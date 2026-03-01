Ft
03. 01.
vasárnap
ferencváros liverpool premier league budapest

Jön a 20 fok, villámok csaptak le az országra, magyar a Liverpool kapujában – közben milliárdokat termel a Fradi

2026. március 01. 10:37

Tavaszias napsütés, éjszakai égzengés, angliai átigazolási pletykák és eurómilliók a magyar futballban – sűrű hetet zárt Magyarország. Az időjárás megbolondult, a sportban is látványos váltások jöttek. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei a héten.

2026. március 01. 10:37
null

Hiába a közel 20 fokos nappali hőmérséklet és a zavartalan napsütés, a meteorológusok szerint a következő napok sokak számára inkább megterhelőek lesznek.

A Közép-Európa fölött kialakuló magasnyomás stabil, nyugodt időt hoz, ám ezzel együtt teljes erővel indul a pollenszezon. Az enyhülés hatására az éger és a mogyoró virágzása gyorsul fel, ami allergiások százezreinek jelenthet nehéz időszakot. 

A tél tehát gyakorlatilag egyik napról a másikra adja át helyét a biológiai értelemben vett tavasznak.

És ez még nem minden.

Éjszakai robaj: megérkezett az év első zivatarhulláma

Miközben nappal már kabát nélkül lehetett sétálni, éjszaka egészen más arcát mutatta az időjárás. Az ország több pontján villámok és zivatarok ébresztették a lakosságot.

Az év első komoly viharrendszere Komárom térségénél lépett be az országba, majd Budapest érintésével vonult délkelet felé. Esztergomnál és a Pilisben heves villámtevékenységet észleltek, késő este pedig újabb gócok alakultak ki a délkeleti országrészben.

A jelenség jól mutatja: a tavaszi átmenet időszaka érkezett meg, amikor a napsütést percek alatt válthatja fel viharos légköri aktivitás.

Liverpool három magyarral? Egyre komolyabb a Sallai-sztori

Közben a futballvilágban is magyar főszereplő került reflektorfénybe. A Galatasarayban stabil idényt futó Sallai Roland neve ismét összekapcsolódott a Liverpoollal.

A játékos édesapja szerint már megtörtént a kapcsolatfelvétel egy menedzserirodán keresztül, és reális lehet, hogy a válogatott szélső a nyári átigazolási időszakban szintet lép. A forgatókönyv különösen izgalmas lenne magyar szemmel: 

Szoboszlai Dominik már alapember az Anfielden, így akár több magyar futballista is egyszerre jelenhetne meg a Premier League egyik legnagyobb klubjánál.

Az angol topfutball tehát ismét magyar sztorira válthat.

Amúgy nemcsak pletykákban, hanem számokban is erős hetet zárt a magyar futball. A Ferencváros Európa-liga-menetelése újabb komoly pénzügyi mérföldkőhöz érkezett.

A playoffkör és a legjobb 16 közé jutás után a klub már 15,2 millió eurónál jár UEFA-bevételekből – ez több mint 5,7 milliárd forint. Ráadásul a nemzetközi szereplés értékes koefficienspontokat is hoz, ami továbbra is életben tartja a Bajnokok Ligája-főtáblás szereplés esélyét.

A siker ára azonban a brutális terhelés: a csapat néhány nap alatt több tétmérkőzést játszik, gyakran a regenerációhoz ideális idő nélkül.

Több százezer nyugdíjas kap fontos kedvezményt

A hét nemcsak sport- és időjárási hírekről szólt. Megkezdődött az ellátottak utazási utalványának kézbesítése is, amelyet 

több mint háromszázezer, 65 év alatti nyugdíjas kap meg a következő hetekben.

Az utalvány korlátlan díjmentes helyközi utazást biztosít, emellett jelentős kedvezményt ad a vármegye- és országbérletek megvásárlásához is. A dokumentum a kiállítás évétől a következő év márciusának végéig használható.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

etosha11
2026. március 01. 11:40
Jó a foci a PL-ben?
etosha11
2026. március 01. 11:17
három magyar Liverpoolban?
chief Bromden
2026. március 01. 10:46 Szerkesztve
A Fradika mennyit tol a szolidaritási alapba? Eddig a kormány volt szolidáris velük.
