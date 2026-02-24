Szenzációs átigazolás a láthatáron: újabb magyar szerződhet Liverpoolba – megtörtént a kapcsolatfelvétel
2026. február 24.
Édesapja elárulta. A magyar válogatott Sallai Roland szintet léphet a nyáron, akár Liverpoolba is elkerülhet.
2026. február 24.
Eddig nagyszerű idényt fut a török Galatasarayban futballozó Sallai Roland, akit a vezetőedzője bármelyik posztra is teszi, mindig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt a pályán. Éppen emiatt egyre többet cikkeznek arról, hogy a magyar válogatott szélső a nyáron szintet léphet. A Mandiner is megírta, hogy a Liverpool-drukkerek egy része is szívesen látná őt az angol bajnoki címvédőnél, ahol Szoboszlai Dominik egyfajta ügynökként segíthetne neki odakerülni, úgy, ahogyan azt Kerkez Milosnál tette.
„Roli jól érzi magát itt, szereti a klubot, nem akar mindenáron elmenni, de azt gondolom, a pályafutásában még egy nagy dobás, egy igazán nagy klub hátravan. Innen csak olyan csapathoz szerződhet, amely valóban a világ élvonalába tartozik.
A Liverpool lehet ilyen célállomás, s bevallom, én már azon sem csodálkoztam volna, ha ez a klubváltás már most, télen létrejön. Tudom, hogy már megtörtént a kapcsolatfelvétel egy menedzserirodán keresztül. Nem akarok és nem szeretnék semmit elkiabálni, de a fiamnak nyáron valóban jó esélye lesz egy, a Galatasaray számára is előnyös ajánlat esetén, hogy országot és szintet váltson. Nem akármilyen pillanat lenne, ha a Liverpool három magyarral a kezdőcsapatban futna ki az Anfield Road gyepére”
– fogalmazott Sallai Tibor.
Mint ismert, a Liverpoolban alapembernek számít Szoboszlai Dominik és a szintén magyar válogatott Kerkez Milos. Tavaly nyártól az U21-es együttesben véd Pécsi Ármin, valamint szintén az utánpótlásban pallérozódik Farkas Erik, akinek nagy jövőt jósolnak, ugyanakkor azt még nem tudni, hogy a fiatal futballista felnőttként a magyar vagy az angol színeket képviseli-e.
A 28 éves Sallai Roland a mostani idényben eddig 33 tétmérkőzésen lépett pályára, köztük 20 bajnokin és kilenc Bajnokok Ligája-meccsen. A vezetőedzője leginkább a jobbhátvéd poszton számol vele, de fentebb, mindkét szélen is bevetette már.
A Galatasaray legközelebb szerdán játszik, a BL-ben a Juventus vendége lesz a nyolcaddöntőért rendezett párharc második felvonásán. Sallaiék az első, isztambuli találkozót 5–2-re nyerték, így nagyon jó továbbjutási esélyekkel utazhatnak Torinóba.
