségű helyszínt úgy fejleszteni, hogy közben annak múltja ne sérüljön – hanem megerősödjön.

Láthatóvá váljon. Érthetővé váljon. És a következő generációk számára is természetes módon legyen jelen.

Nyitókép: Mandiner-archív

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. március 10. 14:21
Az előző hozzászólásban Somogyi Krisztina írásából idéztem, amiben kijelenti, hogy nem a közízlés az illetékes abban, hogy melyik épület szép vagy nem szép. Ezt az építészszakma hivatott eldönteni: "A közízlés általában messze jár az újító gondolatoktól, aki nem érti az építészet nyelvét az mást és máshogyan lát, mint az építészek." Az "építészet nyelvére" a görények hivatkoznak a legszívesebben. Tele van további bullshitekkel Krisztina írása, pl. "meggyőző és látványos módon érvelt a történeti korok és a modern építészet között kialakítható párbeszéd lehetősége mellett."
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2026. március 10. 14:17
"A múlt fontos. Folyamatában az. Ennek a történelemnek szerves része a mögöttünk lévő ötven év is. Ha a korszak épületeit elpusztítjuk, lyuk tátong majd az ország élettörténetében. Virág Csaba Teherelosztója fontos épület. Az ilyen épületek megmentésével marad hiteles és folytonos a kultúránk. Közelmúltnak egy-egy funkcióját elvesztő, felújításra váró épületét tehát, bár lehet a költségek és a problémák felől szemlélni, de lehet a kulturális érték, a kollektív emlékezet és a hiteles történeti folytonosság felől is megközelíteni. A Budavári Országos Villamos Teherelosztó méltó mementója a kornak, ezért felújításra, átalakításra, tovább gondolásra szorul, nem bontásra. Szeretnék hinni abban, hogy ezért az épületért ismételten érdemes küzdeni, hiszen egyszer már sikeresen érvelt a szakma mellette. Bízunk abban, hogy ez ma is meghallgatásra talál, hiszen az épített örökség minden fél számára kitüntetett fontosságú: a különbség csak abban van, hogy a múlt mikor kezdődik el?" Somogyi Kriszti
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2026. március 10. 13:54
Az építész szakma többsége tiltakozással, petíciókkal akarta megakadályozni a Budavári Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontását. Egy 1979-ben átadott bűnronda kortárs épületről van szó, amihez foggal körömmel ragaszkodott volna az modernista építészek bűnbandája.
Válasz erre
1
0
Jajdejónekünk
2026. március 10. 12:03
Budapest fasizálódik, mert az 1944-es állapot lesz visszaállítva. Barna eső veszély.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!