Szenzációs átigazolás a láthatáron: újabb magyar szerződhet Liverpoolba – megtörtént a kapcsolatfelvétel

„Roli jól érzi magát itt, szereti a klubot, nem akar mindenáron elmenni, de azt gondolom, a pályafutásában még egy nagy dobás, egy igazán nagy klub hátravan. Innen csak olyan csapathoz szerződhet, amely valóban a világ élvonalába tartozik.

A Liverpool lehet ilyen célállomás, s bevallom, én már azon sem csodálkoztam volna, ha ez a klubváltás már most, télen létrejön. Tudom, hogy már megtörtént a kapcsolatfelvétel egy menedzserirodán keresztül. Nem akarok és nem szeretnék semmit elkiabálni, de a fiamnak nyáron valóban jó esélye lesz egy, a Galatasaray számára is előnyös ajánlat esetén, hogy országot és szintet váltson. Nem akármilyen pillanat lenne, ha a Liverpool három magyarral a kezdőcsapatban futna ki az Anfield Road gyepére”

– fogalmazott Sallai Tibor.

Mint ismert, a Liverpoolban alapembernek számít Szoboszlai Dominik és a szintén magyar válogatott Kerkez Milos. Tavaly nyártól az U21-es együttesben véd Pécsi Ármin, valamint szintén az utánpótlásban pallérozódik Farkas Erik, akinek nagy jövőt jósolnak, ugyanakkor azt még nem tudni, hogy a fiatal futballista felnőttként a magyar vagy az angol színeket képviseli-e.