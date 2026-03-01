Jön a 20 fok, villámok csaptak le az országra, magyar a Liverpool kapujában – közben milliárdokat termel a Fradi

Hiába a közel 20 fokos nappali hőmérséklet és a zavartalan napsütés, a meteorológusok szerint a következő napok sokak számára inkább megterhelőek lesznek.

A Közép-Európa fölött kialakuló magasnyomás stabil, nyugodt időt hoz, ám ezzel együtt teljes erővel indul a pollenszezon. Az enyhülés hatására az éger és a mogyoró virágzása gyorsul fel, ami allergiások százezreinek jelenthet nehéz időszakot.