Jön a 20 fok, villámok csaptak le az országra, magyar a Liverpool kapujában – közben milliárdokat termel a Fradi

Tavaszias napsütés, éjszakai égzengés, angliai átigazolási pletykák és eurómilliók a magyar futballban – sűrű hetet zárt Magyarország. Az időjárás megbolondult, a sportban is látványos váltások jöttek. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei a héten.
Hiába a közel 20 fokos nappali hőmérséklet és a zavartalan napsütés, a meteorológusok szerint a következő napok sokak számára inkább megterhelőek lesznek.
A Közép-Európa fölött kialakuló magasnyomás stabil, nyugodt időt hoz, ám ezzel együtt teljes erővel indul a pollenszezon. Az enyhülés hatására az éger és a mogyoró virágzása gyorsul fel, ami allergiások százezreinek jelenthet nehéz időszakot.
A tél tehát gyakorlatilag egyik napról a másikra adja át helyét a biológiai értelemben vett tavasznak.
És ez még nem minden.
Miközben nappal már kabát nélkül lehetett sétálni, éjszaka egészen más arcát mutatta az időjárás. Az ország több pontján villámok és zivatarok ébresztették a lakosságot.
De már tudjuk azt is, mikorra nyugszanak le a kedélyek.
Az év első komoly viharrendszere Komárom térségénél lépett be az országba, majd Budapest érintésével vonult délkelet felé. Esztergomnál és a Pilisben heves villámtevékenységet észleltek, késő este pedig újabb gócok alakultak ki a délkeleti országrészben.
A jelenség jól mutatja: a tavaszi átmenet időszaka érkezett meg, amikor a napsütést percek alatt válthatja fel viharos légköri aktivitás.
Közben a futballvilágban is magyar főszereplő került reflektorfénybe. A Galatasarayban stabil idényt futó Sallai Roland neve ismét összekapcsolódott a Liverpoollal.
Édesapja árulta el.
A játékos édesapja szerint már megtörtént a kapcsolatfelvétel egy menedzserirodán keresztül, és reális lehet, hogy a válogatott szélső a nyári átigazolási időszakban szintet lép. A forgatókönyv különösen izgalmas lenne magyar szemmel:
Szoboszlai Dominik már alapember az Anfielden, így akár több magyar futballista is egyszerre jelenhetne meg a Premier League egyik legnagyobb klubjánál.
Az angol topfutball tehát ismét magyar sztorira válthat.
Amúgy nemcsak pletykákban, hanem számokban is erős hetet zárt a magyar futball. A Ferencváros Európa-liga-menetelése újabb komoly pénzügyi mérföldkőhöz érkezett.
Valamit valamiért?
A playoffkör és a legjobb 16 közé jutás után a klub már 15,2 millió eurónál jár UEFA-bevételekből – ez több mint 5,7 milliárd forint. Ráadásul a nemzetközi szereplés értékes koefficienspontokat is hoz, ami továbbra is életben tartja a Bajnokok Ligája-főtáblás szereplés esélyét.
A siker ára azonban a brutális terhelés: a csapat néhány nap alatt több tétmérkőzést játszik, gyakran a regenerációhoz ideális idő nélkül.
A hét nemcsak sport- és időjárási hírekről szólt. Megkezdődött az ellátottak utazási utalványának kézbesítése is, amelyet
több mint háromszázezer, 65 év alatti nyugdíjas kap meg a következő hetekben.
Az utalvány korlátlan díjmentes helyközi utazást biztosít, emellett jelentős kedvezményt ad a vármegye- és országbérletek megvásárlásához is. A dokumentum a kiállítás évétől a következő év márciusának végéig használható.
